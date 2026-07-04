Rampachodavaram: అల్లూరి స్ఫూర్తితో దేశ సేవ చేయాలి సీఐ టీజీఎన్ ప్రసాద్!
Rampachodavaram: అల్లూరి సీతారామరాజు జయంతి సందర్భంగా రంపచోడవరం పోలీస్ స్టేషన్లో సీఐ టి.జి.ఎన్. ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో విప్లవ వీరుడి చిత్రపటానికి పూలమాల
రంపచోడవరం: భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిన మహానాయకుడు అమరవీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు. ధైర్యానికి, త్యాగానికి, దేశభక్తికి ప్రతీకగా నిలిచిన ఆయన గిరిజనుల హక్కుల పరిరక్షణ కోసం, బ్రిటిష్ పాలకుల దౌర్జన్యాలకు వ్యతిరేకంగా తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారు.1897 జూలై 4న జన్మించిన అల్లూరి సీతారామరాజు చిన్ననాటి నుంచే దేశభక్తి భావాలతో ఎదిగారు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అమలు చేసిన అన్యాయమైన అటవీ చట్టాల వల్ల గిరిజనులు ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలను గమనించి, వారి హక్కుల కోసం పోరాటాన్ని ప్రారంభించారు.
1922 నుండి 1924 వరకు జరిగిన రంపా పోరాటానికి నాయకత్వం వహించి, బ్రిటిష్ పోలీస్ స్టేషన్లపై దాడులు చేసి ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆయన అసాధారణ ధైర్యం, వ్యూహాత్మక నాయకత్వం బ్రిటిష్ పాలకులను సైతం దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. గిరిజనులు ఆయనను ప్రేమతో "మన్నెం వీరుడు"గా గౌరవించారు.
దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం ఎన్నో కష్టాలు భరిస్తూ, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన అల్లూరి సీతారామరాజు 1924లో బ్రిటిష్ పాలకుల చేతిలో వీరమరణం పొందారు. అయితే ఆయన మరణం ఒక వ్యక్తి అంతం మాత్రమే; ఆయన ఆశయాలు, దేశభక్తి, త్యాగస్ఫూర్తి నేటికీ కోట్లాది భారతీయులకు స్ఫూర్తినిస్తున్నాయి.
అల్లూరి సీతారామరాజు జయంతి సందర్భంగా రంపచోడవరం పోలీస్ స్టేషన్లో సీఐ శ్రీ టి.జి.ఎన్. ప్రసాద్ గారు మరియు పోలీసు సిబ్బంది ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన చూపిన ధైర్యం, త్యాగం, దేశభక్తి స్ఫూర్తిని స్మరించుకుంటూ, దేశ సేవే పరమావధిగా భావించి విధి నిర్వహణలో నిబద్ధతతో పనిచేయాలని ప్రతిజ్ఞ చేశారు.