Nellore: రాపూరు ఘాట్ రోడ్డులో కొండను ఢీకొట్టిన లారీ..డ్రైవర్ మృతి

Nellore: రాపూరు ఘాట్ రోడ్డులో కొండను ఢీకొట్టిన లారీ..డ్రైవర్ మృతి

Nellore: నెల్లూరు జిల్లా చిట్వేలి-రాపూరు ఘాట్ రోడ్డులో లారీ కొండను ఢీకొన్న ప్రమాదంలో డ్రైవర్ మృతి చెందగా, యజమాని ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు.

KVD Varma
Published on: 30 March 2026 12:14 PM IST
Nellore: నెల్లూరు జిల్లా చిట్వేలి-రాపూరు ఘాట్ రోడ్డులో లారీ కొండను ఢీకొన్న ప్రమాదం
Nellore: రాపూరు ఘాట్ రోడ్డులో సోమవారం ఉదయం జరిగిన ప్రమాదంలో డ్రైవర్ అక్కడిక్కడే మృతి చెందారు. చిట్వేలి ఏఎస్ఐ వెంగయ్య తెలిపిన వివరాల మేరకు గూడూరు నుంచి వేంపల్లికి నిమ్మకాయల లోడుతో వెళుతున్న లారీ అదుపుతప్పి ఘాట్ రోడ్డులోని కొండను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో డ్రైవర్ లారీ క్యాబిన్‌లో తీవ్ర గాయాలతో అక్కడికక్కడే మరణించాడు. నిమ్మకాయల యజమాని అప్రమత్తమై లారీ నుంచి దూకడంతో స్వల్పగాయాలతో ప్రాణాపాయాన్ని తప్పించుకున్నారు.

ఈ ప్రమాదం గూడూరు నుంచి వేంపల్లికి వెళ్లే క్రమంలో చోటుచేసుకుంది. లారీ వేగంగా వెళ్తుండగా ఘాట్ రోడ్డులోని ఒక మలుపు వద్ద డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోయినట్లు తెలుస్తోంది. వాహనం అదుపు తప్పి పక్కనే ఉన్న భారీ కొండను బలంగా ఢీకొట్టడంతో లారీ ముందు భాగం పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జయ్యింది.

స్థానికులు అందించిన సమాచారంతో చిట్వేలి ఎస్సై వెంగయ్య తన సిబ్బందితో కలిసి వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. క్రేన్ సాయంతో లారీ క్యాబిన్‌లో ఇరుక్కుపోయిన డ్రైవర్ మృతదేహాన్ని బయటకు తీశారు. అనంతరం మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

చిట్వేలి పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో లారీలో ఏవైనా సాంకేతిక లోపాలు ఉన్నాయా అనే కోణంలో కూడా పరిశీలిస్తున్నారు. నిత్యం రద్దీగా ఉండే ఈ ఘాట్ రోడ్డులో డ్రైవర్లు చాలా జాగ్రత్తగా వాహనాలు నడపాలని పోలీసులు ఈ సందర్భంగా హెచ్చరించారు.

ప్రస్తుతం ఘాట్ రోడ్డులో లారీని తొలగించి ట్రాఫిక్‌ను క్లియర్ చేశారు. బాధితుడి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.

జర్నలిజం రంగంలో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం నాది. 2008లో సాక్షి పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ఆపై వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్ గా, బ్యూరో చీఫ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. డిజిటల్ విప్లవంతో ఇటువైపు ప్రయాణంలో భాగంగా HMTVతో ప్రారంభించి TV9, RTV, Mahaa News వంటి అగ్రగామి సంస్థల్లో డిజిటల్ జర్నలిస్టుగా పనిచేశాను. ప్రస్తుతం HMTV వెబ్‌సైట్ వేదికగా పాఠకులకు తాజా వార్తలను అందిస్తున్నాను. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ.. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వార్తలను తెలుగు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా అనువదించి, విశ్లేషణాత్మక కథనాలను అందించడం నా ప్రత్యేకత.

Related Stories
