TG Inter Results 2026: తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలకు ముహూర్తం ఫిక్స్? ఫలితాలు చూసుకోవడానికి డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే!
TG Inter Results 2026: తెలంగాణ ఇంటర్ ఫస్టియర్, సెకండియర్ ఫలితాల అప్డేట్. ఏప్రిల్ 10న రిజల్ట్స్ వచ్చే అవకాశం. హాల్ టికెట్ నంబర్తో ఫలితాలను ఎలా చెక్ చేసుకోవాలో స్టెప్-బై-స్టెప్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ చూడండి.
TG Inter Results 2026: తెలంగాణలో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ముగియడంతో, ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఫలితాలపైనే ఉంది. ఫస్టియర్, సెకండియర్ కలిపి సుమారు 9 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ ఏడాది పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం, బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ (TGBIE) ఫలితాలను విడుదల చేసేందుకు కసరత్తు వేగవంతం చేసింది.
ఏప్రిల్ 10న వచ్చే అవకాశం?
ఇప్పటికే సమాధాన పత్రాల మూల్యాంకన (Valuation) ప్రక్రియ చివరి దశకు చేరుకుంది. విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం, ఏప్రిల్ 10, 2026 నాటికి ఫలితాలను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. అయితే, దీనిపై బోర్డు నుంచి అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.
పరీక్షల వివరాలు:
ఫస్టియర్: ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 17 వరకు జరిగాయి (సుమారు 4 లక్షల మంది).
సెకండియర్: ఫిబ్రవరి 26 నుంచి మార్చి 18 వరకు జరిగాయి (సుమారు 5 లక్షల మంది).
ఫలితాలను ఇలా చెక్ చేసుకోండి (Step-by-Step):
ఫలితాలు విడుదలైన తర్వాత విద్యార్థులు కింద పేర్కొన్న పద్ధతిలో తమ మార్కులను చూసుకోవచ్చు:
ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ tgbie.cgg.gov.in ఓపెన్ చేయాలి.
హోమ్ పేజీలో ‘Inter Results 2026’ లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
మీ తరగతిని (1st Year లేదా 2nd Year) ఎంచుకోవాలి.
మీ హాల్ టికెట్ నంబర్ మరియు ఇతర వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి.
‘Submit’ బటన్ నొక్కగానే మీ మార్కుల మెమో స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దానిని డౌన్లోడ్ లేదా ప్రింట్ తీసుకోవాలి.
బోర్డు సూచన:
ఫలితాల వెల్లడి సమయంలో వెబ్సైట్పై ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్ నంబర్లను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. తాజా అప్డేట్స్ కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ను నిరంతరం గమనిస్తూ ఉండాలి.