Jobs: ఇండియన్ నేవీలో ఉద్యోగాలు.. డిప్లొమా పూర్తి చేస్తే చాలు, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలంటే
Jobs: దేశ సేవ చేయాలనే లక్ష్యంతో ఉన్న డిప్లొమా పూర్తి చేసిన యువతకు ఇండియన్ నేవీ అవకాశం కల్పించింది.
Jobs: దేశ సేవ చేయాలనే లక్ష్యంతో ఉన్న డిప్లొమా పూర్తి చేసిన యువతకు ఇండియన్ నేవీ అవకాశం కల్పించింది. అగ్నివీర్ (అప్రెంటిస్) విభాగంలో నియామకాల కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఎంపికైన అభ్యర్థులు నాలుగేళ్లపాటు భారత నౌకాదళంలో సేవలందించే అవకాశం పొందుతారు.
అగ్నివీర్ విధానం ఎలా ఉంటుంది?
ఈ నియామకాలు శాశ్వత ఉద్యోగాలుగా ఉండవు. ఎంపికైన అభ్యర్థులు నాలుగేళ్ల కాలపరిమితితో ఇండియన్ నేవీలో సేవలందించాలి. ఈ వ్యవధిలో ప్రత్యేక శిక్షణతో పాటు నౌకాదళ కార్యకలాపాల్లో భాగస్వాములు అవుతారు. నాలుగేళ్ల సేవ పూర్తైన తర్వాత ప్రతి బ్యాచ్లోని అగ్నివీరులలో గరిష్ఠంగా 25 శాతం మందిని మాత్రమే శాశ్వత ఉద్యోగాల్లోకి ఎంపిక చేస్తారు. మిగిలిన వారు సేవానిధి ప్యాకేజీతో నేవీ నుంచి వైదొలుగుతారు. అగ్నివీరులుగా పనిచేసే కాలంలో వార్షిక సెలవులు, ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి సిక్ లీవ్లు, రేషన్, యూనిఫాం, ప్రయాణ భత్యం, రిస్క్ అండ్ హార్డ్షిప్ అలవెన్స్ వంటి ప్రయోజనాలు వర్తిస్తాయి. అదనంగా నాలుగేళ్లపాటు రూ.48 లక్షల జీవిత బీమా రక్షణ కూడా కల్పిస్తారు.
వేతనం, సేవానిధి ప్రయోజనాలు
అగ్నివీరులకు ప్రతి ఏడాది వేతనంలో పెరుగుదల ఉంటుంది. మొదటి సంవత్సరంలో నెలకు రూ.30,000 చొప్పున చెల్లిస్తారు. రెండో ఏడాదిలో ఇది రూ.33,000కు, మూడో ఏడాదిలో రూ.36,500కు, నాలుగో ఏడాదిలో రూ.40,000కు పెరుగుతుంది. వేతనంలో కొంత భాగాన్ని సేవానిధి నిధికి జమ చేస్తారు. అదే మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం కూడా జత చేస్తుంది. నాలుగేళ్ల సేవ పూర్తయ్యే సమయానికి వడ్డీతో కలిపి సుమారు రూ.11.71 లక్షల వరకు అగ్నివీరులు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ మొత్తంపై ఎలాంటి పన్ను ఉండదు. అయితే నాలుగేళ్ల కాలానికి ముందే ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెడితే ప్రభుత్వం నుంచి లభించే అదనపు ప్రయోజనాలు అందవు.
అర్హతలు, వయోపరిమితి
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు పదో తరగతి అనంతరం గుర్తింపు పొందిన సంస్థ నుంచి మూడేళ్ల డిప్లొమా పూర్తి చేసి ఉండాలి. మెరైన్ ఇంజినీరింగ్, మెకానికల్, ఆటోమొబైల్, రిఫ్రిజరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్, పవర్ ప్లాంట్ ఇంజినీరింగ్, మెకట్రానిక్స్, మెటలర్జీ, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, కమ్యూనికేషన్ వంటి అనేక ఇంజినీరింగ్ విభాగాలకు చెందిన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. 01/2027 బ్యాచ్కు 2004 డిసెంబర్ 1 నుంచి 2009 మే 31 మధ్య జన్మించిన వారు అర్హులు. 02/2027 బ్యాచ్కు 2005 మే 1 నుంచి 2009 అక్టోబర్ 31 మధ్య జన్మించిన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అవివాహిత పురుష అభ్యర్థులకు మాత్రమే ఈ అవకాశం కల్పించారు.
ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది?
ఎంపిక ప్రక్రియను రెండు దశల్లో నిర్వహిస్తారు. మొదటి దశలో ఇండియన్ నేవీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (INET) ఉంటుంది. ఈ పరీక్షలో ఇంగ్లిష్, జనరల్ అవేర్నెస్, సైన్స్, మ్యాథ్స్, సంబంధిత డిప్లొమా బ్రాంచ్కు చెందిన ప్రశ్నలు అడుగుతారు. మొత్తం 100 మార్కులకు పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. తప్పు సమాధానాలకు నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది.
మొదటి దశలో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. కనీసం 157 సెం.మీ ఎత్తు ఉండాలి. 1.6 కిలోమీటర్ల పరుగును నిర్ణీత సమయంలో పూర్తి చేయాలి. పుష్అప్స్, స్క్వాట్స్, సిట్అప్స్ వంటి శారీరక పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించాలి. ఆ తర్వాత రెండో దశలో మరో ఆన్లైన్ పరీక్ష ఉంటుంది. ఇందులో కూడా 100 మార్కులకు పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఈ పరీక్షలో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా వైద్య పరీక్షలకు పిలుస్తారు. మెడికల్ టెస్ట్లో అర్హత సాధించిన వారికి తుది మెరిట్ జాబితాలో స్థానం లభిస్తుంది.
శిక్షణ, దరఖాస్తు గడువు వివరాలు
ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఇండియన్ నేవీకి చెందిన ఐఎన్ఎస్ చిల్కా కేంద్రంలో శిక్షణ అందిస్తారు. 01/2027 బ్యాచ్ అభ్యర్థులకు ఈ ఏడాది డిసెంబర్ నుంచి శిక్షణ ప్రారంభమవుతుంది. 02/2027 బ్యాచ్ అభ్యర్థులకు 2027 మే నెలలో శిక్షణ మొదలవుతుంది. శిక్షణ విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన వారిని విధుల్లోకి తీసుకుంటారు. ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ జూన్ 29 సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. దరఖాస్తు ఫీజు జీఎస్టితో కలిపి రూ.649గా నిర్ణయించారు. మొదటి దశ పరీక్ష ఆగస్టులో నిర్వహించనుండగా, రెండో దశ పరీక్షలు అక్టోబరులో జరగనున్నాయి. రెండో బ్యాచ్ అభ్యర్థులకు ఈ పరీక్షలు వచ్చే ఏడాది మార్చిలో నిర్వహిస్తారు. దేశ రక్షణ రంగంలో కెరీర్ నిర్మించాలనుకునే డిప్లొమా అభ్యర్థులకు ఇది అరుదైన అవకాశం. ఉద్యోగంతో పాటు క్రమశిక్షణ, సాంకేతిక నైపుణ్యాలు, భవిష్యత్ కెరీర్కు ఉపయోగపడే అనుభవాన్ని అందించే ఈ నియామకాలపై ఆసక్తి ఉన్న వారు గడువు ముగిసేలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవడం మంచిది. పూర్తి వివరాల కోసం ఈ వెబ్సైట్ క్లిక్ చేయండి. https://www.joinindiannavy.gov.in/