హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 31 March 2026 12:17 PM IST
CBSE CTET Feb 2026 Results Released: Download Scorecard Direct Link
CBSE CTET Result 2026: సీటెట్ 2026 ఫలితాలు విడుదల.. స్కోర్‌కార్డ్ డౌన్‌లోడ్ లింక్ ఇదే!

CBSE CTET Feb 2026 Results Released: సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) నిర్వహించిన సెంట్రల్ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (CTET) 2026 ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఫిబ్రవరి నెలలో జరిగిన ఈ పరీక్ష కోసం లక్షలాది మంది అభ్యర్థులు హాజరుకాగా, నేడు అధికారికంగా స్కోర్‌కార్డులను వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంచారు.

పరీక్ష వివరాలు:

దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 140 నగరాల్లోని వివిధ కేంద్రాల్లో ఫిబ్రవరి 7, 8 తేదీల్లో సీటెట్ పరీక్షలను కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్ల మధ్య నిర్వహించారు. ఉపాధ్యాయ వృత్తిని చేపట్టాలనుకునే అభ్యర్థుల కోసం జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించే ఈ పరీక్ష ఫలితాల కోసం అభ్యర్థులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

ఫలితాలను డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే విధానం:

అభ్యర్థులు తమ ఫలితాలను ఈ క్రింది సులభమైన పద్ధతిలో మొబైల్ లేదా కంప్యూటర్ ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు:

ముందుగా సీటెట్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ctet.nic.in ను సందర్శించాలి.

♦ హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'CTET Feb 2026 Result' అనే డైరెక్ట్ లింక్‌పై క్లిక్ చేయాలి.

♦ మీ రోల్ నంబర్ (Roll Number) ను అక్కడ కేటాయించిన బాక్సులో నమోదు చేయాలి.

♦ వివరాలు సమర్పించిన తర్వాత మీ స్కోర్‌కార్డు స్క్రీన్‌పై ప్రత్యక్షమవుతుంది.

♦ భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఫలితాలను డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని, ప్రింట్ అవుట్ తీసుకోవడం ఉత్తమం.

CTET 2026 Results, CBSE, CBSE CTET Scorecard, CTET February Exam, Teacher Eligibility Test
