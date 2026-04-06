AP SSC Results 2026: పదో తరగతి పరీక్షల్లో 'గ్రేస్ మార్కులు'.. ఎవరికంటే?
AP SSC Results 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ పదో తరగతి విద్యార్థులకు విద్యాశాఖ ఊరటనిచ్చింది. హిందీ, ఇంగ్లీష్ ప్రశ్నపత్రాల్లో దొర్లిన తప్పుల కారణంగా 7 అదనపు మార్కులు కలపాలని ఎస్ఎస్సీ బోర్డు నిర్ణయించింది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ..
AP SSC Results 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యాశాఖ ఇటీవల పదో తరగతి (SSC) పరీక్షలు రాసిన లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు భారీ ఊరటనిచ్చింది. ప్రశ్నపత్రాల్లో దొర్లిన సాంకేతిక పొరపాట్లు, అస్పష్టంగా ఉన్న ప్రశ్నల వల్ల విద్యార్థులు నష్టపోకూడదనే ఉద్దేశంతో 7 అదనపు మార్కులను (Grace Marks) కేటాయించాలని ఎస్ఎస్సీ బోర్డు నిర్ణయించింది.
ఏ ఏ సబ్జెక్టుల్లో ఎన్ని మార్కులు?
బోర్డు నిపుణుల కమిటీ సమర్పించిన నివేదిక ఆధారంగా ఈ మార్కులను కేటాయించనున్నారు:
హిందీ: ప్రశ్నల్లో సందిగ్ధత కారణంగా 2 మార్కులు.
ఇంగ్లీష్: ప్రశ్నపత్రంలో తలెత్తిన లోపాల వల్ల 5 మార్కులు.
మొత్తంగా 7 మార్కులు విద్యార్థుల స్కోరుకు అదనంగా చేరనున్నాయి. ప్రశ్నలు స్పష్టంగా లేని చోట, ఆ ప్రశ్నలను అటెంప్ట్ (Attempt) చేసిన విద్యార్థులందరికీ ఈ మార్కులు వర్తిస్తాయని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. దీనివల్ల విద్యార్థుల ఉత్తీర్ణత శాతం పెరగడమే కాకుండా, మెరుగైన గ్రేడింగ్ సాధించే అవకాశం ఉంటుంది.
బోర్డు వివరణ:
మరికొన్ని ప్రశ్నలపై విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసినప్పటికీ, వాటిని పరిశీలించిన నిపుణుల కమిటీ ఆ ప్రశ్నల్లో ఎలాంటి తప్పులు లేవని తేల్చి చెప్పింది. కేవలం పైన పేర్కొన్న 7 మార్కులు మాత్రమే అదనంగా కలుస్తాయని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.
ఉపాధ్యాయులకు మార్గదర్శకాలు:
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మూల్యాంకన (Valuation) ప్రక్రియలో ఈ అదనపు మార్కులను ఎలా కేటాయించాలనే అంశంపై ఎస్ఎస్సీ బోర్డు ఇప్పటికే డీఈవోలకు (DEOs), ఉపాధ్యాయులకు స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. బోర్డు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై విద్యార్థులు మరియు వారి తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.