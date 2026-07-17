Home వ్యాపారంUPI Payments: ఫోన్‌పే, గూగుల్ పే.. ఇక‌పై ఉచితం కాదా.? ఛార్జీలు చెల్లించాల్సిందే..

UPI Payments: ఫోన్‌పే, గూగుల్ పే.. ఇక‌పై ఉచితం కాదా.? ఛార్జీలు చెల్లించాల్సిందే..

UPI Payments: దేశంలో డిజిటల్ చెల్లింపుల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చిన యూపీఐ (UPI) వ్యవస్థలో మరో కీలక మార్పు జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

Mokshith
Published on: 17 July 2026 12:28 PM IST
UPI Payments
X

UPI Payments: ఫోన్‌పే, గూగుల్ పే.. ఇక‌పై ఉచితం కాదా.? ఛార్జీలు చెల్లించాల్సిందే..

UPI Payments: దేశంలో డిజిటల్ చెల్లింపుల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చిన యూపీఐ (UPI) వ్యవస్థలో మరో కీలక మార్పు జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఇప్పటి వరకు వినియోగదారులు ఎలాంటి అదనపు రుసుము లేకుండా యూపీఐ ద్వారా లావాదేవీలు చేస్తుండగా, త్వరలో కొన్ని వర్గాలపై మర్చంట్ ఛార్జీలు (MDR) అమలు చేసే అంశంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) చర్చలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం.

ప్రస్తుతం యూపీఐ లావాదేవీల పరిస్థితి

2020 జనవరి నుంచి యూపీఐ చెల్లింపులపై మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేటు (MDR)ను కేంద్ర ప్రభుత్వం సున్నాగా నిర్ణయించింది. దీంతో గూగుల్ పే, ఫోన్‌పే, పేటీఎం వంటి యాప్‌ల ద్వారా వినియోగదారులు ఎలాంటి ఛార్జీలు లేకుండా చెల్లింపులు చేస్తున్నారు. చిన్న వ్యాపారులు కూడా అదనపు ఖర్చు లేకుండా యూపీఐ సేవలను వినియోగిస్తున్నారు. ఈ కారణంగా దేశంలో యూపీఐ వినియోగం భారీగా పెరిగి, డిజిటల్ చెల్లింపుల్లో భారత్ ప్రపంచంలోనే ముందంజలో నిలిచింది.

కొత్త ప్రతిపాదనలో ఏముంది?

ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం వద్ద మర్చంట్ ఛార్జీలకు సంబంధించిన ప్రతిపాదన పరిశీలనలో ఉంది. దీనికి ఆమోదం లభిస్తే వార్షిక టర్నోవర్ రూ.40 లక్షలకు మించిన పెద్ద వ్యాపార సంస్థలపై మాత్రమే MDR విధించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా పెద్ద రిటైల్ చైన్లు, ఈ-కామర్స్ సంస్థలు, అధిక విలువ కలిగిన వ్యాపార లావాదేవీలు చేసే సంస్థలు ఈ నిబంధన పరిధిలోకి రావచ్చు. రూ.10 వేలకుపైగా జరిగే లావాదేవీలపై రూ.5 నుంచి రూ.7 వరకు మర్చంట్ ఫీజు విధించే ప్రతిపాదన కూడా పరిశీలనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

సాధారణ వినియోగదారులకు ప్రభావం ఉంటుందా?

ఈ ప్రతిపాదనలో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, సాధారణ యూపీఐ వినియోగదారులపై ఎలాంటి ఛార్జీలు విధించే ఆలోచన లేదని సమాచారం. అలాగే వార్షిక టర్నోవర్ రూ.40 లక్షల కంటే తక్కువ ఉన్న చిన్న వ్యాపారులు కూడా ప్రస్తుతం ప్రతిపాదిత ఛార్జీల పరిధిలో ఉండే అవకాశం లేదు. అంటే వ్యక్తిగతంగా యూపీఐ ద్వారా డబ్బు పంపడం, దుకాణాల్లో సాధారణ చెల్లింపులు చేయడం వంటి సేవలు ఇప్పటిలాగే ఉచితంగా కొనసాగవచ్చు.

ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం ఎందుకు పరిశీలిస్తోంది?

యూపీఐ లావాదేవీల సంఖ్య ప్రతి నెలా రికార్డు స్థాయికి చేరుతున్నప్పటికీ, జీరో MDR విధానం కారణంగా యూపీఐ సేవలను అందిస్తున్న సంస్థలకు ప్రత్యక్ష ఆదాయం దాదాపు ఉండడం లేదు. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ప్రోత్సాహక నిధులు కూడా నిర్వహణ వ్యయాలకు పూర్తిగా సరిపోవడం లేదని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో డిజిటల్ చెల్లింపు వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడానికి, యూపీఐ మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి అవసరమైన స్థిర ఆదాయాన్ని సమకూర్చే మార్గంగా పెద్ద వ్యాపారులపై మర్చంట్ ఛార్జీలు విధించే అంశాన్ని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది.

ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం?

ఈ ప్రతిపాదనపై ఇంకా తుది నిర్ణయం వెలువడలేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపిన తర్వాతే కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అప్పటి వరకు యూపీఐ సేవలు ప్రస్తుతం ఉన్న విధంగానే కొనసాగుతాయి. ఒకవేళ ఈ ప్రతిపాదనకు గ్రీన్ సిగ్నల్ లభిస్తే, దాని ప్రభావం ప్రధానంగా పెద్ద వ్యాపార సంస్థలపైనే ఉండే అవకాశం ఉంది. వ్యక్తిగత వినియోగదారులు, చిన్న వ్యాపారులు మాత్రం యథావిధిగా ఉచిత యూపీఐ సేవలను కొనసాగించే అవకాశమే ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది.

UPI PaymentsUPI chargesUPI MDRPhonePe chargesGoogle Pay chargesPaytm UPIUPI transaction feesMDR charges India
Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X