Amaravati: ఏపీకి మరో జాతీయ అవార్డు బెస్ట్ ఎమర్జింగ్ వెడ్డింగ్ డెస్టినేషన్!
Amaravati: జైపూర్ IWTC సదస్సులో ఆంధ్రప్రదేశ్కు 'బెస్ట్ వెడ్డింగ్ డెస్టినేషన్ ఎమర్జింగ్ స్టేట్' అవార్డు.
Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక రంగానికి మరో ప్రతిష్ఠాత్మక గుర్తింపు లభించింది. రాజస్థాన్లోని జైపూర్ వేదికగా జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ వెడ్డింగ్ అండ్ టూరిజం కాన్క్లేవ్ (IWTC) లో ఆంధ్రప్రదేశ్కు "బెస్ట్ వెడ్డింగ్ డెస్టినేషన్ ఎమర్జింగ్ స్టేట్" అవార్డు దక్కింది. రాష్ట్రాన్ని డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్కు అనువైన ప్రదేశంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలకు గుర్తింపుగా ఈ పురస్కారం లభించింది. ఈ అవార్డును రాష్ట్ర పర్యాటక, సాంస్కృతిక, సినిమాటోగ్రఫీ శాఖల మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో స్వీకరించారు...
డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగంగా విస్తరిస్తున్న పర్యాటక రంగాల్లో ఒకటి. సంప్రదాయ వివాహాలకు భిన్నంగా ప్రకృతి సోయగాలు, సముద్రతీరాలు, కొండ ప్రాంతాలు, వారసత్వ కట్టడాల మధ్య వివాహ వేడుకలు నిర్వహించేందుకు యువత ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నం బీచ్లు, అరకు లోయ, గండికోట, హార్స్లీ హిల్స్, లంబసింగి, శ్రీశైలం పరిసరాలు, అమరావతి వంటి ప్రాంతాలను ప్రపంచస్థాయి వెడ్డింగ్ డెస్టినేషన్లుగా అభివృద్ధి చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది.
అవార్డు అందుకున్న అనంతరం మంత్రి కందుల దుర్గేష్ మాట్లాడుతూ.. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు , ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పర్యాటక రంగానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో పర్యాటక మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి, పెట్టుబడుల ఆకర్షణ, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో సేవలు అందించేందుకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ చేపట్టామని తెలిపారు. దేశీయ, అంతర్జాతీయ వివాహ వేడుకలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ను అత్యంత ఆకర్షణీయమైన గమ్యస్థానంగా తీర్చిదిద్దడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు.
డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్ అభివృద్ధి వల్ల పర్యాటక రంగంతో పాటు హోటళ్లు, రిసార్టులు, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ సంస్థలు, క్యాటరింగ్, అలంకరణ, ఫోటోగ్రఫీ, రవాణా, హస్తకళలు, స్థానిక కళాకారులు వంటి అనేక రంగాలకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఒకే వివాహ వేడుక ద్వారా కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం జరిగే అవకాశం ఉండటంతో స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థకు కూడా ఇది ఊతమిస్తుంది. ఈ రంగాన్ని ప్రోత్సహించడం ద్వారా రాష్ట్రానికి పర్యాటక ఆదాయం మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక రంగానికి వరుసగా జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపులు లభిస్తున్నాయి.
కేరళలో జరిగిన గ్లోబల్ ట్రావెల్ మార్కెట్లో రాష్ట్రానికి "బెస్ట్ టూరిజం ప్రమోషన్ స్టేట్" అవార్డు లభించగా, గోవాలో నిర్వహించిన ఇండియన్ రూట్స్ ఎడిటర్స్ ఛాయిస్ అవార్డుల్లో అరకు లోయకు "మోస్ట్ ఇన్స్టాగ్రామబుల్ ల్యాండ్స్కేప్" పురస్కారం దక్కింది. ఇప్పుడు IWTC వేదికగా వచ్చిన "బెస్ట్ వెడ్డింగ్ డెస్టినేషన్ ఎమర్జింగ్ స్టేట్" అవార్డు రాష్ట్ర పర్యాటక రంగం సరైన దిశగా అడుగులు వేస్తోందనడానికి మరో నిదర్శనంగా నిలిచింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ మార్కెట్ వేగంగా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో, ప్రకృతి అందాలు, సముద్రతీరాలు, ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలు, సాంస్కృతిక వారసత్వం కలిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఈ రంగంలో అపార అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో మౌలిక వసతులు కల్పించి, పెట్టుబడులను ఆకర్షించగలిగితే, రాబోయే రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే ప్రముఖ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ హబ్గా అవతరించే అవకాశం ఉందని పర్యాటక రంగ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.