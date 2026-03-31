War Inflation: సామాన్యుడి జేబుపై యుద్ధం దెబ్బ..ధరలు పెరిగే ఛాన్స్!

War Inflation: మధ్య ప్రాచ్యంలో యుద్ధం కారణంగా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

KVD Varma
Published on: 31 March 2026 3:13 PM IST
War Inflation: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మరింత ఉధృతం అవుతోంది. నెల రోజులు దాటిపోయినా యుద్ధం ఆగే సూచనలు కనిపించకపోగా.. ఎప్పుడు ఆగుతుంది అనేది ఇప్పటికీ పెద్ద ప్రశ్నగానే మిగిలిపోయింది. నిన్న, మొన్నటి వరకూ చమురు ధరలు ప్రపంచాన్ని పట్టి కుదిపేశాయి. ఇంకా ఎంత పెరుగుతాయో తెలీని స్థితి. ఇప్పుడు యుద్ధ ప్రభావం మన వంటింటికి వచ్చేస్తోంది. వంటింట్లో గ్యాస్ బాంబ్ ఆల్రెడీ పేలడానికి సిద్ధమై తరువాత అలా నిలబడింది. ఇప్పుడు ఉప్పు నుంచి అన్ని రకాల నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగిపోయే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

పశ్చిమ ఆసియాలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు కంపెనీలకు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. పెరుగుతున్న ముడి చమురు,ఇతర ముడి పదార్థాల ధరల వల్ల ఖర్చులు అధికమవుతున్నాయి, దీంతో కంపెనీలు ధరల పెంపును పరిశీలిస్తున్నాయి. దీనివల్ల బాటిల్ నీరు, ఉప్పు, నూనె వంటి నిత్యావసర వస్తువులు, ఎయిర్ కండిషనర్లు, రిఫ్రిజిరేటర్ల వంటి వినియోగ వస్తువులు, చివరికి శస్త్రచికిత్సలకు సంబంధం లేని వైద్య సామాగ్రి ధరలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది.

ఈ యుద్ధం ప్లాస్టిక్ పరిశ్రమ నడుమును విరిచివేయడమే దీనికి కారణం. గత 30 రోజుల్లో ముడి పదార్థాల ధరలు 50-70% మేర పెరిగాయి. అత్యంత విస్తృతంగా ఉపయోగించే ప్లాస్టిక్ గ్రాన్యూల్స్ అయిన LDPE ధర కిలోకు ₹110 నుంచి ₹180కి పెరిగింది.

ఇతర పాలిమర్లు, ముడి పదార్థాల ధరలు కూడా టన్నుకు 30,000 నుండి 70,000 రూపాయల వరకు పెరిగాయి. ఫలితంగా, ఏప్రిల్‌లో ప్లాస్టిక్ ధరలు 50-60% వరకు పెరగవచ్చు. ప్లాస్టిక్ ట్యాంకులు - కంటైనర్ల ధరలు 30-40% వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

ఆల్ ఇండియా ప్లాస్టిక్స్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు సునీల్ షా మాట్లాడుతూ, ప్లాస్టిక్ పరిశ్రమలో 5 లక్షల మంది ప్రజలు పాలుపంచుకుంటున్నారని అన్నారు. సంక్షోభం మరింత తీవ్రమైతే, రెండు నుంచి మూడు లక్షల మంది నిరుద్యోగులుగా మారే అవకాశం ఉందని ఆయన చెబుతున్నారు. పరిస్థితి సాధారణ స్థితికి వచ్చే వరకు ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులపై ఉన్న 18% జీఎస్‌టీని 5%కి తగ్గించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. బ్యాంకులు తమ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పరిమితిని 20% పెంచాలనీ,దీనివల్ల నగదు ప్రవాహ సమస్య పరిష్కారమవుతుందని చెప్పారు.

ఎల్పీజీ సంక్షోభం కారణంగా మూతపడ్డ 20,000 చిన్న పరిశ్రమలు..

ఎల్పీజీ కారణంగా యాభై వేల ప్లాస్టిక్ ఫ్యాక్టరీలు ప్రభావితమయ్యాయి. వాణిజ్య ఎల్‌పిజి కొరతను ఎదుర్కొంటున్న చాలా యూనిట్లు ఉత్పత్తిని నిలిపివేశాయి లేదా తగ్గించాయి. సుమారు 20 వేల ఫ్యాక్టరీలు మూతపడతాయని అంచనా. హైదరాబాద్‌లోని ఒక ఈపీఈ తయారీదారు మాట్లాడుతూ, "గ్యాస్ లేకుండా మేము ఉత్పత్తి చేయలేము. కిలోకు 80 రూపాయల సంగతి అటుంచండి, మాకు 150 రూపాయలకు కూడా అది దొరకడం లేదు" అని అన్నారు.

గుజరాత్‌లోని రాజ్‌కోట్‌లో 40కి పైగా ప్లాంట్లు మూతపడ్డాయి. మధ్యప్రదేశ్, రాయ్‌పూర్, హైదరాబాద్‌లలో కూడా అనేక ప్లాంట్లు మూతపడ్డాయి. ప్లాస్టిక్ ప్యాకేజింగ్ తయారీదారులు లాభాల మార్జిన్‌పై ఒత్తిడిని ఎక్కువ కాలం తట్టుకోలేకపోతున్నారు. చాలా యూనిట్లు పాత ఆర్డర్లను రద్దు చేశాయి.

రెడీ టూ ఈట్ ఫుడ్ ధారాలపైనా ప్రభావం..

ఎల్పీజీ సిలిండర్ల కొరత, మైగ్రేటెడ్ కార్మికులు తిరిగి రావడం వంటి కారణాలతో పట్టణాల్లో వంట చేసే విధానాన్ని మారుస్తున్నాయి. క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లపై రెడీ టూ ఈట్ ఫుడ్ డిమాండ్ వేగంగా పెరుగుతోంది. పట్టణ కుటుంబాలు ఇప్పుడు తక్కువ శ్రమతో కూడిన ఆహార ఎంపికల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాయి. బిగ్‌బాస్కెట్ చీఫ్ మెర్చండైజింగ్ ఆఫీసర్, శేషు కుమార్ తిరుమల, తక్షణమే తినడానికి సిద్ధంగా ఉండే ఆహార పదార్థాల విభాగంలో అమ్మకాలు సాధారణ స్థాయిల కంటే 10% ఎక్కువగా ఉన్నాయని తెలిపారు. గత ఐదు రోజుల్లో, ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌ల అమ్మకాలు సాధారణ స్థాయి కంటే 10 రెట్లు అధికంగా ఉన్నాయి.

రెడీ-టు-ఈట్ ఉత్పత్తుల సంస్థ అయిన ఫ్రెష్‌కాన్ ఇండియా సహ వ్యవస్థాపకుడు అనుపమ్ బోకే మాట్లాడుతూ, "వినియోగదారులు, ఆహార వ్యాపారాలు ఇప్పుడు సమర్థవంతమైన వంట పరిష్కారాల వైపు మళ్లుతున్నాయి. వంట సమయాన్ని 80% వరకు తగ్గించి, గ్యాస్‌ను 60% ఆదా చేసే ఉత్పత్తులపై పంపిణీదారులు, ఎగుమతిదారులు తీవ్రంగా ఆసక్తి చూపుతున్నారు."

ఇదిలా ఉండగా, అమెజాన్ ఇండియా ప్రతినిధి ప్రకారం, ఇన్‌స్టంట్ నూడుల్స్, జ్యూస్‌లు, నట్స్ మరియు ప్రోటీన్ ఆధారిత స్నాక్స్‌కు డిమాండ్ "గణనీయంగా పెరిగింది". వీటి కోసం ప్రత్యేకంగా "రెడీ-టు-ఈట్ స్టోర్" కూడా ఏర్పాటు చేశారు.

ఇలా కొన్ని వస్తువులకు డిమాండ్ పెరగడం.. కొన్ని వస్తువులకు ముడిసరుకుల కొరత, మరికొన్నింటికి పెరిగిన ముడిసరుకుల ధరలు ఇవన్నీ ఇప్పుడు అన్నిరకాల వస్తువుల్ ధరలు పెరగిపోవచ్చనే భయాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. ఇలా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగితే దేశ ఆర్ధిక పరిస్థితి కూడా ప్రభావితం అయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

జర్నలిజం రంగంలో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం నాది. 2008లో సాక్షి పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ఆపై వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్ గా, బ్యూరో చీఫ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. డిజిటల్ విప్లవంతో ఇటువైపు ప్రయాణంలో భాగంగా HMTVతో ప్రారంభించి TV9, RTV, Mahaa News వంటి అగ్రగామి సంస్థల్లో డిజిటల్ జర్నలిస్టుగా పనిచేశాను. ప్రస్తుతం HMTV వెబ్‌సైట్ వేదికగా పాఠకులకు తాజా వార్తలను అందిస్తున్నాను. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ.. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వార్తలను తెలుగు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా అనువదించి, విశ్లేషణాత్మక కథనాలను అందించడం నా ప్రత్యేకత.

