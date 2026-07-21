Vikram-1: స్కైరూట్ చారిత్రాత్మక 'విక్రమ్-1' మిషన్లో రాజన్న సిరిసిల్ల ఇంజనీర్ల సంచలనం!
Vikram-1: స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ విక్రమ్-1 రాకెట్ ప్రయోగంలో కీలక పాత్ర పోషించి తెలంగాణ పేరు నిలబెట్టిన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఇంజనీర్లు.
Vikram-1: భారతదేశపు మొట్టమొదటి ప్రైవేటు ఆర్బిటల్ లాంచ్ వెహికల్ ‘స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్’ (Skyroot Aerospace) రూపొందించిన ‘విక్రమ్-1’ (Vikram-1) రాకెట్ విజయవంతమైన ప్రయోగంతో దేశ అంతరిక్ష రంగంలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైంది. 'ఆగమన్' అని నామకరణం చేసిన ఈ చారిత్రాత్మక మిషన్ విజయంలో తెలంగాణలోని రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాకు చెందిన ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు ఇంజనీర్లు కీలక పాత్ర పోషించి స్థానిక హీరోలుగా నిలిచారు. పూర్వపు కరీంనగర్ జిల్లావ్యాప్తంగా విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు మరియు నిపుణులు వీరి కృషిని కొనియాడారు.
ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు ఇంజనీర్లు:
శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుండి ప్రయోగించిన ఈ రాకెట్ నిర్మాణంలో అడప సంతోష్ కుమార్, అడప కిరణ్ మరియు బొమ్మదేవి నాగరాజు ప్రధాన భాగస్వాములుగా వ్యవహరించారు.
అడప సంతోష్ కుమార్: ఏవియానిక్స్ చెకౌట్ ఇంటిగ్రేషన్ లీడ్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. ఏవియానిక్స్ పరీక్షలు, సిస్టమ్ ధ్రువీకరణ మరియు ప్రయోగానికి ముందు జరిగే కీలకమైన గ్రౌండ్ చెకౌట్ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించారు.
అడప కిరణ్: రాకెట్ CAD డిజైనర్గా ప్రయోగ వాహనం యొక్క నిర్మాణ రూపకల్పనను (Structural design) సిద్ధం చేశారు.
బొమ్మదేవి నాగరాజు: ఎలక్ట్రికల్ ఇంటిగ్రేషన్ బృందంలో భాగంగా, రాకెట్ విద్యుత్ వ్యవస్థల అనుసంధానాన్ని పూర్తి చేశారు.
యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలిచిన మిషన్ విజయవంతం:
ఈ చారిత్రాత్మక విజయం పట్ల కరీంనగర్ ప్రాంత విద్యార్థులు తీవ్ర ఉత్సాహం వ్యక్తం చేశారు. జ్యోతిష్మతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ విద్యార్థిని భవానీ తల్లపెల్లి మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలో పెరుగుతున్న ప్రైవేట్ అంతరిక్ష రంగానికి ఈ మిషన్ ఒక నిదర్శనమని అభివర్ణించారు.
మరో విద్యార్థిని శ్రీ వైష్ణవి ఇనుకొండ మాట్లాడుతూ, విక్రమ్-1 రాకెట్ మోసుకెళ్లిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. అంతరిక్ష వ్యర్థాలు/శిధిలాలను (Space Debris) తొలగించే లక్ష్యంతో రూపొందించిన రోబోటిక్ ఆర్మ్ టెక్నాలజీతో కూడిన ‘ఎంబ్రేస్’ (EMBRACE) పేలోడ్ను ఈ రాకెట్ తీసుకెళ్లిందని తెలిపారు. అలాగే, రాకెట్ దశలను అతి తక్కువ కంపనంతో వేరుచేసే 'అల్ట్రా-లో షాక్ న్యూమాటిక్ స్టేజ్ సెపరేషన్ సిస్టమ్' రాకెట్లోని సున్నితమైన భాగాలకు రక్షణ నిస్తుందని వివరించారు.
ఉపగ్రహాలను భూ సమీప కక్ష్యలోకి విజయవంతంగా ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా స్కైరూట్ సంస్థ చరిత్ర సృష్టించడమే కాకుండా, సిరిసిల్ల ఇంజనీర్ల కృషి రాబోయే తరం శాస్త్రవేత్తలకు, ఏరోస్పేస్ ఇంజనీర్లకు గొప్ప స్ఫూర్తిని ఇచ్చిందని స్థానికులు గర్వంగా జరుపుకుంటున్నారు.