IB Diploma score 2026: ఐబీ డిప్లొమాలో ఇండస్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ విద్యార్థుల రికార్డు స్కోరు
IBDP Results 2026: మే 2026 ఐబీ డిప్లొమా పరీక్షల్లో ఇండస్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ హైదరాబాద్కు చెందిన ఇద్దరు విద్యార్థులు 45/45 పాయింట్లతో సంపూర్ణ స్కోరు సాధించారు.
IBDP Results 2026: మే 2026 'ఇంటర్నేషనల్ బాకలారియేట్ డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్' (IBDP) ఫలితాల్లో హైదరాబాద్లోని ఇండస్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ విద్యార్థులు అసాధారణ ప్రతిభ కనబరిచారు. పాఠశాలకు చెందిన ఇద్దరు విద్యార్థులు 45కి 45 గరిష్ట స్కోరు (Perfect Score) సాధించి, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అగ్రశ్రేణి ఐబీ ప్రతిభావంతుల సరసన నిలిచారు.
ప్రపంచ అత్యుత్తమ వర్సిటీల్లో సీట్లు:
పాఠశాలకు చెందిన రుహాన్ గుడెలి మరియు సుజయ్ రెడ్డి సురుకుంతి ఈ సంపూర్ణ స్కోరు సాధించి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐబీ డిప్లొమా రాసే వేలాది మంది అభ్యర్థులలో అతి కొద్ది మంది మాత్రమే ఈ మైలురాయిని చేరుకుంటారు.
రుహాన్ గుడెలి: గణితశాస్త్రంలో ఉన్నత చదువుల కోసం ప్రతిష్టాత్మక 'నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సింగపూర్' (NUS)లో ప్రవేశం పొందారు.
సుజయ్ రెడ్డి సురుకుంతి: ఫైనాన్స్ విభాగంలో చదవడానికి న్యూయార్క్ యూనివర్సిటీకి చెందిన 'NYU స్టెర్న్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్'లో చేరనున్నారు.
పాఠశాల వ్యాప్తంగా ఘన విజయాలు:
కేవలం ఇద్దరే కాకుండా, ఈ పాఠశాల నుండి మొత్తం 12 మంది విద్యార్థులు 40 అంతకంటే ఎక్కువ పాయింట్లు సాధించి విద్యా నైపుణ్యాన్ని చాటుకున్నారు.
♦ అమోఘ్ రెడ్డి బడికోల్: 44 పాయింట్లు
♦ అష్నా నారాయణ్, ఇషాన్వి తుపిలి, ఇషితా చౌదరి కరుతురి, సాన్వి కబ్రా: తలా 43 పాయింట్లు
♦ నైత్రవ్ సతీష్, ప్రణవ్ నారాయణ గంపా, శ్రేయ రమేష్, శ్రేయ సింగ్: తలా 41 పాయింట్లు
♦ సంయోగిత బొబ్బా: 40 పాయింట్లు
విద్యార్థుల అసాధారణ విజయాలపై ఇండస్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ ఫరీదా ఫ్రాజ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఫలితాలు విద్యార్థుల కఠిన శ్రమకు, ఉపాధ్యాయుల మార్గదర్శకత్వానికి మరియు పాఠశాలలోని అత్యుత్తమ విద్యా ప్రమాణాలకు నిదర్శనమని కొనియాడారు.