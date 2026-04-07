Home కెరీర్ & ఉద్యోగాలుAlways Demand Jobs: లైఫ్ సెటిల్ అవ్వాలా? ఈ ఉద్యోగాలకు ఎప్పటికీ క్రేజ్ తగ్గదు!

Always Demand Jobs: లైఫ్ సెటిల్ అవ్వాలా? ఈ ఉద్యోగాలకు ఎప్పటికీ క్రేజ్ తగ్గదు!

Published on: 7 April 2026 3:09 PM IST
X

Always Demand Jobs: ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో చదువు ముగియగానే మంచి ప్యాకేజీతో సెటిల్ అవ్వాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. అయితే, మారుతున్న కాలంతో పాటు కొన్ని రకాల వృత్తులకు డిమాండ్ నిలకడగా ఉండటమే కాకుండా, జీతాలు కూడా భారీగా పెరుగుతున్నాయి. మీరు కూడా మీ భవిష్యత్తును అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలనుకుంటే, ఈ క్రింది రంగాలపై దృష్టి పెట్టడం ఉత్తమం.

1. వైద్య రంగం (Medical Sector):

సమాజంలో అత్యంత గౌరవప్రదమైన వృత్తి వైద్యం. నిరంతర శిక్షణ, నైపుణ్యం అవసరమైన డాక్టర్లు, సర్జన్లకు అత్యధిక సంపాదన సామర్థ్యం ఉంటుంది. అలాగే, ప్రస్తుతం మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా దంత వైద్యులకు (Dentists) మరియు రోగుల భద్రతను పర్యవేక్షించే ఫార్మసిస్ట్‌లకు కూడా మార్కెట్‌లో విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది.

2. టెక్నాలజీ & ఐటీ (IT & Software):

డిజిటల్ విప్లవం పుణ్యమా అని కంప్యూటర్ & ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ నిపుణులకు భారీ ప్యాకేజీలు లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా నేటి కాలంలో డేటా సైంటిస్టులు (Data Scientists) మరియు ఏఐ (AI) నిపుణులు లైఫ్‌లో చాలా త్వరగా సెటిల్ అవుతున్నారు. వీరికి ప్రారంభంలోనే లక్షల్లో జీతాలు అందుతున్నాయి.

3. మేనేజ్‌మెంట్ & ఫైనాన్స్ (Management):

కంపెనీల ఆర్థిక కార్యకలాపాలను చక్కదిద్దే ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్లు, అలాగే పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులను ప్లాన్ చేసే ఆర్కిటెక్చరల్ మేనేజర్లకు కార్పొరేట్ రంగంలో రెడ్ కార్పెట్ స్వాగతం లభిస్తుంది. వీరి వ్యూహాలే కంపెనీల లాభనష్టాలను శాసిస్తాయి కాబట్టి, జీతాలు కూడా అదే స్థాయిలో ఉంటాయి.

4. ఎనర్జీ & ఇంజనీరింగ్ (Petroleum Engineering):

ఇంధన రంగం ఎప్పుడూ లాభసాటిగానే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చమురు, గ్యాస్ వెలికితీతలో నైపుణ్యం కలిగిన పెట్రోలియం ఇంజనీర్లకు గ్లోబల్ స్థాయిలో భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది. వీరికి విదేశాల్లో కూడా అద్భుతమైన అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి.

ఏ రంగంలోనైనా రాణించాలంటే కేవలం డిగ్రీ ఉంటే సరిపోదు, ఆయా రంగాల్లో వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా నిరంతరం నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవాలి (Up-skilling). అప్పుడే కెరీర్‌లో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించడం సాధ్యమవుతుంది.

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Next Story
VIEW ALL
VIEW ALL
VIEW ALL
X