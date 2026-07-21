Home కెరీర్ & ఉద్యోగాలుIIT Hyderabad: ఐఐటీ హైదరాబాద్‌లో ‘నానో జాతా 2026’.. నానోటెక్నాలజీ రంగంలో యువతను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యం!

IIT Hyderabad: ఐఐటీ హైదరాబాద్‌లో ‘నానో జాతా 2026’.. నానోటెక్నాలజీ రంగంలో యువతను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యం!

IIT Hyderabad: నానోసైన్స్ మరియు నానోటెక్నాలజీ రంగాలలో విద్యార్థులను ప్రోత్సహించడానికి ఐఐటీ హైదరాబాద్‌లో నానో జాతా 2026 నిర్వహించారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 21 July 2026 4:44 AM IST
IIT Hyderabad
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IIT Hyderabad: ఐఐటీ హైదరాబాద్‌లో ‘నానో జాతా 2026’.. నానోటెక్నాలజీ రంగంలో యువతను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యం!

IIT Hyderabad: భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ (IIT Hyderabad), బెంగళూరులోని ‘సెంటర్ ఫర్ నానో అండ్ సాఫ్ట్ మ్యాటర్ సైన్సెస్’ (CeNS) సంయుక్త నిర్వహణలో ‘నానో జాతా 2026’ జాతీయ విజ్ఞాన ప్రచార కార్యక్రమం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నానోసైన్స్, నానోటెక్నాలజీ రంగాలు మరియు వాటి ప్రయోజనాలను విద్యార్థులకు పరిచయం చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఆగస్టు 3 నుండి 5 వరకు బెంగళూరులో జరగనున్న ప్రతిష్టాత్మక 'బెంగళూరు ఇండియా నానో 2026' సదస్సుకు ముందుగా ఈ ప్రధాన ప్రచార కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు.

నానో యుగంలో సుస్థిర అభివృద్ధి:

ఈ కార్యక్రమాన్ని ఐఐటీ హైదరాబాద్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ బి.ఎస్. మూర్తి, సీఈఎన్ఎస్ డైరెక్టర్ మరియు నానో జాతా జాతీయ కోఆర్డినేటర్ ప్రొఫెసర్ బి.ఎల్.వి. ప్రసాద్ సంయుక్తంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రొఫెసర్ బి.ఎస్. మూర్తి మాట్లాడుతూ.. "సుస్థిర సమాజాన్ని నిర్మించడంలో నానోటెక్నాలజీకి విస్తృతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఐఐటీహెచ్ పరిశోధనా జ్ఞానాన్ని ప్రయోగశాలలకే పరిమితం చేయకుండా సమాజానికి, ముఖ్యంగా యువతకు చేరవేసేందుకే ఈ 'నానో జాతా' చేపట్టాం" అని తెలిపారు. ప్రొఫెసర్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుత యుగం 'నానో యుగం' అని, సైన్స్ రంగంలో యువత కొత్త ఆవిష్కరణలతో దేశ నిర్మాణంలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు.

ఆకట్టుకున్న ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలు:

ఈ ప్రచార కార్యక్రమంలో భాగంగా హెల్త్‌కేర్, వ్యవసాయం, 5జీ/6జీ కమ్యూనికేషన్లు, అంతరిక్ష సాంకేతికత, స్వచ్ఛ ఇంధనం మరియు సెమీకండక్టర్ రంగాలలో నానో పరిజ్ఞానం ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో నిపుణులు వివరించారు. గోల్డ్ నానోపార్టికల్స్, పీజోఎలెక్ట్రిక్ పేవ్‌మెంట్లు, గ్రాఫేన్ ఆధారిత ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లు, పండ్ల రసం నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి, సోడియం-అయాన్ బ్యాటరీల ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలు విద్యార్థులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి.

సిబిఐటి, ఎంజిఐటి, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం, జెఎన్‌టియుహెచ్, మహీంద్రా యూనివర్సిటీ తదితర విద్యాసంస్థల నుండి వందలాది మంది విద్యార్థులు, పరిశోధకులు వచ్చి శాస్త్రవేత్తలతో నేరుగా ముఖాముఖి నిర్వహించారు. యువతలో శాస్త్రీయ ఆలోచనలను, పరిశోధనా ఉత్సుకతను పెంపొందించడానికి ఈ కార్యక్రమం ఎంతగానో దోహదపడిందని నిర్వాహకులు తెలిపారు.

IIT HyderabadNano Jatha 2026Prof BS Murthy
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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