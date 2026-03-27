AP Inter Results 2026 Date: ఏపీ ఇంటర్ ఫలితాల విడుదల తేదీ వచ్చేసింది.. రిజల్ట్స్ ఎప్పుడంటే?
AP Inter Results 2026 Date: ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాల విడుదలకు బోర్డు కసరత్తు చేస్తోంది. ఏప్రిల్ మూడో వారంలోనే రిజల్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
AP Intermediate Results 2026 Date: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు ఫలితాల కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మార్చి 25తో పరీక్షలు ముగియగా, ఈసారి ఫలితాలను మరింత వేగంగా విడుదల చేసేందుకు ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి (BIEAP) సన్నాహాలు చేస్తోంది. దాదాపు 10.57 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరైన ఈ పరీక్షల మూల్యాంకన ప్రక్రియ ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది.
ఏప్రిల్ మూడో వారంలో ఫలితాలు:
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పేపర్ల మూల్యాంకనాన్ని ఏప్రిల్ 10 నుండి 14 మధ్య పూర్తి చేయాలని బోర్డు లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అనంతరం మార్కుల నమోదు ప్రక్రియను వేగవంతం చేసి, ఏప్రిల్ 21 లోపు ఫలితాలను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. మే మొదటి వారంలో అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు నిర్వహించాల్సి ఉన్నందున, ఏప్రిల్ మూడో వారంలోనే ఫలితాలు వెల్లడించేలా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.
మూల్యాంకనంలో కఠిన నిబంధనలు:
విద్యార్థులకు అన్యాయం జరగకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం ఈసారి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది:
చేతిరాత ప్రాధాన్యత: సమాధానం సరిగ్గా ఉంటే, కేవలం చేతిరాత బాగోలేదని మార్కులు తగ్గించకూడదని స్పష్టం చేసింది.
భారీ జరిమానాలు: మూల్యాంకనంలో తప్పులు దొర్లితే సంబంధిత సిబ్బందికి రూ. 2,000 నుండి రూ. 7,500 వరకు జరిమానా విధిస్తారు. తీవ్రమైన పొరపాట్లు చేస్తే ఏకంగా విధులనుండి డీబార్ చేస్తామని హెచ్చరించింది.
ఫలితాలు చూసుకోవడం ఎలా?
విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను అధికారిక ఇంటర్మీడియట్ వెబ్సైట్తో పాటు సరికొత్తగా అందుబాటులోకి వచ్చిన AP వాట్సాప్ మిత్ర (+91 95523 00009) నంబర్ ద్వారా కూడా నేరుగా తెలుసుకోవచ్చు.