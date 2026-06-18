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ఇంటి రిపేర్లకు ఓనర్లు డబ్బులు అడుగుతున్నారా.? ఇది తెలిస్తే తిరిగి మీకే చెల్లిస్తారు..

House Repairs: అద్దె ఇంట్లో ఏదైనా వస్తువు పాడైతే లేదా రిపేర్లు వస్తే ఆ ఖర్చు ఎవరు భరించాలి? ఓనరా లేక అద్దెదారుడా?

Ravi
By Ravi
Published on: 18 Jun 2026 6:56 AM IST
House Repairs
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ఇంటి రిపేర్లకు ఓనర్లు డబ్బులు అడుగుతున్నారా.? ఇది తెలిస్తే తిరిగి మీకే చెల్లిస్తారు..

House Repairs: అద్దె ఇంట్లో నివసించే వారికి, ఇంటి ఓనర్లకు మధ్య తరచుగా ఎదురయ్యే అతిపెద్ద సమస్య, వివాదాలకు ప్రధాన కారణమయ్యే అంశం 'ఇంటి రిపేర్లు'. కుళాయిలు పాడైనా, గోడలు బీటలు వారినా, ప్లంబింగ్ సమస్యలు వచ్చినా లేదా ఎలక్ట్రికల్ వస్తువులు చెడిపోయినా ఆ రిపేర్ల ఖర్చు ఎవరు పెట్టుకోవాలనే విషయంలో ఇరువురి మధ్య తరచుగా వాగ్వాదాలు జరుగుతుంటాయి. చాలా సందర్భాల్లో సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల అద్దెదారులు అనవసరంగా తమ జేబులోంచి డబ్బులు ఖర్చు పెడుతుంటారు. అయితే, ఈ ఇంటి రిపేర్లకు సంబంధించి చట్టపరమైన నియమాలను, ఇరువురి బాధ్యతలను వివరిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన 'మోడల్ టెనన్సీ యాక్ట్, 2021' ఎన్నో స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది.

ఈ చట్టం ప్రకారం అద్దెదారులకు, యజమానులకు ఉన్న హక్కులు ఏమిటో ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవడం ఎంతో అవసరం. మోడల్ టెనన్సీ యాక్ట్-2021 నిబంధనల ప్రకారం, అద్దెకు ఇచ్చిన ఇంటికి సంబంధించిన ఎలాంటి రిపేర్ల బాధ్యత అయినా ప్రధానంగా ఇంటి యజమానులదే అని చట్టం చాలా స్పష్టంగా చెబుతోంది. ఒకవేళ ఇంట్లో ఏదైనా అత్యవసర మరమ్మతులు వచ్చినప్పుడు వాటిని చేయడానికి ఇంటి యజమాని నిరాకరిస్తే లేదా కావాలనే జాప్యం చేస్తే, అద్దెదారులు ముందుగా ఆ రిపేర్ల ఖర్చును తమ సొంత డబ్బులతో భరించవచ్చు. ఆ తర్వాత తాము ప్రతి నెలా చెల్లించే అద్దె మొత్తంలోంచి ఆ రిపేర్ ఖర్చును అధికారికంగా కట్ చేసుకునే పూర్తి హక్కు అద్దెదారులకు ఈ చట్టం కల్పిస్తోంది. దీనివల్ల రిపేర్ల పేరిట ఓనర్లు చేసే వేధింపులకు, ఇబ్బందులకు శాశ్వత చెక్ పడుతుంది.

అలాగే, వరదలు, భారీ వర్షాలు, భూకంపాలు, తుఫాన్లు లాంటి ఊహించని ప్రకృతి విపత్తుల కారణంగా ఇల్లు తీవ్రంగా దెబ్బతిని, అది నివసించడానికి ఏమాత్రం ఆవాసయోగ్యంగా లేని పరిస్థితుల్లో అద్దెదారులకు ఈ చట్టం ఒక ప్రత్యేకమైన వెసులుబాటు కల్పించింది. విపత్తుల వల్ల పాడైన ఆ ఇల్లు తిరిగి సాధారణ స్థితికి వచ్చే వరకు యజమానులు అద్దెదారుల వద్ద నుంచి ఎలాంటి అద్దె వసూలు చేయకూడదని చట్టం నిర్దేశించింది. ఒకవేళ ఆ ఇంటిని తిరిగి యథావిధిగా రిస్టోర్ చేయడం ఏమాత్రం సాధ్యం కాని పక్షంలో, అద్దెదారుల వద్ద నుంచి అగ్రిమెంట్ సమయంలో మొదట్లో తీసుకున్న సెక్యూరిటీ డిపాజిట్, అడ్వాన్స్ రెంట్ మొత్తాన్ని యజమానులు వెంటనే వెనక్కి తిరిగి ఇచ్చేయాలి.

ఈ చట్టం కేవలం అద్దెదారుల పక్షానే కాకుండా ఓనర్లకు కూడా తగిన రక్షణ, భరోసా కల్పించింది. ఇల్లు అద్దెకు తీసుకున్న వ్యక్తులు కావాలనే ఉద్దేశపూర్వకంగా గానీ, లేదా తమ నిర్లక్ష్యంతో గానీ ఇంటికి ఏదైనా డ్యామేజ్ చేస్తే, ఆ ఆస్తి నష్టాన్ని పూడ్చుకోవడానికి యజమానులు అద్దెదారులు చెల్లించిన సెక్యూరిటీ డిపాజిట్‌లో నిరభ్యంతరంగా కోత పెట్టుకోవచ్చని చట్టం స్పష్టం చేస్తోంది. కాబట్టి, ఇల్లు అద్దెకు తీసుకునే ముందు లేదా ఎవరికైనా అద్దెకు ఇచ్చే ముందు లీజు అగ్రిమెంట్ పత్రాల్లో ఈ నియమాలను స్పష్టంగా పొందుపరచడం, వీటిపై సరైన చట్టపరమైన అవగాహన పెంచుకోవడం ఇరువురికీ ఎంతో మంచిది.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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