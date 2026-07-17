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విద్యార్థులకు బంపర్ ఆఫర్: టాప్ 5 స్కాలర్‌షిప్స్

డిగ్రీ, ఎంబీఏ, పీహెచ్‌డీ మరియు ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న విద్యార్థుల కోసం సరికొత్త స్కాలర్‌షిప్స్.. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 17 July 2026 5:20 AM IST
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విద్యార్థులకు సువర్ణావకాశం.. డిగ్రీ, ఇంజనీరింగ్, ఎంబీఏ చదివేవారి కోసం టాప్-5 స్కాలర్‌షిప్స్!

ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల ఉన్నత చదువులకు దూరం కాకూడదనే ఉద్దేశంతో పలు ప్రముఖ సంస్థలు, ఫౌండేషన్లు ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థుల కోసం భారీ స్కాలర్‌షిప్‌లను ప్రకటించాయి. డిగ్రీ, ఇంజనీరింగ్, ఎంబీఏ, మరియు పీహెచ్‌డీ చదువుతున్న అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ 2026 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం దరఖాస్తుకు అందుబాటులో ఉన్న టాప్-5 స్కాలర్‌షిప్‌ల వివరాలు మీకోసం:

1. భారతీ ఎయిర్‌టెల్ స్కాలర్‌షిప్ 2026-27 (Bharti Airtel Scholarship)

భారతీ ఎయిర్‌టెల్ ఫౌండేషన్ సాంకేతిక రంగంలో రాణించాలనుకునే విద్యార్థుల కోసం (ముఖ్యంగా విద్యార్థినులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ) ఈ స్కాలర్‌షిప్‌ను అందిస్తోంది.

అర్హత: ఎలక్ట్రానిక్స్, టెలికాం, ఐటీ, కంప్యూటర్ సైన్స్, డేటా సైన్స్, ఏఐ, రోబోటిక్స్ వంటి రంగాలలో టాప్-50 ఎన్‌ఐఆర్‌ఎఫ్ (NIRF) ర్యాంక్ సాధించిన కాలేజీల్లో మొదటి సంవత్సరం యూజీ/ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సుల్లో ప్రవేశం పొంది ఉండాలి. కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ. 8 లక్షల లోపు ఉండాలి.

ప్రయోజనాలు: 100% కోర్సు ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్, హాస్టల్ మరియు మెస్ ఖర్చులు భరిస్తారు. మొదటి సంవత్సరంలో ఉచిత ల్యాప్‌టాప్ ఇస్తారు.

చివరి తేదీ: 31-07-2026 (ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు)

లింక్: www.b4s.in/hans/BHRSP3

2. ఐడీఎఫ్‌సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఎంబీఏ స్కాలర్‌షిప్ (IDFC FIRST Bank MBA Scholarship)

నిరుపేద కుటుంబాలకు చెందిన విద్యార్థులు ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా మేనేజ్‌మెంట్ విద్యను అభ్యసించేందుకు ఈ ప్రోగ్రాం ఉపయోగపడుతుంది.

అర్హత: రెండేళ్ల పూర్తికాల ఎంబీఏ (MBA) మొదటి సంవత్సరంలో చేరిన భారతీయ విద్యార్థులై ఉండాలి. కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ. 6 లక్షల కంటే తక్కువ ఉండాలి. దరఖాస్తుదారుడి మొబైల్ నంబర్ ఆధార్‌ కార్డుతో లింక్ అయి ఉండాలి.

ప్రయోజనాలు: రెండేళ్ల కోర్సుకు గాను మొత్తం రూ. 2,00,000 ఆర్థిక సాయం (ఏడాదికి రూ. 1 లక్ష చొప్పున) లభిస్తుంది.

చివరి తేదీ: 08-08-2026 (ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు)

లింక్: www.b4s.in/hans/IFBMS7

3. మోహన్ టి అద్వానీ సెంటినియల్ స్కాలర్‌షిప్ (Mohan T Advani Centennial Scholarship)

బ్లూ స్టార్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఇంజనీరింగ్, ఆర్కిటెక్చర్ విద్యార్థులను ప్రోత్సహించడానికి ఈ స్కాలర్‌షిప్‌ను నిర్వహిస్తున్నారు.

అర్హత: గుర్తింపు పొందిన కాలేజీలలో మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ (సివిల్ మినహా) లేదా ఆర్కిటెక్చర్‌లో డిగ్రీ/డిప్లొమా మొదటి లేదా రెండో సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులు అర్హులు. టెన్త్, ఇంటర్‌లో కనీసం 80% మార్కులు సాధించి ఉండాలి. కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ. 6 లక్షల లోపు ఉండాలి.

ప్రయోజనాలు: డిగ్రీ విద్యార్థులకు రూ. 1,00,000 వరకు (లేదా ఫీజులో 75%), డిప్లొమా విద్యార్థులకు రూ. 40,000 వరకు అందిస్తారు.

చివరి తేదీ: 31-07-2026 (ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు)

లింక్: www.b4s.in/hans/BSFS6

4. రామన్ కాంత్ ముంజాల్ స్కాలర్‌షిప్స్ (Raman Kant Munjal Scholarships)

హీరో ఫిన్‌కార్ప్ సహకారంతో రామన్ కాంత్ ముంజాల్ ఫౌండేషన్ ఫైనాన్స్ రంగాన్ని కెరీర్‌గా ఎంచుకోవాలనుకునే విద్యార్థులకు ఈ ఆర్థిక సాయాన్ని అందిస్తోంది.

అర్హత: బీబీఏ, బీఎఫ్ఐఏ, బీకామ్ (ఆనర్స్), బీఎంఎస్, ఐపీఎం, బీఏ (ఎకనామిక్స్) వంటి ఫైనాన్స్ కోర్సులలో మొదటి సంవత్సరం చేరిన విద్యార్థులు అర్హులు. టెన్త్, ఇంటర్‌లో 80% మార్కులు ఉండాలి. కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ. 6 లక్షల లోపు ఉండాలి.

ప్రయోజనాలు: మూడేళ్ల పాటు ఏడాదికి రూ. 40,000 నుండి రూ. 5,50,000 వరకు స్కాలర్‌షిప్ అందుతుంది.

చివరి తేదీ: 31-08-2026 (ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు)

లింక్: www.b4s.in/hans/RKMSP6

5. జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ మెమోరియల్ ఫండ్ స్కాలర్‌షిప్ (JNMF Scholarship for Doctoral Studies)

పీహెచ్‌డీ చేస్తున్న ప్రతిభావంతులైన పరిశోధక విద్యార్థులకు జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ మెమోరియల్ ఫండ్ ఈ స్కాలర్‌షిప్‌ను అందిస్తోంది.

అర్హత: గుర్తింపు పొందిన భారతీయ విశ్వవిద్యాలయంలో పూర్తికాల పీహెచ్‌డీ (PhD) చేస్తున్న రిజిస్టర్డ్ విద్యార్థులు అర్హులు. వయస్సు 35 ఏళ్ల లోపు ఉండాలి (ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, మహిళలకు ఐదేళ్ల వయోపరిమితి సడలింపు కలదు). పీజీలో కనీసం 60% మార్కులు సాధించి ఉండాలి.

ప్రయోజనాలు: నెలకు రూ. 18,000 వరకు స్కాలర్‌షిప్‌తో పాటు ఇతర అలవెన్సులు అందుతాయి.

చివరి తేదీ: 31-08-2026 (ఆఫ్‌లైన్ దరఖాస్తు మాత్రమే)

లింక్: www.b4s.in/hans/JNMF3

గమనిక: పైన పేర్కొన్న అన్ని స్కాలర్‌షిప్‌లకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అర్హతలు, మరియు దరఖాస్తు ప్రక్రియ కోసం ఆయా స్కాలర్‌షిప్ పక్కన ఇవ్వబడిన అధికారిక షార్ట్ లింక్ (Short URL)లను సందర్శించగలరు.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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