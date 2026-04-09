JEE Main 2026 Session 2 Results: జేఈఈ మెయిన్ సెషన్-2 ఫలితాల కౌంట్డౌన్ షురూ..!
JEE Main 2026 Session 2 Results: జేఈఈ మెయిన్ సెషన్-2 ఫలితాల షెడ్యూల్ను ఎన్టీఏ విడుదల చేసింది. ఏప్రిల్ 11న ఆన్సర్ కీ, ఏప్రిల్ 20న తుది ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి.
JEE Main 2026 Session 2 Results: దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిష్టాత్మక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించిన జేఈఈ మెయిన్ 2026 సెషన్-2 ఫలితాలకు రంగం సిద్ధమైంది. పరీక్షలు ముగిసిన వెంటనే జాతీయ పరీక్షల సంస్థ (NTA) కీలక షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. పారదర్శకత కోసం విద్యార్థులు రాసిన క్వశ్చన్ పేపర్లను పబ్లిక్ డొమైన్లో అందుబాటులో ఉంచనున్నట్లు వెల్లడించింది.
ముఖ్యమైన తేదీలు ఇవే:
ఏప్రిల్ 9: జేఈఈ మెయిన్ క్వశ్చన్ పేపర్ల విడుదల.
ఏప్రిల్ 11: ప్రొవిజినల్ ఆన్సర్ కీ మరియు విద్యార్థుల రెస్పాన్స్ షీట్ల విడుదల.
ఏప్రిల్ 20: జేఈఈ మెయిన్ సెషన్-2 తుది ఫలితాలు మరియు ఫైనల్ ర్యాంకుల వెల్లడి.
పరీక్షకు హాజరైన గణాంకాలు:
ఈ ఏడాది జేఈఈ మెయిన్ సెషన్-2 పరీక్షలకు విద్యార్థుల నుంచి భారీ స్పందన లభించింది.
ఏప్రిల్ 2 నుంచి 8వ తేదీ వరకు జరిగిన పరీక్షలకు మొత్తం 11.23 లక్షల మంది (సుమారు 93%) విద్యార్థులు హాజరయ్యారు.
పేపర్-1 (B.E/B.Tech): దేశీయంగా 11.06 లక్షల మంది, విదేశాల్లో 4,229 మంది విద్యార్థులు రాశారు.
పేపర్-2 (B.Arch/B.Planning): 54,953 మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు.
అభ్యంతరాల స్వీకరణ:
ఏప్రిల్ 11న విడుదలయ్యే ప్రొవిజినల్ ఆన్సర్ కీపై విద్యార్థులు తమ అభ్యంతరాలను వ్యక్తం చేయవచ్చు. ప్రతి ప్రశ్నకు రూ. 200 చొప్పున ఫీజు చెల్లించి ఛాలెంజ్ చేసే అవకాశం కల్పించారు. నిపుణుల కమిటీ ఈ అభ్యంతరాలను పరిశీలించిన తర్వాత తుది ఫలితాలను వెల్లడిస్తారు.
ర్యాంకుల కేటాయింపు:
జేఈఈ మెయిన్ సెషన్-1 మరియు సెషన్-2 రెండింటిలోనూ విద్యార్థులు సాధించిన మెరుగైన స్కోరు (Best of two) ఆధారంగా ఫైనల్ ర్యాంకులను ఎన్టీఏ ప్రకటించనుంది.
ఫలితాలు ఎక్కడ చూసుకోవాలి?
అభ్యర్థులు తమ ఫలితాలను కింది అధికారిక వెబ్సైట్లలో తనిఖీ చేయవచ్చు:
jeemain.nta.nic.in
nta.ac.in