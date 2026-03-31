CBSE CTET Result 2026: సీటెట్ 2026 ఫలితాలు విడుదల.. స్కోర్కార్డ్ డౌన్లోడ్ లింక్ ఇదే!
CBSE CTET Result 2026: CBSE నిర్వహించిన సీటెట్ (CTET) 2026 ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. అభ్యర్థులు తమ రోల్ నంబర్ ద్వారా ఫలితాలను ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో ఇక్కడ చూడండి.
CBSE CTET Feb 2026 Results Released: సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) నిర్వహించిన సెంట్రల్ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (CTET) 2026 ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఫిబ్రవరి నెలలో జరిగిన ఈ పరీక్ష కోసం లక్షలాది మంది అభ్యర్థులు హాజరుకాగా, నేడు అధికారికంగా స్కోర్కార్డులను వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచారు.
పరీక్ష వివరాలు:
దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 140 నగరాల్లోని వివిధ కేంద్రాల్లో ఫిబ్రవరి 7, 8 తేదీల్లో సీటెట్ పరీక్షలను కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్ల మధ్య నిర్వహించారు. ఉపాధ్యాయ వృత్తిని చేపట్టాలనుకునే అభ్యర్థుల కోసం జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించే ఈ పరీక్ష ఫలితాల కోసం అభ్యర్థులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఫలితాలను డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం:
అభ్యర్థులు తమ ఫలితాలను ఈ క్రింది సులభమైన పద్ధతిలో మొబైల్ లేదా కంప్యూటర్ ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు:
♦ ముందుగా సీటెట్ అధికారిక వెబ్సైట్ ctet.nic.in ను సందర్శించాలి.
♦ హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'CTET Feb 2026 Result' అనే డైరెక్ట్ లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
♦ మీ రోల్ నంబర్ (Roll Number) ను అక్కడ కేటాయించిన బాక్సులో నమోదు చేయాలి.
♦ వివరాలు సమర్పించిన తర్వాత మీ స్కోర్కార్డు స్క్రీన్పై ప్రత్యక్షమవుతుంది.
♦ భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఫలితాలను డౌన్లోడ్ చేసుకుని, ప్రింట్ అవుట్ తీసుకోవడం ఉత్తమం.