Watermelon : సమ్మర్లో సిరులు కురిపించే ఏకైక పంట..ఎకరానికి 2 లక్షల లాభం
Watermelon : తక్కువ కాలంలో కోట్లు పండించే పంట ఏదైనా ఉందంటే అది పుచ్చకాయే.
Watermelon Farming : వేసవి కాలం వచ్చిందంటే చాలు.. భానుడి ప్రతాపం నుంచి ఉపశమనం కోసం అందరూ వెతికేది ఎర్రటి పుచ్చకాయ కోసం. అందుకే మార్కెట్లో ఈ పండుకు ఉండే డిమాండ్ అంతా ఇంతా కాదు. కేవలం 70 నుంచి 80 రోజుల్లోనే చేతికొచ్చే ఈ పంట, సాగు చేసే రైతులకు సిరులు కురిపిస్తోంది. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ లాభాలు పొందాలనుకునే రైతులకు పుచ్చకాయ సాగు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం.
పెట్టుబడి
పుచ్చకాయ సాగులో ఆధునిక పద్ధతులు పాటిస్తే పెట్టుబడి కొంచెం పెరిగినా, దిగుబడి మాత్రం అద్భుతంగా ఉంటుంది.నేలను బాగా సిద్ధం చేయడానికి, నాణ్యమైన హైబ్రిడ్ విత్తనాల కోసం సుమారు రూ. 15,000 - 20,000 ఖర్చవుతుంది. తేమను కాపాడటానికి మల్చింగ్ పేపర్, నీటి యాజమాన్యం కోసం డ్రిప్ ఏర్పాటుకు రూ. 20,000 - 25,000 వరకు వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది. పంట కాలంలో వాడే ఎరువులు, చీడపీడల నివారణకు రూ. 15,000 - 20,000 ఖర్చవుతుంది. నాటడం నుంచి కోత వరకు ఇతర పనులకు రూ. 10,000 అవసరమవుతాయి. మొత్తం పెట్టుబడి: ఎకరానికి సుమారు రూ. 60,000 నుంచి 75,000 వరకు ఉంటుంది.
దిగుబడి ఎలా ఉంటుంది?
సరైన యాజమాన్య పద్ధతులు పాటిస్తే, ఎకరానికి సగటున 25 నుంచి 30 టన్నుల దిగుబడి వస్తుంది. విత్తన రకాన్ని బట్టి, నేల సారాన్ని బట్టి ఇది 35 టన్నుల వరకు కూడా వెళ్లవచ్చు. ప్రస్తుత 2026 మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, తోట వద్దే వ్యాపారులు కిలోకు రూ. 10 నుంచి 12 వరకు చెల్లిస్తున్నారు.
లాభాల లెక్కలు
ఒక ఎకరంలో 25 టన్నుల దిగుబడి వచ్చిందని అనుకుందాం.
మొత్తం ఆదాయం.. 25 టన్నులు (25,000 కిలోలు) × రూ. 10 = రూ. 2,50,000.
నికర లాభం.. మొత్తం ఆదాయం (రూ. 2,50,000) - పెట్టుబడి (రూ. 70,000) = రూ. 1,80,000. కేవలం మూడు నెలల లోపే ఎకరానికి దాదాపు రూ. 1.5 లక్షల నుంచి 2 లక్షల వరకు నికర లాభం పొందే అవకాశం ఈ పంటలో ఉంది.
విజయం సాధించాలంటే ఏం చేయాలి?
పుచ్చకాయ ఎండలను తట్టుకుంటుంది. కాబట్టి డిసెంబర్, జనవరి నెలల్లో విత్తనాలు నాటితే ఏప్రిల్, మే నెలల్లో వచ్చే ఎండలకు మార్కెట్లో మంచి ధర లభిస్తుంది. మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉన్న మాక్స్ , కిరణ్ వంటి నలుపు రంగు రకాలు లేదా ఎల్లో పుచ్చ రకాలను ఎంచుకోవాలి. పంట చేతికి వచ్చే ముందే స్థానిక వ్యాపారులతో లేదా సిటీ మార్కెట్లతో మాట్లాడుకోవడం వల్ల రవాణా ఖర్చులు తగ్గి ఆదాయం పెరుగుతుంది.
పుచ్చకాయ సాగు అంటే కేవలం పంట వేయడం మాత్రమే కాదు, అదొక తెలివైన వ్యాపారం. అతి తక్కువ కాలంలో, తక్కువ నీటితో ఎక్కువ లాభాలు గడించాలనుకునే రైతులకు పుచ్చకాయ సాగు నిజంగానే ఒక వేసవి వరం. సరైన ప్రణాళికతో ముందడుగు వేస్తే ఈ పంట రైతు ఇంట సిరుల పంట పండిస్తుంది.