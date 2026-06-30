17 ఓటీటీలతోపాటు ఉచితంగా డేటా.. జియో, ఎయిర్టెల్కు షాకిచ్చిన వోడాఫోన్ ఐడియా..!
Vodafone Idea 202 Plan: ప్రస్తుత రోజుల్లో సినిమా టికెట్ ధర కూడా వందల రూపాయల్లో ఉంది. అలాంటిది ఒకే ఒక్క సినిమా టికెట్ ఖర్చు కంటే తక్కువ ధరలోనే నెల రోజుల పాటు అపరిమిత వినోదాన్ని పంచేందుకు వోడాఫోన్ ఐడియా (విఐ) సరికొత్త ప్లాన్ను రంగంలోకి దించింది.
Vodafone Idea 202 Plan: మొబైల్ రీఛార్జ్ ధరల భారంతో సతమతమవుతున్న సామాన్యులకు వోడాఫోన్ ఐడియా ఒక అద్భుతమైన తీపి కబురు అందించింది. కేవలం రూ. 202 ధరలోనే ఏకంగా 17 ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్ల ఉచిత సబ్స్క్రిప్షన్తో పాటు అదనపు డేటాను అందిస్తూ సరికొత్త సంచలనానికి తెరలేపింది. వినోద ప్రియులకు ఇది ఒక ఊహించని దీపావళి కానుకగా మారబోతోంది.
వినోద ప్రియుల కోసం విఐ మాస్టర్ ప్లాన్..
ప్రస్తుత రోజుల్లో సినిమా టికెట్ ధర కూడా వందల రూపాయల్లో ఉంది. అలాంటిది ఒకే ఒక్క సినిమా టికెట్ ఖర్చు కంటే తక్కువ ధరలోనే నెల రోజుల పాటు అపరిమిత వినోదాన్ని పంచేందుకు వోడాఫోన్ ఐడియా (విఐ) సరికొత్త ప్లాన్ను రంగంలోకి దించింది. విఐ మూవీస్ అండ్ టీవీ ప్రో పేరిట తెచ్చిన ఈ రూ. 202 ప్యాక్ ఇప్పుడు టెలికాం మార్కెట్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ ప్లాన్ ద్వారా వినియోగదారులు ఒకే యాప్ కింద భారతీయ ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లన్నింటినీ ఉచితంగా వీక్షించే సదుపాయాన్ని పొందవచ్చు.
ఒకే ప్లాన్.. 17 ఓటీటీల ప్రపంచం..
ఈ సరికొత్త ప్లాన్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, మీరు విడివిడిగా ఎలాంటి సబ్స్క్రిప్షన్లు కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం రూ. 202 రీఛార్జ్తో సోనీ లివ్, జీ5, జియోహాట్స్టార్, ఫ్యాన్కోడ్, క్లిక్, మనోరమ మ్యాక్స్, యెప్ టీవీ, షెమారూ మీ, అత్రంగి వంటి 17 రకాల ప్రముఖ ఓటీటీల కంటెంట్ను ఉచితంగా చూసే వీలు కలుగుతుంది. సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు, అంతర్జాతీయ షోలు, లైవ్ స్పోర్ట్స్, వార్తా ఛానెళ్లను ఒకే చోట ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
అదనపు డేటా బోనస్..
ఈ ప్లాన్ కేవలం వినోదానికే పరిమితం కాలేదు. ఓటీటీ లో కంటెంట్ను సజావుగా స్ట్రీమింగ్ చేసుకోవడానికి వీలుగా వోడాఫోన్ ఐడియా ఈ ప్యాక్తో పాటు 5 జీబీ హై-స్పీడ్ డేటాను పూర్తిగా ఉచితంగా అందిస్తోంది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు ఎక్కడా బఫరింగ్ లేకుండా తమకు నచ్చిన షోలను వీక్షించవచ్చు.
అయితే ఈ ప్లాన్ పొందేటప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది పూర్తిగా ఒక డేటా, వినోద ఆధారిత యాడ్-ఆన్ ప్యాక్ మాత్రమే. దీనికి ఎలాంటి సర్వీస్ వాలిడిటీ ఉండదు. అంటే ఈ ప్లాన్ ప్రయోజనాలను అందుకోవాలంటే మీ మొబైల్ నంబర్పై ముందే ఏదైనా ఒక యాక్టివ్ బేస్ ప్లాన్ (వాలిడిటీ ప్లాన్) ఉండటం తప్పనిసరి.
టీవీ, మొబైల్ రెండింటిలోనూ చూసే అవకాశం..
ఈ ప్లాన్ మరో అద్భుతమైన ఫీచర్ ఏమిటంటే, దీనిని కేవలం మొబైల్కే పరిమితం చేయలేదు. విఐ మూవీస్ అండ్ టీవీ యాప్ ద్వారా స్మార్ట్ టీవీ (ఆండ్రాయిడ్, శామ్సంగ్, ఎల్జీ), ల్యాప్టాప్ లేదా మొబైల్ ఫోన్ ఇలా ఏ డివైజ్లోనైనా లాగిన్ అయి పెద్ద స్క్రీన్పై సినిమాలను కుటుంబంతో కలిసి వీక్షించవచ్చు. ఒకే లాగిన్తో మల్టిపుల్ డివైజ్ సపోర్ట్ లభించడం మధ్యతరగతి వినియోగదారులకు ఎంతో లాభదాయకమైన విషయం.
భారీగా పెరుగుతున్న ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్ ధరల కాలంలో వోడాఫోన్ ఐడియా తీసుకొచ్చిన ఈ రూ. 202 ప్లాన్ నిజంగా సామాన్యుడికి పెద్ద ఊరట. తక్కువ బడ్జెట్లో దేశంలోని టాప్ వినోద ఛానెళ్లను, లైవ్ క్రికెట్ మ్యాచ్లను సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వారికి దీనికంటే అత్యుత్తమ ఆఫర్ మరొకటి ఉండదని చెప్పవచ్చు. పోటీదారులైన జియో, ఎయిర్టెల్లకు గట్టి పోటీనిస్తూ విఐ వేసిన ఈ వ్యూహం మార్కెట్లో ఎలాంటి సంచలనాలు సృష్టిస్తుందో చూడాలి.