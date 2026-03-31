Telangana School Summer Holidays 2026: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. ఏప్రిల్ 24 నుంచి వేసవి సెలవులు! ఎన్ని రోజులంటే?

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 31 March 2026 6:59 PM IST
Telangana School Summer Holidays 2026: తెలంగాణలోని పాఠశాల విద్యార్థులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న వేసవి సెలవుల (Summer Holidays 2026) షెడ్యూల్‌ను విద్యాశాఖ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఎండల తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని విద్యార్థులకు ముందస్తుగానే సెలవుల ప్రకటన వెలువడింది.

48 రోజుల పాటు వేసవి సెలవులు

ప్రభుత్వ ప్రకటన ప్రకారం, ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 24 నుంచి జూన్ 11 వరకు రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు వేసవి సెలవులు ఉండనున్నాయి. మొత్తం 48 రోజుల పాటు విద్యార్థులు ఈ సెలవులను ఆనందంగా గడపవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడానికి, విహారయాత్రలకు వెళ్లడానికి ఇది మంచి అవకాశమని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

స్కూళ్లు తిరిగి ప్రారంభం ఎప్పుడంటే?

2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను పాఠశాలలు తిరిగి జూన్ 12న (గురువారం) ప్రారంభం కానున్నాయి. అప్పటి వరకు విద్యార్థులకు ఎటువంటి విద్యా సంబంధిత ఒత్తిడి లేకుండా సెలవులను ఆస్వాదించే వీలుంటుంది.

ముఖ్యమైన సూచనలు:

అదనపు తరగతులు: సిలబస్ పూర్తి కాని పాఠశాలలు అవసరమైతే వారంలో ఒక రోజు అదనపు తరగతులు నిర్వహించుకోవచ్చని విద్యాశాఖ సూచించింది.

తల్లిదండ్రుల హర్షం: ఏప్రిల్ నెలాఖరు నుంచే సెలవులు ప్రకటించడంతో తల్లిదండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సెలవుల తేదీలు ముందుగానే తెలియడంతో చాలా మంది తమ స్వగ్రామాలకు వెళ్లేందుకు బస్సు, రైలు టికెట్లు రిజర్వ్ చేసుకుంటున్నారు.

తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల విద్యార్థులకు వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం లభించనుంది.


Telangana Summer Holidays 2026Summer HolidaysSchool Reopening Date June 12Education News Telugu
