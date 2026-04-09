Guntur: మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి ఆకస్మిక దాడి: ఖాజా టోల్ ప్లాజా వద్ద బస్సుల సీజ్!

HARIKISHAN
Published on: 9 April 2026 11:32 AM IST
గుంటూరు: గుంటూరు జిల్లా ఖాజా టోల్ ప్లాజా వద్ద ఈరోజు సాయంత్రం రవాణా భద్రతపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టింది. రాష్ట్ర రవాణా, యువజన & క్రీడాశాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి స్వయంగా రంగంలోకి దిగుతూ ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం లేకుండా జరిగిన ఈ తనిఖీలు రవాణా రంగంలో ఉన్న లోపాలను బహిర్గతం చేశాయి.

ఈ తనిఖీల్లో భాగంగా మంత్రి, రవాణా శాఖ అధికారులతో కలిసి 20కు పైగా బస్సులను సమగ్రంగా పరిశీలించారు. బస్సుల సాంకేతిక పరిస్థితి, ఫిట్‌నెస్ సర్టిఫికెట్లు, ఇన్సూరెన్స్ పత్రాలు, పర్మిట్లు వంటి ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్లను ఒక్కొక్కటిగా పరిశీలించారు. అలాగే డ్రైవర్లు మరియు సిబ్బంది విధి నిర్వహణలో పాటిస్తున్న నిబంధనలపై కూడా ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్‌లు, వేగ పరిమితుల అమలు, విధి సమయంలో అనుసరిస్తున్న భద్రతా ప్రమాణాలపై మంత్రి తీవ్రంగా ఆరా తీశారు.

ఈ తనిఖీల్లో పలు లోపాలు బయటపడ్డాయి. సరైన పత్రాలు లేకుండా నడుస్తున్న ఒక బస్సును అధికారులు తక్షణమే సీజ్ చేశారు. అదేవిధంగా నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన 15 బస్సులపై చలాన్లు విధించారు. ఈ చర్యలు ఇతర వాహనదారులకు హెచ్చరికగా నిలుస్తాయని అధికారులు అభిప్రాయపడ్డారు.

ప్రయాణికుల భద్రతపై మంత్రి ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టారు. బస్సుల్లో ఉన్న సీటింగ్ సదుపాయాలు, టికెట్ విధానం, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉపయోగించే ఫైర్ ఎక్స్‌టింగ్విషర్లు, ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ డోర్లు వంటి భద్రతా పరికరాల పనితీరును కూడా పరిశీలించారు. ప్రయాణికులకు సరైన సేవలు అందుతున్నాయా లేదా అనే విషయాన్ని ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకున్నారు.

ఈ సందర్భంగా మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించడం ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. నిర్లక్ష్యం, నియమాల ఉల్లంఘన వల్లే ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు. అందుకే రవాణా రంగంలో క్రమశిక్షణను పెంచేందుకు ఇటువంటి ఆకస్మిక తనిఖీలు కొనసాగిస్తామని చెప్పారు.

ప్రభుత్వం రవాణా రంగంలో పారదర్శకతను పెంచడమే కాకుండా, ప్రజలకు సురక్షితమైన ప్రయాణం కల్పించేందుకు కట్టుబడి ఉందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. నియమాలను పాటించని వారిపై ఎలాంటి రాయితీ ఉండదని హెచ్చరించారు. ప్రయాణికులు కూడా తమ భద్రత విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.

ఈ తనిఖీలకు సంబంధిత శాఖల అధికారులు కూడా హాజరై పరిస్థితులను సమీక్షించారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి తనిఖీలు మరింత విస్తృతంగా చేపడతామని అధికారులు వెల్లడించారు.. గుంటూరు జిల్లా ఖాజా టోల్ ప్లాజా వద్ద జరిగిన ఈ ఆకస్మిక తనిఖీలు రవాణా రంగానికి ఒక హెచ్చరికగా మారాయి. ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న కఠిన చర్యలు రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు, ప్రజల ప్రాణ భద్రతకు కీలకంగా మారనున్నాయి.

