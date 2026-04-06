Home వ్యాపారంVedanta: జేపీ అసోసియేట్స్ కేసులో వేదాంతకు సుప్రీంలో ఎదురుదెబ్బ..

Vedanta: జేపీ అసోసియేట్స్ కేసులో వేదాంతకు సుప్రీంలో ఎదురుదెబ్బ..

Vedanta: జేపీ అసోసియేట్స్ టేకోవర్ విషయంలో అదానీ కంపెనీపై సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లిన వేదాంతకు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. దీనిపై స్టే ఇవ్వడానికి కోర్ట్ నిరాకరించింది.

KVD Varma
Published on: 6 April 2026 5:08 PM IST
Vedanta
X

Vedanta: అనిల్ అగర్వాల్ కంపెనీ వేదాంతకు సుప్రీంకోర్టు నుంచి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. జేపీ గ్రూప్‌కు చెందిన జైప్రకాష్ అసోసియేట్స్ కంపెనీకి సంబంధించి అదానీ గ్రూప్ సమర్పించిన పరిష్కార ప్రణాళికపై స్టే ఇవ్వడానికి కోర్టు నిరాకరించింది. ప్రస్తుతం దివాలా ప్రక్రియలో ఉన్న ఈ కంపెనీ కోసం అదానీ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ సమర్పించిన రూ.14,500 కోట్ల పరిష్కార ప్రణాళికను NCLAT ఆమోదించింది. అయితే, అనిల్ అగర్వాల్ కంపెనీ అయిన వేదాంత దీనిని సుప్రీంకోర్టులో సవాలు చేసి, టేకోవర్‌పై స్టే కోరింది.

ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకోవడానికి నిరాకరించింది. ఈ కేసు తుది విచారణ ఏప్రిల్ 10న ఎన్‌సిఎల్‌ఎటి (NCLAT) ముందు జరగాల్సి ఉందని, అందువల్ల ఈ దశలో జోక్యం చేసుకోవడానికి కారణం లేదని కోర్టు పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, ఈ విషయాన్ని 'అవుట్-ఆఫ్-టర్న్' పద్ధతిలో విచారించాలని కోర్టు ట్రిబ్యునల్‌ను ఆదేశించింది. ఒకే రోజులో వాదనలు పూర్తి కాకపోతే, విచారణను తదుపరి పనిదినంలో కొనసాగించాలని కోర్టు తెలిపింది.

సుప్రీం కోర్టు ఏమి చెప్పింది?

పర్యవేక్షణ కమిటీ ఏదైనా కీలక విధాన నిర్ణయం తీసుకోవాలనుకుంటే, అది NCLAT వైఖరిని పరిశీలించిన తర్వాత మాత్రమే తీసుకోవచ్చని సుప్రీంకోర్టు మరింత స్పష్టం చేసింది. ఈ విషయమై వేదాంత గ్రూప్ మార్చి 30న సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. ప్రారంభంలో తమ బిడ్‌నే అత్యధికంగా ప్రకటించారని, ఈ విషయాన్ని తమకు అధికారికంగా లిఖితపూర్వకంగా తెలియజేశారని ఆ సంస్థ వాదిస్తోంది. అయితే, ఆ తర్వాత ఎటువంటి వివరణ లేకుండా ఆ నిర్ణయాన్ని రద్దు చేశారని పేర్కొంది.

జేపీ అసోసియేట్స్ టేకోవర్ కేసులో వేదాంతకు ఎదురుదెబ్బ

అదానీ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ యొక్క ₹14,535 కోట్ల బిడ్ కంటే ఎక్కువగా, వేదాంత ₹16,726 కోట్ల బిడ్‌ను సమర్పించింది. తమ బిడ్‌కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిందని అది వాదిస్తోంది. అదానీ గ్రూప్ ప్లాన్ చెల్లుబాటును సవాలు చేస్తూ, అలాగే లెండర్స్ కమిటీ, వాల్యుయేషన్ అథారిటీ అనుసరించిన విధానాలను ప్రశ్నిస్తూ అది అనేక అప్పీళ్లను దాఖలు చేసింది.

  • అదానీ పరిష్కార ప్రణాళికపై స్టే ఇవ్వడానికి సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది
  • అదానీ గ్రూప్ పరిష్కార ప్రణాళికకు ఎన్‌సిఎల్‌టి ఆమోదం తెలిపింది.
  • ఈ విషయంలో మధ్యంతర స్టే ఇవ్వడానికి ఎన్‌సిఎల్‌ఎటి నిరాకరించింది.

బ్యాంకుల వాదనలు

అంతకుముందు, అదానీ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ రిజల్యూషన్ ప్లాన్‌ను ఆమోదించిన NCLT నిర్ణయంపై మధ్యంతర స్టే ఇవ్వడానికి NCLAT నిరాకరించింది. ఈ విషయంలో రుణదాతల నుంచి స్పందనలు కోరి, దివాలా ప్రక్రియను కొనసాగించడానికి అనుమతించిన NCLAT, తదుపరి విచారణను ఏప్రిల్‌కు వాయిదా వేసింది.

తమ నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తూ, దివాలా, బ్యాంక్రప్టసీ కోడ్ కింద ఉన్న అన్ని నిబంధనలను సరిగ్గా పాటించామని బ్యాంకులు తెలిపాయి. పరిష్కార ప్రణాళిక ఎంపిక కేవలం అత్యధిక బిడ్ ఆధారంగా మాత్రమే జరగలేదని, ముందస్తు నగదు చెల్లింపు, చెల్లింపు కాలపరిమితి వంటి ఇతర అంశాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకున్నామని వారు వాదించారు. అదానీ ప్రతిపాదనలో ₹6,000 కోట్ల ముందస్తు చెల్లింపు నిబంధన, వేగవంతమైన చెల్లింపు కోసం రెండేళ్ల షెడ్యూల్ ఉన్నందున దానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టు చెబుతున్నారు.

వేదాంత బిడ్ లో ఏముంది?

మరోవైపు, వేదాంత పేమెంట్ షెడ్యూల్ ఐదేళ్లుగా ఉంది. గడువు తేదీ దాటిన తర్వాత వేదాంత సవరించిన ప్రతిపాదనను సమర్పించారని, ఒకవేళ దానిని అంగీకరిస్తే మొత్తం ప్రక్రియను మళ్లీ ప్రారంభించాల్సి వస్తుందని చెబుతూ లెండర్స్ దానిని మరోసారి తిరస్కరించారు.

Supreme CourtVedantaadani groupJaypee Associates
KVD Varma

KVD Varma

జర్నలిజం రంగంలో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం నాది. 2008లో సాక్షి పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ఆపై వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్ గా, బ్యూరో చీఫ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. డిజిటల్ విప్లవంతో ఇటువైపు ప్రయాణంలో భాగంగా HMTVతో ప్రారంభించి TV9, RTV, Mahaa News వంటి అగ్రగామి సంస్థల్లో డిజిటల్ జర్నలిస్టుగా పనిచేశాను. ప్రస్తుతం HMTV వెబ్‌సైట్ వేదికగా పాఠకులకు తాజా వార్తలను అందిస్తున్నాను. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ.. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వార్తలను తెలుగు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా అనువదించి, విశ్లేషణాత్మక కథనాలను అందించడం నా ప్రత్యేకత.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X