నీట్-2026 ఫలితాల్లో ఎస్ఆర్ విద్యాసంస్థల ఘనవిజయం: జాతీయ స్థాయిలో 9వ ర్యాంక్ కైవసం!
NEET 2026 Results: నీట్ 2026 పరీక్ష ఫలితాల్లో జాతీయ స్థాయిలో 9వ ర్యాంకుతో పాటు 275 మందికి పైగా వైద్య సీట్ల అర్హత సాధించిన ఎస్ఆర్ విద్యాసంస్థలు.
NEET 2026 Results: శుక్రవారం వెలువడిన జాతీయ అర్హత ప్రవేశ పరీక్ష (NEET-2026) ఫలితాల్లో ఎస్ఆర్ (SR) విద్యాసంస్థలు అసాధారణ విజయాలతో సంచలనం సృష్టించాయి. జాతీయ స్థాయి పోటీ పరీక్షల్లో ప్రతి ఏటా అగ్రశ్రేణి ర్యాంకులు సాధించే తన సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ, వైద్య ప్రవేశ పరీక్షల్లోనూ ఈ సంస్థ విద్యార్థులు అత్యుత్తమ ప్రతిభను కనబరిచారు.
జాతీయ స్థాయిలో మెరిసిన సహ్యు:
ఈ ఫలితాల్లో ఎస్ఆర్ విద్యాసంస్థకు చెందిన వీరయ్యగారి సహ్యు జాతీయ స్థాయిలో అద్భుత ప్రదర్శన చేసింది. జనరల్ కేటగిరీ పరిధిలో మొత్తం 720 మార్కులకు గాను 705 మార్కులు సాధించి, ఆల్ ఇండియా స్థాయిలో 9వ ర్యాంక్ (AIR 9) కైవసం చేసుకుని సంస్థకు కీర్తిని తెచ్చిపెట్టింది.
275 మందికి పైగా విద్యార్థులకు అర్హత:
కేవలం అగ్రశ్రేణి ర్యాంకులే కాకుండా, ఈ ఏడాది ఎస్ఆర్ విద్యాసంస్థల నుండి 275 మందికి పైగా విద్యార్థులు ఎంబీబీఎస్ (MBBS) మరియు ఇతర వైద్య కోర్సులలో ప్రవేశానికి అవసరమైన అర్హత ర్యాంకులను సాధించారు. ఇది సంస్థ యొక్క పటిష్టమైన విద్యా పునాదికి, క్రమబద్ధమైన సన్నద్ధతకు నిదర్శనమని యాజమాన్యం ప్రకటించింది.
ఐదు దశాబ్దాల శ్రేష్ఠత:
గత ఐదు దశాబ్దాలుగా పాఠశాల విద్య, ఇంటర్మీడియట్, ఈఏపీసెట్/ఈఏఎంసెట్ (EAPCET/EAMCET) మరియు ఐఐటీ (IIT) కోచింగ్లో ఎస్ఆర్ గ్రూప్ అగ్రగామిగా కొనసాగుతోంది. ఈ ఏడాది నీట్ విజయాలతో పాటు, జేఈఈ మెయిన్ 2026 లో ఆల్ ఇండియా 13వ ర్యాంక్, మరియు జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026 లో ఆల్ ఇండియా 2వ ర్యాంక్ సాధించి ఇంజనీరింగ్, మెడికల్ రంగాల శిక్షణలో తన మార్కును చాటుకుంది.
ఈ ఘనవిజయం సాధించిన విజేతలను ఎస్ఆర్ విద్యాసంస్థల ఛైర్మన్ వరదారెడ్డి మరియు డైరెక్టర్ సంతోష్ రెడ్డి ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. వినూత్న బోధనా పద్ధతులు, ఫలితాధారిత శిక్షణ ద్వారా నాణ్యమైన విద్యను అందించడానికి తమ సంస్థ కట్టుబడి ఉందని, భవిష్యత్తులో ఎస్ఆర్ విద్యార్థులు మరిన్ని గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారని వారు విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.