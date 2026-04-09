Cheapest Gold in India: భారతదేశంలో అత్యంత చౌకగా బంగారం...ఇక్కడ మాత్రమే లభిస్తుంది

Balachander
Published on: 9 April 2026 10:26 AM IST
Cheapest Gold in India: భారతదేశంలో ఎక్కువమంది ఇష్టపడే ఆభరణం బంగారం. సీజన్‌ ఏదైనా సరే బంగారు నగల దుకాణాలు కళకళలాడుతుంటాయి. ప్రస్తుతం ధర ఆకాశాన్ని తాకుతున్నవేళ ఎక్కడ చౌకగా దొరుకుతుందా అనే ప్రశ్న సాధారణ ప్రజల్లో వినిపిస్తోంది. పెళ్లిళ్లు, పండుగలు, పెట్టుబడుల కోసం బంగారం కొనుగోలు చేయాలని అనుకునేవారికి ఇది కీలకమనే చెప్పాలి.

దేశవ్యాప్తంగా ఒకేలా ధరలు ఎందుకు ఉండవంటే

మిగతా వాటిలా బంగారం ధరలు దేశవ్యాప్తంగా ఒకేవిధమైన ధరలు ఉండవు. రాష్ట్రాలు, నగరాల మధ్య తేడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ తేడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేసే అంశాలు చాలానే ఉంటాయి. భారత్‌ బంగారాన్ని పెద్దమొత్తంలో దిగుమతి చేసుకుంటుంది. ప్రతి ఏడాది సుమారు 700 నుంచి 900 టన్నుల వరకు బంగారాన్ని దిగుమతి చేసుకుంటుంది. దీనిపై కేంద్రం దిగుమతి సుంకాన్ని 12.5శాతం విధిస్తుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా జీఎస్టీ 3 శాతం వరకు ఉంటుంది. ఇవన్నీ కలిపి ఫైనల్‌ ధర నిర్ణయమౌతుంది. ఇంతవరకు అంతా సమానంగా ఉంటుంది. కానీ, ఆ బంగారం రాష్ట్రాలకు చేరినపుడు, అక్కడి నుంచి నగరాలకు చేరినపుడు లోకల్‌ ట్యాక్సులు, ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ ఖర్చులు, మార్కెటింగ్‌ పోటీ, మేకింగ్‌ చార్జీలు వంటివి మారిపోతాయి. ఫలితంగా ఈ ధరల్లో తేడా భారీగా ఉంటుంది.

తమిళనాడు

తమిళనాడు రాష్ట్రం బంగారం విషయంలో ప్రత్యేక స్థానం కలిగి ఉంది. చెన్నై నగరం దేశంలోని ప్రధాన గోల్డ్ ట్రేడింగ్ హబ్‌లలో ఒకటి. ఇక్కడ నైపుణ్యం గల కళాకారులు ఎక్కువగా ఉండటంతో ఆభరణాల తయారీలో వేస్టేజ్ తక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో మేకింగ్ ఛార్జీలు సాధారణంగా 5% నుండి 10% మధ్యలోనే ఉంటాయి. ఇది ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే తక్కువగా భావిస్తారు. అంతేకాదు, ఇక్కడ నాణ్యమైన బంగారం దొరుకుతుందని కూడా చెబుతారు.

కేరళ

కేరళ రాష్ట్రాన్ని “గోల్డ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా”గా పిలుస్తారు. ఇక్కడ ప్రతి కుటుంబంలో బంగారం వినియోగం అధికంగా ఉంటుంది. ఈ రాష్ట్రంలో వందలాది జ్యువెలరీ షాపులు ఉండటంతో పోటీ తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఫలితంగా మేకింగ్ ఛార్జీలు తగ్గి, కస్టమర్లకు తక్కువ ధరలో బంగారం అందుతుంది. కోచ్చి పోర్ట్ సమీపంలో ఉండటం వల్ల ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఖర్చులు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. భారతదేశంలో కేరళ రాష్ట్రానికి చెందిన బంగారం షాపులు ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కేరళలో చౌకగా దొరికిన బంగారం మిగతా ప్రాంతాల్లో లభించదు.

కర్ణాటక

కర్ణాటకలో బెంగళూరు వంటి నగరాలు గోల్డ్ మార్కెట్‌లో కీలకంగా నిలుస్తున్నాయి. ఇక్కడ జాతీయ స్థాయి బ్రాండ్లు, స్థానిక జ్యువెలర్స్ మధ్య పోటీ ఉండటంతో ధరలు పారదర్శకంగా ఉంటాయి. కస్టమర్లకు అనేక ఎంపికలు లభించడం వల్ల వారు సరైన ధరలో కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది.

పశ్చిమబెంగాల్‌

పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని కోల్‌కతా నగరం ప్రత్యేక డిజైన్‌లకు ప్రసిద్ధి. ఇక్కడ కళాకారులు తక్కువ ఖర్చుతో నాణ్యమైన పనితనం అందిస్తారు. లేబర్ ఖర్చులు తక్కువగా ఉండటంతో మేకింగ్ ఛార్జీలు కూడా తగ్గుతాయి. దీనివల్ల మొత్తం బంగారం ధర ఇతర ప్రాంతాల కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.

మహారాష్ట్ర

మహారాష్ట్రలో ముంబై గోల్డ్ ట్రేడింగ్‌లో ప్రధాన కేంద్రంగా ఉంది. దేశంలోకి వచ్చే బంగారం ఎక్కువగా ఇక్కడి పోర్ట్ ద్వారానే దిగుమతి అవుతుంది. అందువల్ల లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులు తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. మార్కెట్ విస్తృతంగా ఉండటం వల్ల అన్ని బడ్జెట్‌లకు అనుగుణంగా ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.

మొత్తంగా చూసుకుంటే భారతదేశంలో ఒకే చోట అత్యంత చౌకగా బంగారం దొరుకుతుంది అనే భావన కంటే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పోటీ, సప్లై, ఖర్చుల ఆధారంగా ధరలు కొంత తక్కువగా ఉండవచ్చు అని అర్థం చేసుకోవాలి. బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు వివిధ నగరాల రేట్లను పోల్చడం, మేకింగ్ ఛార్జీలను తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. చిన్న తేడా కూడా పెద్ద మొత్తంలో ఆదా చేయగలదనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

Related Stories
ఎక్కువగా చదివింది
తాజా వార్తలు
