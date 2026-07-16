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కృత్రిమ మేధ ప్రశంసా దినోత్సవం: రేపటి ప్రపంచానికి ‘AI అక్షరాస్యత’ ఎందుకు కీలకమో తెలుసా?

Today is Artificial Intelligence Appreciation Day: కృత్రిమ మేధ ప్రశంసా దినోత్సవం వేళ, విద్యార్థులకు ఏఐ అక్షరాస్యత ఎందుకు అవసరమో మరియు దాని నైతిక వినియోగం గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 16 July 2026 5:00 AM IST
Today is Artificial Intelligence Appreciation Day
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Today is Artificial Intelligence Appreciation Day

Artificial Intelligence Appreciation Day: కృత్రిమ మేధ (Artificial Intelligence - AI) అనేది ఇకపై కేవలం సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమాలకే పరిమితమైన అంశం కాదు. అది మన దైనందిన జీవితంలో ఒక భాగమైపోయింది. నేడు ‘కృత్రిమ మేధ ప్రశంసా దినోత్సవం’ (AI Appreciation Day) సందర్భంగా.. వేగంగా మారుతున్న ఈ డిజిటల్ యుగంలో, విద్యార్థులకు మరియు యువతకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై ప్రాథమిక అవగాహన ఉండటం ఎంత ముఖ్యమో విశ్లేషించే ప్రత్యేక కథనం.

మన దైనందిన జీవితంలో నిశ్శబ్ద భాగస్వామి

ట్రాఫిక్ లేని మార్గాలను చూపే నావిగేషన్ యాప్‌ల నుండి, మన ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చే స్మార్ట్ అసిస్టెంట్‌లు, బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఆన్‌లైన్ మోసాలను గుర్తించే సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ వరకు ప్రతిదాని వెనుక ఏఐ సాంకేతికత దాగి ఉంది. వైద్య రంగంలో ప్రాణాంతక వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించడంలో డాక్టర్లకు సహాయపడుతూ, విద్యా రంగంలో విద్యార్థుల సామర్థ్యాలకు అనుగుణంగా పాఠ్యాంశాలను అందించే పద్ధతి (Personalised Learning) లో ఏఐ విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువస్తోంది.

ప్రతి ఒక్కరూ ఏఐ ఇంజనీర్ కానవసరం లేదు, కానీ..

రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ కంప్యూటర్ కోడింగ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ, ఏఐ టూల్స్ ఎలా పనిచేస్తాయనే ప్రాథమిక జ్ఞానం (AI Literacy) కలిగి ఉండటం అత్యంత కీలకం. భవిష్యత్ ఉద్యోగ మార్కెట్లలో రాణించాలన్నా, సమాజంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలన్నా కూడా నేటి తరం డిజిటల్ అక్షరాస్యతతో పాటు ఏఐ అక్షరాస్యతను కూడా అలవర్చుకోవాలి.

నైతిక బాధ్యత అత్యంత ముఖ్యం

ఏఐ సాంకేతికత ఎంత వేగంగా దూసుకుపోతుందో, అంతే స్థాయిలో దాని బాధ్యతాయుత వినియోగంపై చర్చలు జరగాలి. ఏఐ వ్యవస్థలు ఏ ఒక్క వర్గానికి అనుకూలంగా పక్షపాత ధోరణితో (Bias) వ్యవహరించకుండా, పారదర్శకంగా ఉండాలి. వినియోగదారుల వ్యక్తిగత డేటా భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, మానవ హక్కులను గౌరవించే విధంగా ఈ సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేయాలి. దీనికోసం శాస్త్రవేత్తలు, విధానకర్తలు మరియు విద్యావేత్తల మధ్య సమన్వయం అవసరం.

టెక్నాలజీ తెచ్చే అవకాశాలతో పాటు ఎదురయ్యే సవాళ్లను విమర్శనాత్మకంగా ఆలోచించగలిగినప్పుడే యువత బాధ్యతాయుతమైన ఆవిష్కరణలను సృష్టించగలదు. ఏఐని కేవలం ఒక సాధనంగా మాత్రమే కాకుండా, సమాజ శ్రేయస్సుకు ఉపయోగపడే ఒక వ్యూహాత్మక అస్త్రంగా మార్చుకోవడం మన చేతుల్లోనే ఉంది.

Artificial Intelligence Appreciation DayArtificial Intelligence
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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