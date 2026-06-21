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ఎవరి స్కెచ్? మదనపల్లెను ఊపేస్తున్న సింగిల్ వర్డ్ ఫ్లెక్సీల మిస్టరీ!

Madanapalle: మదనపల్లె పట్టణంలోని ఆర్టీసీ బస్టాండ్ అంబేద్కర్ సర్కిల్‌లో "అవునా?" అంటూ వెలసిన ఫ్లెక్సీలు తీవ్ర సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి.

Srinivasulu, Madanapalle
Published on: 21 Jun 2026 4:24 PM IST
Madanapalle
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ఎవరి స్కెచ్? మదనపల్లెను ఊపేస్తున్న సింగిల్ వర్డ్ ఫ్లెక్సీల మిస్టరీ!

Madanapalle: మదనపల్లె పట్టణంలోని ఆర్టీసీ బస్టాండ్ సమీపంలోని అంబేద్కర్ సర్కిల్‌లో "అవునా?" అనే ఒక్క మాటతో భారీ ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఎలాంటి పార్టీ పేరు, నాయకుడి ఫోటో లేదా సంస్థ వివరాలు లేకుండా కేవలం "అవునా?" అనే ప్రశ్నతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఫ్లెక్సీలు ప్రజల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.

ఈ ఫ్లెక్సీల వెనుక ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? రాజకీయ సందేశానికా, సామాజిక ప్రచారానికా, లేక మరేదైనా ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి సంకేతమా? అనే చర్చలు పట్టణంలో జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఒక్క మాటతోనే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన ఈ ఫ్లెక్సీలు ప్రస్తుతం మదనపల్లెలో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

అసలు ఈ ఫ్లెక్సీల వెనుక ఎవరున్నారు? "అవునా?" అనే ప్రశ్నకు సమాధానం ఏమిటి? అనే ఉత్కంఠ ప్రజల్లో నెలకొంది. త్వరలోనే దీనిపై పూర్తి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని స్థానికులు భావిస్తున్నారు.

MadanapalleAvuna FlexiAnnamayya District
Srinivasulu, Madanapalle

Srinivasulu, Madanapalle

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