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UoH అధ్యాపకుడు మరియు పరిశోధక పండితునికి ప్రతిష్టాత్మక రాయల్ సొసైటీ అంతర్జాతీయ మార్పిడి ఫెలోషిప్ లభించింది

ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ (IoE) అయిన హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం (UoH), తన ప్రపంచ పరిశోధనా స్థాయిని మరింత పటిష్టం చేసుకుంది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 11 July 2026 2:30 AM IST
(From L to right): Prof. Duncan H. Gregory, University of Glasgow with Prajakta Dange and Dr. Pratap Kollu, University of Hyderabad
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(From L to right): Prof. Duncan H. Gregory, University of Glasgow with Prajakta Dange and Dr. Pratap Kollu, University of Hyderabad

ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ (IoE) అయిన హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం (UoH), తన ప్రపంచ పరిశోధనా స్థాయిని మరింత పటిష్టం చేసుకుంది. దీనిలో భాగంగా, స్కూల్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్‌లోని సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్‌డ్ స్టడీస్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ (CASEST)లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్‌గా పనిచేస్తున్న డాక్టర్ ప్రతాప్ కొల్లు, యూకేకు చెందిన రాయల్ సొసైటీ నుండి ప్రతిష్టాత్మక విజిటింగ్ ఫెలోషిప్‌ను అందుకున్నారు.

ఈ ఫెలోషిప్, ప్రతిభావంతులైన పరిశోధకులను గుర్తించడంతో పాటు, ప్రముఖ ప్రపంచ సంస్థలతో కలిసి పనిచేసేందుకు పండితులకు అవకాశం కల్పించడం ద్వారా అంతర్జాతీయ శాస్త్రీయ సహకారాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, డాక్టర్ కొల్లు తన పీహెచ్‌డీ పరిశోధకురాలైన ప్రజ్ఞా దంగేతో కలిసి గ్లాస్గో విశ్వవిద్యాలయంలో 10 రోజుల అకడమిక్ ఎక్స్ఛేంజ్ పర్యటనను పూర్తి చేశారు. అక్కడ ఆయన గౌరవ అధ్యాపక సభ్యునిగా కూడా సేవలందించారు.

ఈ పర్యటన సందర్భంగా, హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయ బృందం గ్లాస్గో విశ్వవిద్యాలయంలోని స్కూల్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీలో ఇనార్గానిక్ మెటీరియల్స్ విభాగాధిపతి అయిన ప్రొఫెసర్ డంకన్ హెచ్. గ్రెగొరీతో కలిసి పనిచేసింది. ఈ పరిశోధకులు అధునాతన ఫంక్షనల్ మెటీరియల్స్, స్మార్ట్ ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్ సిస్టమ్స్, మరియు నెక్స్ట్-జనరేషన్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ టెక్నాలజీలతో సహా సైన్స్ మరియు టెక్నాలజీలోని అనేక అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగాలలో చర్చలు జరిపి, సహకార అవకాశాలను అన్వేషించారు.

సుస్థిర ఇంధనం, అధునాతన తయారీ మరియు అత్యుత్తమ పనితీరు గల పదార్థాల రంగాలలో భవిష్యత్ సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి ఈ పరిశోధనా రంగాలు కీలకమైనవిగా పరిగణించబడతాయి. ఈ మార్పిడి కార్యక్రమం రెండు సంస్థలకు తమ నైపుణ్యాన్ని పంచుకోవడానికి, కొనసాగుతున్న పరిశోధనలపై చర్చించడానికి మరియు భవిష్యత్ సహకారానికి గల రంగాలను గుర్తించడానికి ఒక అవకాశాన్ని కల్పించింది.

ఈ ఫెలోషిప్‌కు, సిప్లా ఛైర్మన్ మరియు ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త, పరోపకారి అయిన డాక్టర్ యూసుఫ్ హమీద్ స్థాపించిన యూసుఫ్ మరియు ఫరీదా హమీద్ ఫౌండేషన్ మద్దతు ఇస్తోంది. ఈ ఫౌండేషన్, భారతదేశం మరియు యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌లోని పరిశోధకుల మధ్య సహకారాన్ని పెంపొందించడం ద్వారా స్వచ్ఛ ఇంధనం, ఆరోగ్య సంరక్షణ మరియు అధునాతన పదార్థాలు వంటి రంగాలలో శాస్త్రీయ పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేయడమే లక్ష్యంగా ఉన్న అంతర్జాతీయ పరిశోధనా భాగస్వామ్యాలకు మద్దతు ఇస్తుంది.

విశ్వవిద్యాలయం ప్రకారం, ఈ పర్యటన యూఓహెచ్ (UoH) మరియు గ్లాస్గో విశ్వవిద్యాలయం మధ్య దీర్ఘకాలిక విద్యా సహకారానికి పునాది వేసింది. రెండు సంస్థలు ఉమ్మడి పరిశోధనా ప్రతిపాదనలు, సహకార ప్రచురణలు, అధ్యాపకుల పరస్పర సంభాషణలు మరియు విద్యార్థులు, పరిశోధకుల కోసం ద్వైపాక్షిక మార్పిడి కార్యక్రమాలను అన్వేషించే అవకాశం ఉంది.

ఇటువంటి సహకారాలు అత్యాధునిక శాస్త్రీయ పరిశోధనలకు విలువైన పరిచయాన్ని అందిస్తాయని, అంతర్-విషయక అభ్యాసాన్ని బలోపేతం చేయడంలో సహాయపడతాయని, అలాగే యువ పరిశోధకులకు ప్రపంచ నిపుణులతో మమేకమయ్యే అవకాశాలను కల్పిస్తాయని విశ్వవిద్యాలయ అధికారులు తెలిపారు.

అంతర్జాతీయ పరిశోధనా కార్యక్రమాలలో భారతీయ విశ్వవిద్యాలయాల భాగస్వామ్యం పెరుగుతున్న విషయాన్ని కూడా ఈ ఫెలోషిప్ ప్రతిబింబిస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన సంస్థలతో భాగస్వామ్యాలను ఏర్పరచుకోవడం ద్వారా, UoH తన పరిశోధనా నెట్‌వర్క్‌ను విస్తరిస్తూనే ఉంది మరియు శక్తి, పదార్థ విజ్ఞానం

మరియు ఇతర సాంకేతికత-ఆధారిత రంగాలలో అనువర్తనాలు ఉండే శాస్త్రీయ పురోగతులకు దోహదపడుతోంది.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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