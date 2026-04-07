TG Inter Results 2026: విద్యార్థులకు అలర్ట్.. ఇంటర్ ఫలితాల విడుదల తేదీలో మార్పు..?

TG Inter Results 2026: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు రాసిన లక్షలాది మంది విద్యార్థుల నిరీక్షణ త్వరలోనే ముగియనుంది. ఈ వారం ఫలితాలు వస్తాయని భావించినప్పటికీ, తుది మెరుగులు దిద్దే క్రమంలో బోర్డు మరికొంత సమయం తీసుకుంటోంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఏప్రిల్ 12 నుంచి 15వ తేదీ మధ్య ఫలితాలను విడుదల చేసేందుకు ఇంటర్ బోర్డు అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.

పొరపాట్లకు తావులేకుండా 'డబుల్ చెక్':

గతంలో ఫలితాల విడుదలలో ఎదురైన సాంకేతిక ఇబ్బందులు, మార్కుల లెక్కింపులో దొర్లిన తప్పులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈసారి బోర్డు అత్యంత అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తోంది.

రీ-వాల్యూయేషన్: ముఖ్యంగా కేవలం ఒక్క సబ్జెక్టులో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థుల విషయంలో బోర్డు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటోంది. అటువంటి వారి పేపర్లను మరోసారి నిశితంగా పరిశీలింపజేస్తోంది. దీనివల్ల ఏ ఒక్క విద్యార్థి కూడా అన్యాయంగా నష్టపోకూడదన్నదే బోర్డు లక్ష్యం.

సాంకేతిక భద్రత: డేటా ప్రాసెసింగ్, మార్కుల అప్‌లోడింగ్ ప్రక్రియల్లో ఎక్కడా లోపాలు లేకుండా 'డబుల్ చెక్' పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నారు.

సిఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా?

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్పాట్ వాల్యూయేషన్ ఇప్పటికే చివరి దశకు చేరుకుంది. మరో రెండు రోజుల్లో ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కానుంది. ఫలితాల విడుదలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ రావాల్సి ఉంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి షెడ్యూల్‌ను బట్టి, ఆయన చేతుల మీదుగానే ఫలితాలను విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.

ఫలితాలు ఎక్కడ చూసుకోవాలి?

ఫలితాలు విడుదలైన వెంటనే విద్యార్థులు ఈ క్రింది వెబ్‌సైట్లలో తమ మార్కులను చూసుకోవచ్చు:

tsbie.cgg.gov.in

results.cgg.gov.in

స్కాన్ కాపీల అప్‌లోడింగ్ ప్రక్రియ వేగంగా జరుగుతున్నందున, విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్ నంబర్లతో సిద్ధంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

