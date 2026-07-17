యాంటీబయాటిక్స్కు ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రొబయోటిక్!
యాంటీబయాటిక్ వాడకం తగ్గించేలా, పేగు ఇన్ఫెక్షన్లను నయం చేసే కొత్త ప్రొబయోటిక్ను హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు గుర్తించారు.
పేగు ఇన్ఫెక్షన్లకు సరికొత్త విరుగుడు.. యాంటీబయాటిక్స్కు ప్రత్యామ్నాయంగా 'ప్రొబయోటిక్': హెచ్సీయూ శాస్త్రవేత్తల ఘనత!
పెరిగిపోతున్న యాంటీబయాటిక్ నిరోధకత (Antimicrobial Resistance) మానవాళికి సవాల్గా మారుతున్న వేళ.. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ (UoH) పరిశోధకులు ఒక అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని కనుగొన్నారు. పేగుల్లో వచ్చే తీవ్రమైన బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్లను నయం చేయడానికి 'లాక్టోబాసిల్లస్ జాన్సోని' (Lactobacillus johnsonii) అనే ప్రొబయోటిక్ బ్యాక్టీరియా అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని హెచ్సీయూ శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు.
యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్, స్కూల్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్ పరిధిలోని బయోకెమిస్ట్రీ విభాగానికి చెందిన డాక్టర్ విజయ్ మోరంపూడి నేతృత్వంలోని బృందం ఈ పరిశోధన చేసింది. అంతర్జాతీయంగా ఎంతో గుర్తింపు పొందిన సైన్స్ జర్నల్ ‘ఫ్రాంటియర్స్ ఇన్ ఇమ్యునాలజీ’ (Frontiers in Immunology) లో ఈ పరిశోధనా వివరాలు ప్రచురితమయ్యాయి.
హానికర బ్యాక్టీరియాపై దాడి!
పేగు సంబంధిత వ్యాధులకు కారణమయ్యే 'ఎంటరోపాథోజెనిక్ ఎస్చెరిచియా కోలి' (EPEC), మరియు 'సిట్రోబాక్టర్ రోడెంటియం' అనే రెండు ప్రమాదకరమైన బ్యాక్టీరియాలపై ఈ ప్రొబయోటిక్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో పరిశోధకులు పరిశీలించారు.
పనిచేసే విధానం: ఈ 'లాక్టోబాసిల్లస్ జాన్సోని' ప్రొబయోటిక్.. హానికర బ్యాక్టీరియా ఎదుగుదలను అడ్డుకోవడమే కాకుండా, అవి పేగు గోడలకు అంటుకోకుండా నిరోధిస్తుంది.
పోషకాల పోటీ: పేగుల్లో హానికర క్రిములకు పోషకాలు అందకుండా చేసి, వాటి స్థానంలో ఉపయోగకరమైన బ్యాక్టీరియా కాలనీలు వేగంగా వృద్ధి చెందేలా యాంటీమైక్రోబియల్ సమ్మేళనాలను విడుదల చేస్తుంది.
చిన్నారులు, వృద్ధులకు ఎంతో మేలు!
సాధారణంగా ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చినప్పుడు విరివిగా యాంటీబయాటిక్స్ వాడుతుంటారు. అయితే వీటి వాడకం వల్ల శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గే ప్రమాదం ఉంది.
"ఈ ప్రొబయోటిక్ ఆధారిత చికిత్సా విధానం ద్వారా యాంటీబయాటిక్స్ వాడకాన్ని గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు. ముఖ్యంగా రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండే చిన్నారులు, వృద్ధులు మరియు ఇతర అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఇది ఒక సురక్షితమైన ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతుంది" అని పరిశోధకులు వెల్లడించారు.
ఆర్థిక సహాయం మరియు టీమ్ వివరాలు
డాక్టర్ విజయ్ మోరంపూడి ల్యాబ్ నుండి వెలువడిన మొట్టమొదటి పరిశోధనా పత్రం ఇదే కావడం విశేషం. ఈ పరిశోధనలో సాయి మాధురి వాసంశెట్టి, యశస్వి ఖాదర్బాద్, నొవెలీనా శర్మ, హరినాగ పాపారావు అథం, పవన్ కుమార్ పొందుగల మరియు వెంకట రమణ చింతలపాటి భాగస్వాములయ్యారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం (IoE), కేంద్ర ప్రభుత్వ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్ బోర్డ్ (SERB) మరియు యూజీసీ (UGC) లు ఆర్థిక సహాయం అందించాయి.