IMT Ghaziabad: ఐఎమ్టీ ఘజియాబాద్లో 2026 పీజీడీఎం బ్యాచ్ ప్రారంభం.. పెరిగిన మహిళల ప్రాతినిధ్యం!
IMT Ghaziabad: ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నాలజీ (IMT) ఘజియాబాద్లో 2026 పీజీడీఎం తరగతులు ప్రారంభం. ఈ కొత్త బ్యాచ్లో 45 శాతం పెరిగిన మహిళల ప్రాతినిధ్యం.
IMT Ghaziabad: భారతదేశంలోని ప్రముఖ మేనేజ్మెంట్ విద్యా సంస్థ ‘ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నాలజీ’ (IMT) ఘజియాబాద్, తన ప్రతిష్టాత్మక రెండేళ్ల ఫుల్-టైమ్ పీజీడీఎం (PGDM) ప్రోగ్రామ్ల 2026 బ్యాచ్కు ఘనంగా స్వాగతం పలికింది. విభిన్న నేపథ్యాలు, విద్యా రంగాలలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులు, అనుభవజ్ఞులైన నిపుణులతో కూడిన సమతుల్య మిశ్రమంగా ఈ కొత్త బ్యాచ్ రూపుదిద్దుకుంది.
విద్యార్థుల విద్యా ప్రతిభ, అభిరుచి, నాయకత్వ సామర్థ్యాలను అంచనా వేసే కఠినమైన ఎంపిక ప్రక్రియ ద్వారా వీరికి అడ్మిషన్లు కల్పించారు. పీజీడీఎం కోర్సుతో పాటు పీజీడీఎం మార్కెటింగ్, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్, బ్యాంకింగ్ & ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ (BFS), డ్యూయల్ కంట్రీ ప్రోగ్రామ్ (DCP) విభాగాలలో ఈ కొత్త విద్యార్థులు చేరారు.
మహిళా ప్రాతినిధ్యంలో సరికొత్త రికార్డు
ఈ విద్యాసంవత్సరం ప్రవేశాలలో అత్యంత కీలకమైన విశేషం ఏమిటంటే మహిళల ప్రాతినిధ్యం గణనీయంగా పెరగడం. ఈ సరికొత్త బ్యాచ్లో ఏకంగా 45 శాతం మహిళా విద్యార్థులు ఉన్నారు. గత సంవత్సరాలతో పోలిస్తే ఇది మెరుగైన వృద్ధిని సూచిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా 23 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల నుండి విద్యార్థులు ఇక్కడ చేరడంతో భౌగోళికంగా విభిన్నమైన అభ్యాస వాతావరణం ఏర్పడింది. ఇందులో ఇంజనీరింగ్, కామర్స్, మేనేజ్మెంట్, ఆర్ట్స్, సైన్స్ విభాగాల విద్యార్థులు ఉన్నారు.
మెరిట్ స్టూడెంట్స్.. ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్
జాతీయ స్థాయి మేనేజ్మెంట్ ప్రవేశ పరీక్షలలో (CAT/XAT) 93 పర్సంటైల్కు పైగా మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులు ఈ బ్యాచ్లో పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు. వీరితో పాటు దేశవ్యాప్త ప్రముఖ వర్సిటీల టాపర్స్, ఇప్పటికే వివిధ రంగాలలో ఉద్యోగ అనుభవం ఉన్న నిపుణులు కూడా ఉండటంతో.. తరగతి గదిలో ఒకరికొకరు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, ఇండస్ట్రీ అంతర్దృష్టులను పంచుకునే అద్భుతమైన అవకాశం లభించనుంది.
నాయకత్వం, సుస్థిరతపై ఓరియెంటేషన్
తయారీ, బ్యాంకింగ్, ఆర్థిక సేవలు, హెచ్ఆర్ వంటి వివిధ రంగాల ఇండస్ట్రీ లీడర్లతో నిర్వహించిన ఓరియెంటేషన్ కార్యక్రమాలతో ఈ విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమైంది. వేగంగా మారుతున్న అంతర్జాతీయ వ్యాపార వాతావరణానికి అనుగుణంగా విద్యార్థులు నిరంతర అభ్యాసం, సరికొత్త ఆవిష్కరణలు, నైతిక నాయకత్వ లక్షణాలను అలవర్చుకోవాలని వక్తలు సూచించారు.
ఈ సందర్భంగా ఐఎమ్టి ఘజియాబాద్ డీన్ (అకాడమిక్స్) డాక్టర్ బర్నాలి చక్లాడర్ మాట్లాడుతూ.. నేటి డిజిటల్ పరివర్తన, సుస్థిరత (Sustainability) సవాళ్లు, ప్రపంచ వ్యాపార సంక్లిష్టతలను ధీటుగా ఎదుర్కొనేలా విద్యార్థులను మేనేజ్మెంట్ విద్య సిద్ధం చేయాలని పేర్కొన్నారు. సమాజానికి, కార్పొరేట్ సంస్థలకు దీర్ఘకాలిక విలువను అందించేలా భవిష్యత్ మేనేజర్లను తీర్చిదిద్దడమే ఐఎమ్టీ లక్ష్యమని ఆమె స్పష్టం చేశారు.