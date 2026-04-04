Career News: త్వరగా జాబ్ రావాలా? ఇంటర్ తర్వాత అమ్మాయిలకు ఈ కోర్సులే బెస్ట్ ఛాయిస్!

ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసిన అమ్మాయిలకు నర్సింగ్ ఒక గొప్ప కెరీర్ అవకాశం. B.Sc నర్సింగ్, GNM, ANM వంటి కోర్సుల ద్వారా త్వరగా ఉద్యోగం ఎలా సంపాదించాలో మరియు విదేశీ అవకాశాల గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Arun Chilukuri
Published on: 4 April 2026 2:56 PM IST
Career News
X

Career News: ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది విద్యార్థినులు, ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు తమ కెరీర్ విషయంలో సందిగ్ధంలో పడుతుంటారు. తల్లిదండ్రుల ఒత్తిడితోనో లేదా స్నేహితులు చేరారనో ఏదో ఒక కోర్సులో చేరి భవిష్యత్తులో ఇబ్బంది పడే బదులు, డిమాండ్ ఉన్న కోర్సులను ఎంచుకోవడం ఉత్తమం. త్వరగా ఉద్యోగంలో స్థిరపడాలని కోరుకునే అమ్మాయిలకు 'నర్సింగ్' ఒక ఉజ్వలమైన ఎంపికగా మారుతోంది.

వైద్య రంగంలో నర్సింగ్‌కు పెరుగుతున్న క్రేజ్:

ప్రస్తుత కాలంలో వైద్య రంగం శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. దీనితో పాటు నర్సింగ్ ప్రొఫెషనల్స్‌కు మన దేశంతో పాటు విదేశాల్లోనూ భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. సేవా దృక్పథంతో పాటు మంచి వేతనం ఆశించే వారికి ఈ వృత్తి ఎంతో గౌరవప్రదమైనది. ఇంటర్ తర్వాత సరైన నర్సింగ్ కోర్సును ఎంచుకుంటే ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ రంగాల్లో స్థిరపడవచ్చు.

నర్సింగ్‌లో అందుబాటులో ఉన్న ప్రధాన కోర్సులు:

నర్సింగ్ రంగంలో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ నుంచి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు పలు కోర్సులు ఉన్నాయి:

B.Sc నర్సింగ్: ఇది నాలుగేళ్ల డిగ్రీ కోర్సు. సైన్స్ సబ్జెక్టులతో ఇంటర్ పూర్తి చేసిన వారు దీనికి అర్హులు.

GNM (General Nurse Midwifery): ఇది మూడున్నర ఏళ్ల డిప్లొమా కోర్సు.

ANM (Assistant Nurse Midwifery): రెండేళ్ల సర్టిఫికేట్ కోర్సు.

Post Basic B.Sc Nursing: నర్సింగ్‌లో ప్రాథమిక కోర్సుల తర్వాత ఉన్నత విద్య కోసం దీనిని ఎంచుకోవచ్చు.

M.Sc నర్సింగ్: నర్సింగ్ రంగంలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ చేయాలనుకునే వారికి ఇది ఉత్తమం.

అవకాశాల గని.. నర్సింగ్ వృత్తి:

నర్సింగ్ పూర్తి చేసిన వారికి కేవలం ఆస్పత్రుల్లోనే కాకుండా పలు విభాగాల్లో అవకాశాలు ఉన్నాయి:

ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్వహించే రిక్రూట్‌మెంట్ల ద్వారా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో నర్సులుగా చేరవచ్చు.

ప్రైవేట్ రంగం: కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, నర్సింగ్ హోమ్‌లు, హెల్త్ కేర్ సెంటర్లు.

ఇతర సంస్థలు: అనాథాశ్రమాలు, వృద్ధాశ్రమాలు, కౌన్సెలింగ్ సెంటర్లు, ఇండియన్ రెడ్‌క్రాస్ సొసైటీ.

రక్షణ సేవలు: మిలిటరీ నర్సింగ్ సర్వీసెస్‌లో కూడా చేరవచ్చు.

విదేశీ అవకాశాలు: యూరప్, అమెరికా, గల్ఫ్ దేశాల్లో నర్సింగ్ నిపుణులకు లక్షల్లో జీతాలు లభిస్తాయి.

ఆసక్తి ఉన్న కోర్సును ఎంచుకుని, అంకితభావంతో చదివితే నర్సింగ్ రంగంలో అమ్మాయిలు తిరుగులేని కెరీర్‌ను నిర్మించుకోవచ్చు.

Nursing CoursesInterBest Jobs for GirlsB.Sc Nursing
వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X