Orange Farming : పండ్ల తోటల సాగులో రారాజు..ఏడాదికి 2 లక్షల లాభం..!
ఎకరం పొలంలో నారింజ సాగు చేయడం ద్వారా ఎంత పెట్టుబడి అవుతుంది?
Agriculture: నారింజ సాగు అనగానే చాలామందికి ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది ఆ పండ్ల రంగు, వాటిలోని తియ్యటి పులుపు. కానీ ఒక రైతు కోణంలో చూస్తే, నారింజ సాగు అనేది కేవలం ఒక పంట మాత్రమే కాదు, అది ఒక దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి మరియు నిశ్చయమైన లాభాల బాట. ఒక ఎకరం పొలంలో నారింజ సాగు చేయాలని నిర్ణయించుకున్న రైతుకు ఎదురయ్యే సవాళ్లు, పెట్టాల్సిన పెట్టుబడి ,లాభాల గురించి తెలుసుకుందాం.
సాగు ప్రారంభం
నారింజ సాగులో మొదటి ఏడాది పెట్టుబడి కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎకరం పొలంలో వరుసల మధ్య పదిహేను నుంచి ఇరవై అడుగుల దూరం పాటిస్తూ మొక్కలు నాటాల్సి ఉంటుంది. ఇలా నాటినప్పుడు సుమారు నూట ఇరవై నుంచి నూట యాభై వరకు నాణ్యమైన అంటు మొక్కలు అవసరమవుతాయి. భూమిని సిద్ధం చేయడం, గుంతలు తీయడం, ఎరువులు మరియు మేలు రకపు మొక్కల కొనుగోలు కోసం మొదటి సంవత్సరంలో దాదాపు అరవై వేల నుంచి ಎనభై వేల రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. దీనికి తోడు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సౌకర్యం ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ప్రభుత్వం ఇచ్చే సబ్సిడీలు పోను మరో ఇరవై వేల రూపాయల వరకు వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది. అంటే ప్రారంభ పెట్టుబడి సుమారు లక్ష రూపాయల వరకు చేరుకోవచ్చు.
ఎదురుచూపులు
నారింజ తోట నాటిన వెంటనే కోతకు రాదు. మొక్కలు ఎదిగి, కాయలు కాయడానికి కనీసం నాలుగు నుంచి ఐదు ఏళ్ల సమయం పడుతుంది. ఈ మధ్య కాలంలో రైతు ఓపిక పట్టాలి. ప్రతి ఏటా కలుపు తీయడం, పాదులు చేయడం, చీడపీడల నివారణకు మందులు కొట్టడం మరియు నీటి యాజమాన్యం కోసం ఏడాదికి పాతిక వేల నుంచి ముప్పై వేల రూపాయల వరకు నిర్వహణ ఖర్చు అవుతుంది. అయితే ఈ ఐదేళ్ల కాలంలో ఖాళీగా ఉండకుండా, నారింజ చెట్ల మధ్య అంతర పంటలుగా మిర్చి, వేరుశనగ లేదా కూరగాయలు పండించి పెట్టుబడి ఖర్చులను కొంతవరకు తగ్గించుకోవచ్చు. ఇది రైతుకు చేతి ఖర్చులకు ఎంతో ఆసరాగా నిలుస్తుంది.
దిగుబడి
ఐదో ఏడు పూర్తి కాగానే నారింజ చెట్లు వాణిజ్యపరంగా దిగుబడిని ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తాయి. ఒక ఆరోగ్యకరమైన నారింజ చెట్టు నుండి ప్రారంభంలో యాభై కిలోల వరకు దిగుబడి రావచ్చు. చెట్టు వయస్సు పెరిగే కొద్దీ ఈ దిగుబడి వంద నుంచి నూట యాభై కిలోలకు పెరుగుతుంది. ఎకరం పొలంలో సుమారు పది నుంచి పన్నెండు టన్నుల దిగుబడి వస్తుందని అంచనా వేయవచ్చు. మార్కెట్ ధర కిలోకు సగటున ఇరవై నుంచి ముప్పై రూపాయలు పలికినా, ఒక ఎకరం ద్వారా ఏడాదికి రెండు లక్షల నుంచి మూడు లక్షల రూపాయల వరకు స్థూల ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంది.
లాభాల లెక్క
ఒకసారి తోట కాపుకు వచ్చిన తర్వాత, ప్రతి ఏటా అయ్యే నిర్వహణ ఖర్చులు పోను నికరంగా ఒక లక్షన్నర నుంచి రెండు లక్షల రూపాయల వరకు లాభం మిగిలే అవకాశం ఉంది. నారింజ తోట ఒకసారి వేస్తే కనీసం ఇరవై నుంచి ముప్పై ఏళ్ల పాటు ఆదాయాన్ని ఇస్తూనే ఉంటుంది. అంటే ఇది ఒక రకమైన స్థిరాస్తి లాంటిది. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు లేనప్పుడు మరియు సరైన మార్కెట్ సౌకర్యం ఉన్నప్పుడు నారింజ సాగు రైతు పాలిట కల్పవృక్షంగా మారుతుంది. పండ్ల తోటల సాగులో ఓపిక, శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం తోడైతే బంగారు భవిష్యత్తు ఖాయం.