Health: మీ వయసు 30 ఏళ్లు దాటిందా? ఈ పరీక్షలు తప్పక చేయించుకోండి!
Health: మారిన జీవన విధానం, ఆహార అలవాట్లతో వ్యాధులు బారిన పడుతోన్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది.
Health: మారిన జీవన విధానం, ఆహార అలవాట్లతో వ్యాధులు బారిన పడుతోన్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా 30 ఏళ్లు దాటిన వారిలో కొందరు బయటికి ఆరోగ్యంగా కనిపించినా లోపల కొన్ని సమస్యలు వస్తుంటాయి. అందుకే ఈ దశలో కొన్ని పరీక్షలు చేయించుకుంటే మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
30 ఏళ్ల తర్వాత ఆరోగ్యంపై ఎందుకు జాగ్రత్త అవసరం?
30 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత శరీరంలో మెటబాలిజం కొద్దిగా తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది. జీవనశైలి మార్పులు, ఒత్తిడి, ఫాస్ట్ ఫుడ్ అలవాట్లు, వ్యాయామం లేకపోవడం వల్ల డయాబెటిస్, ఫ్యాటీ లివర్, థైరాయిడ్ సమస్యలు వంటి అనేక వ్యాధులు నెమ్మదిగా పెరుగుతాయి. ఓ సర్వే ప్రకారం ఈ వయసు తర్వాత ప్రీడయాబెటిస్, థైరాయిడ్ అసమతుల్యత, ఫ్యాటీ లివర్ వంటి సమస్యలు చాలా మందిలో లక్షణాలు లేకుండానే ప్రారంభమవుతాయి. తర్వాత అవి తీవ్రమయ్యే వరకు చాలా మందికి తెలియదు. అందుకే ఈ వయసులో ఆరోగ్య పరీక్షలు ప్రారంభించడం చాలా ముఖ్యమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
బ్లడ్ టెస్టులను నిర్లక్ష్యం చేయకండి
30 ఏళ్ల తర్వాత ముఖ్యంగా కొన్ని బ్లడ్ టెస్టులను తప్పకుండా చేయించుకోవాలి. ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ పరీక్ష శరీరంలో షుగర్ స్థాయి ఎలా ఉందో చూపిస్తుంది. HbA1c టెస్ట్ గత మూడు నెలల సగటు షుగర్ స్థాయిని తెలియజేస్తుంది. ఈ పరీక్ష ద్వారా డయాబెటిస్ ప్రారంభ సంకేతాలను ముందుగానే గుర్తించవచ్చు. అదే విధంగా లిపిడ్ ప్రొఫైల్ పరీక్ష కూడా చాలా ముఖ్యం. ఇది కేవలం కొలెస్ట్రాల్ మాత్రమే కాకుండా గుండె ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ఇతర సూచనలను కూడా తెలియజేస్తుంది. కొన్నిసార్లు మొత్తం కొలెస్ట్రాల్ సాధారణంగా ఉన్నా ట్రైగ్లిసరైడ్స్ లేదా HDL లో అసమతుల్యత ఉంటే గుండె సమస్యల ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
పెరుగుతున్న ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య
ఇటీవలి కాలంలో ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య వేగంగా పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా మద్యం తాగని వారిలో కూడా ఇది కనిపిస్తోంది. ప్రారంభ దశలో దీనికి పెద్దగా లక్షణాలు కనిపించవు. కానీ సమయానికి గుర్తించకపోతే ఇది తీవ్రమైన లివర్ వ్యాధులకు దారితీయవచ్చు. సాధారణ అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్ష ద్వారా ఫ్యాటీ లివర్ ఉందో లేదో సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. అయినప్పటికీ చాలా మంది ఈ పరీక్షను పట్టించుకోరు. అందుకే 30 ఏళ్ల తర్వాత కనీసం ఒకసారి లివర్ పరీక్ష చేయించుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
బరువు మాత్రమే కాదు, శరీర నిర్మాణం కూడా ముఖ్యం
చాలామంది బరువు తక్కువగా ఉందంటే ఆరోగ్యంగా ఉన్నామని భావిస్తారు. కానీ అది సరైన అంచనా కాదు. BMI తో పాటు శరీరంలో ఫ్యాట్, మసిల్స్ నిష్పత్తి తెలుసుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం. కొందరు బయటకు సన్నగా కనిపించినా శరీరంలో లోపల కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. దీనిని “హిడెన్ ఫ్యాట్” అంటారు. ఇది భవిష్యత్తులో డయాబెటిస్, గుండె సమస్యలు, హార్మోన్ అసమతుల్యతలకు కారణం కావచ్చు.
థైరాయిడ్, విటమిన్ లోపాలు కూడా పరీక్షించాలి
థైరాయిడ్ సమస్యలు కూడా చాలా మందిలో ప్రారంభ దశలో లక్షణాలు లేకుండా ఉండొచ్చు. కానీ తరువాత ఇవి శక్తి స్థాయి, మూడ్, మెటబాలిజంపై ప్రభావం చూపుతాయి. అలాగే విటమిన్ D, విటమిన్ B12, ఐరన్ లోపాలు కూడా ఇప్పుడు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. చాలామంది అలసటను ఒత్తిడి లేదా పనిబారిగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. కానీ రక్త పరీక్షల ద్వారా ఈ లోపాలను ముందుగానే గుర్తించి సరైన చికిత్స తీసుకుంటే ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.
గమనిక: ఈ వివరాలు కేవలం ప్రాథమిక సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వైద్యుల సూచనలే ఫైనల్గా భావించాలి.