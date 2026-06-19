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AP SSC Supplementary Results 2026: ఏపీ టెన్త్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల!

AP SSC Supplementary Results 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పదో తరగతి అడ్వాన్స్‌డ్‌ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి.

Arun Chilukuri
Published on: 19 Jun 2026 10:29 AM IST
AP SSC Supplementary Results 2026
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AP SSC Supplementary Results 2026: ఏపీ టెన్త్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల!

AP SSC Supplementary Results 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పదో తరగతి అడ్వాన్స్‌డ్‌ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్‌ బుధవారం ఆన్‌లైన్ వేదికగా ఈ ఫలితాలను అధికారికంగా విడుదల చేశారు.

ఈ ఏడాది మే 25వ తేదీ నుంచి జూన్ 4వ తేదీ వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పదో తరగతి సప్లిమెంటరీ పరీక్షలను ప్రభుత్వం నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ పరీక్షల కోసం దాదాపు 90 వేల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. పరీక్షలు ముగిసిన కొద్ది రోజుల్లోనే విద్యాశాఖ అత్యంత వేగంగా మూల్యాంకన ప్రక్రియను పూర్తి చేసి, ఫలితాలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.

ఫలితాల విడుదల సందర్భంగా మంత్రి నారా లోకేశ్‌ విద్యార్థులకు అభినందనలు తెలిపారు. ఉత్తీర్ణులైన వారు తదుపరి విద్యా సంవత్సరానికి సిద్ధం కావాలని, ఆశించిన ఫలితాలు సాధించని వారు నిరాశ పడకుండా ముందడుగు వేయాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. విద్యార్థులు తమ మార్కుల వివరాలను అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో చెక్ చేసుకోవచ్చని విద్యాశాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.

AP 10th Supplementary ResultsAP SSC Supply ResultsNara Lokesh
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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