Zerodha vs Groww: మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బిజినెస్ మోడల్పై జెరోధా, గ్రోవ్ మధ్య రేగిన వివాదం!
Zerodha vs Groww: జెరోధా, గ్రోవ్ మధ్య మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పోటీ వేడెక్కింది. గ్రోవ్ ప్రైమ్ రెగ్యులర్ ప్లాన్స్పై నితిన్ కామత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Zerodha vs Groww: భారతీయ స్టాక్ బ్రోకింగ్ రంగంలో అగ్రగామి సంస్థలైన జెరోధా, గ్రోవ్ మధ్య మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బిజినెస్ మోడల్పై తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. గ్రోవ్ సంస్థ తన కొత్త సబ్స్క్రిప్షన్ సర్వీస్ 'గ్రోవ్ ప్రైమ్' ద్వారా రెగ్యులర్ మ్యూచువల్ ఫండ్లను ఆఫర్ చేయడంపై జెరోధా వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ నితిన్ కామత్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ప్రత్యర్థి ప్లాట్ఫామ్ల తీరును విమర్శిస్తూ ఆయన 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్) వేదికగా ఒక సుదీర్ఘ పోస్ట్ చేశారు.
గతంలో జెరోధా 'కాయిన్' ప్లాట్ఫామ్ను తీసుకొచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్లను ఆఫర్ చేసిన ఎన్నో సంస్థలు, కాలక్రమేణా కనుమరుగయ్యాయని లేదా తమ మోడల్ను మార్చుకున్నాయని కామత్ గుర్తుచేశారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లోని మిగతా పోటీదారులు డైరెక్ట్ ప్లాన్స్ అందించే విషయంపై పునరాలోచనలో పడ్డారని, కానీ జెరోధా మాత్రం ఎల్లప్పుడూ ఉచితంగానే డైరెక్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్లను అందిస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
బెంగళూరుకు చెందిన గ్రోవ్ సంస్థ, ఇటీవల తన 'గ్రోవ్ ప్రైమ్' ప్లాట్ఫామ్లో రెగ్యులర్ మ్యూచువల్ ఫండ్లను చేర్చింది. ఈ ఏడాది ఆరంభంలో కొద్దిమందికే పరిమితమైన ఈ సర్వీస్ను, ఇప్పుడు తమ 2 కోట్ల మంది కస్టమర్ బేస్కు అందుబాటులోకి తెచ్చింది. గతంలో కమీషన్లు లేని డైరెక్ట్ ఫండ్స్ మాత్రమే లాభదాయకమని ప్రచారం చేసిన గ్రోవ్, ఇప్పుడు రెగ్యులర్ ఫండ్స్ వైపు మొగ్గు చూపడం గమనార్హం.
ఈ నేపథ్యంలో నితిన్ కామత్ స్పందిస్తూ.. "2010లో డిస్కౌంట్ బ్రోకరేజ్ మోడల్ ప్రారంభించినప్పటి నుండి మా ధరల విధానం మారలేదు. పెద్ద ఆర్డర్ అయినా, చిన్న ఆర్డర్ అయినా అమలు చేయడానికి పట్టే శ్రమ ఒకటే అయినప్పుడు కస్టమర్ల నుండి ఎక్కువ వసూలు చేయడం సరికాదు. లావాదేవీలపై శాతం రూపంలో ఫీజు వసూలు చేస్తే, దాన్ని తక్కువ-ధర బ్రోకర్ అనలేం" అని వ్యాఖ్యానించారు.
పెట్టుబడిదారులు తాము తీసుకున్నవి రెగ్యులర్ ఫండ్సా లేక డైరెక్ట్ ఫండ్సా అనేది ఒకసారి తనిఖీ చేసుకోవాలని, ఒకవేళ రెగ్యులర్ ఫండ్స్ ఉంటే వాటిని ఉచితంగా డైరెక్ట్ ప్లాన్స్లోకి మార్చుకోవడానికి జెరోధా సహాయం చేస్తుందని కామత్ వెల్లడించారు.