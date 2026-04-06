Bellamkonda Sreenivas: ఘనంగా బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ నిశ్చితార్థ వేడుక, ఫొటోలు వైరల్!
Bellamkonda Sreenivas: టాలీవుడ్ యువ నటుడు బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం మొదలవుతోంది. కావ్యతో ఆయన నిశ్చితార్థం ఘనంగా జరగగా, పెళ్లి వేడుకకు ఏర్పాట్లు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఈ వార్త అభిమానుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తూ, సోషల్ మాధ్యమాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.
ఘనంగా నిశ్చితార్థ వేడుక
టాలీవుడ్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ త్వరలోనే వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారు. కావ్య అనే యువతితో ఆయన నిశ్చితార్థం ఆదివారం హైదరాబాద్లోని ఓ విశ్రాంతి కేంద్రంలో సన్నిహితుల సమక్షంలో ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు.
వైరల్ అవుతున్న ఫొటోలు
నిశ్చితార్థ ఫొటోలు బయటకు వచ్చాక సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. అభిమానులు సాయి–కావ్య జంటకు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు.
ఈనెల 29న తిరుపతిలో వివాహం
ఈ నెల 29న తిరుపతిలో వీరి వివాహం జరగనుంది. అనంతరం హైదరాబాద్లో సినీ ప్రముఖుల కోసం ప్రత్యేక విందు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు సమాచారం. పెళ్లి ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే ప్రారంభమై, వేడుకను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు కుటుంబ సభ్యులు సిద్ధమవుతున్నారు.
కావ్య నేపథ్యం, సాయి సినీ ప్రయాణం
కావ్య హైదరాబాద్కు చెందినవారు. ఆమె కుటుంబం న్యాయ రంగంలో మంచి పేరును సంపాదించిందని తెలిసింది. సాయి శ్రీనివాస్ నిర్మాత బెల్లంకొండ సురేశ్ కుమారుడు. ‘అల్లుడు శీను’ చిత్రంతో తెలుగు సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టిన ఆయన, ప్రస్తుతం ‘హైందవ’, ‘టైసన్ నాయుడు’ చిత్రాల్లో నటిస్తున్నారు. తన నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటూ కెరీర్లో ముందుకు సాగుతున్నారు.