కేంద్రీయ విద్యాలయ బాల్‌వాటిక 2026-27 అడ్మిషన్ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. రిజల్ట్స్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి, కావాల్సిన ధ్రువపత్రాలు ఏమిటి మరియు అడ్మిషన్ షెడ్యూల్ పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో చూడండి.

Published on: 9 April 2026 12:13 PM IST
KVS Balvatika Lottery Result 2026 Out: కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో (KVS) 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను బాల్‌వాటిక ప్రవేశాల లాటరీ ఫలితాలు నేడు విడుదలయ్యాయి. మార్చి 20 నుంచి ఏప్రిల్ 2 వరకు దరఖాస్తు చేసుకున్న విద్యార్థుల కేటగిరీ, వయస్సు ఆధారంగా ఈ ఎంపిక జరిగింది. ఎంపికైన విద్యార్థుల ప్రొవిజనల్ లిస్ట్‌తో పాటు వెయిటింగ్ లిస్ట్‌ను కూడా కేవీఎస్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో పొందుపరిచింది.

ఫలితాలను చెక్ చేసుకునే విధానం:

తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల అడ్మిషన్ స్థితిని కింది దశల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు:

ముందుగా అధికారిక వెబ్‌సైట్ kvsangathan.nic.in లేదా admission.kvs.gov.in ను సందర్శించండి.

హోమ్ పేజీలో 'Admission 2026-27' లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.

అక్కడ 'Balvatika Provisional Selection List 2026' లేదా 'Lottery Results 2026' ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోండి.

మీరు దరఖాస్తు చేసిన ప్రాంతం (State), స్కూల్ పేరును సెలక్ట్ చేయండి.

మీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ద్వారా పీడీఎఫ్ (PDF) ఫైల్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని ఫలితాలు తనిఖీ చేయండి.

ముఖ్యమైన తేదీలు (అడ్మిషన్ షెడ్యూల్):

రెండో ప్రొవిజనల్ లిస్ట్: ఏప్రిల్ 16, 2026

మూడో ప్రొవిజనల్ లిస్ట్: ఏప్రిల్ 21, 2026

ఆఫ్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ (సీట్లు ఖాళీగా ఉంటే): ఏప్రిల్ 22 నుండి 26 వరకు.

బాల్‌వాటిక, క్లాస్ 2 అడ్మిషన్లు: ఏప్రిల్ 15 నుండి 20 వరకు.

అడ్మిషన్ గడువు (క్లాస్ 11 మినహా): జూన్ 30, 2026.

అడ్మిషన్‌కు కావాల్సిన ధ్రువపత్రాలు:

లిస్టులో పేరు వచ్చిన విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ సమయంలో కింది పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది:

ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫారమ్ కాపీ.

పిల్లల జనన ధ్రువీకరణ పత్రం (Birth Certificate).

కుల ధ్రువీకరణ పత్రం (Caste Certificate - అవసరమైతే).

నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం (Residence Proof).

పిల్లల ఫోటో, మెడికల్ రిపోర్ట్ మరియు బ్లడ్ గ్రూప్ వివరాలు.

గుర్తింపు కార్డు (Identity Proof).

గమనిక: ప్రొవిజనల్ లిస్టులో పేరు ఉన్నంత మాత్రాన సీటు ఖరారైనట్లు కాదు. పాఠశాల యాజమాన్యం నిర్వహించే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ విజయవంతంగా పూర్తయిన తర్వాతే అడ్మిషన్ ఖరారు అవుతుంది. కేరళ, పుదుచ్చేరి, అసోం ప్రాంతాలకు సంబంధించిన క్లాస్ 1, బాల్‌వాటిక ఫలితాలు ఏప్రిల్ 10న విడుదల కానున్నాయి.

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

