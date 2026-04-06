AP SSC Results 2026: పదో తరగతి పరీక్షల్లో 'గ్రేస్ మార్కులు'.. ఎవరికంటే?

AP SSC Results 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ పదో తరగతి విద్యార్థులకు విద్యాశాఖ ఊరటనిచ్చింది. హిందీ, ఇంగ్లీష్ ప్రశ్నపత్రాల్లో దొర్లిన తప్పుల కారణంగా 7 అదనపు మార్కులు కలపాలని ఎస్ఎస్‌సీ బోర్డు నిర్ణయించింది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ..

Arun Chilukuri
Published on: 6 April 2026 11:50 AM IST
AP SSC Results 2026
AP SSC Results 2026: పదో తరగతి పరీక్షల్లో 'గ్రేస్ మార్కులు'.. ఎవరికంటే?

AP SSC Results 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యాశాఖ ఇటీవల పదో తరగతి (SSC) పరీక్షలు రాసిన లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు భారీ ఊరటనిచ్చింది. ప్రశ్నపత్రాల్లో దొర్లిన సాంకేతిక పొరపాట్లు, అస్పష్టంగా ఉన్న ప్రశ్నల వల్ల విద్యార్థులు నష్టపోకూడదనే ఉద్దేశంతో 7 అదనపు మార్కులను (Grace Marks) కేటాయించాలని ఎస్ఎస్‌సీ బోర్డు నిర్ణయించింది.

ఏ ఏ సబ్జెక్టుల్లో ఎన్ని మార్కులు?

బోర్డు నిపుణుల కమిటీ సమర్పించిన నివేదిక ఆధారంగా ఈ మార్కులను కేటాయించనున్నారు:

హిందీ: ప్రశ్నల్లో సందిగ్ధత కారణంగా 2 మార్కులు.

ఇంగ్లీష్: ప్రశ్నపత్రంలో తలెత్తిన లోపాల వల్ల 5 మార్కులు.

మొత్తంగా 7 మార్కులు విద్యార్థుల స్కోరుకు అదనంగా చేరనున్నాయి. ప్రశ్నలు స్పష్టంగా లేని చోట, ఆ ప్రశ్నలను అటెంప్ట్ (Attempt) చేసిన విద్యార్థులందరికీ ఈ మార్కులు వర్తిస్తాయని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. దీనివల్ల విద్యార్థుల ఉత్తీర్ణత శాతం పెరగడమే కాకుండా, మెరుగైన గ్రేడింగ్ సాధించే అవకాశం ఉంటుంది.

బోర్డు వివరణ:

మరికొన్ని ప్రశ్నలపై విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసినప్పటికీ, వాటిని పరిశీలించిన నిపుణుల కమిటీ ఆ ప్రశ్నల్లో ఎలాంటి తప్పులు లేవని తేల్చి చెప్పింది. కేవలం పైన పేర్కొన్న 7 మార్కులు మాత్రమే అదనంగా కలుస్తాయని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.

ఉపాధ్యాయులకు మార్గదర్శకాలు:

ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మూల్యాంకన (Valuation) ప్రక్రియలో ఈ అదనపు మార్కులను ఎలా కేటాయించాలనే అంశంపై ఎస్ఎస్‌సీ బోర్డు ఇప్పటికే డీఈవోలకు (DEOs), ఉపాధ్యాయులకు స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. బోర్డు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై విద్యార్థులు మరియు వారి తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

