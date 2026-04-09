Stock Market Crash: యుద్ధ మేఘాలతో కుప్పకూలిన మార్కెట్లు.. సెన్సెక్స్ 931 పాయింట్లు డౌన్!
Stock Market Crash: దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ల లాభాలకు బ్రేక్ పడింది. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు, చమురు ధరల పెరుగుదల ప్రభావంతో సెన్సెక్స్ 931 పాయింట్లు నష్టపోయింది.
Stock Market Crash: భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ల ఐదు రోజుల విజయయాత్రకు ఒక్కసారిగా బ్రేక్ పడింది. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, ముఖ్యంగా పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న అనిశ్చితి మదుపర్ల సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీసింది. ఇరాన్-అమెరికా మధ్య తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ కుదిరినప్పటికీ, లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ దాడులు మరియు హర్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేయడం మార్కెట్లను కుదిపేసింది.
నేటి మార్కెట్ గణాంకాలు:
సెన్సెక్స్: 931.25 పాయింట్లు నష్టపోయి 76,631.65 వద్ద ముగిసింది.
నిఫ్టీ: 222.25 పాయింట్లు కోల్పోయి 23,775.10 వద్ద స్థిరపడింది.
రూపాయి విలువ: డాలర్తో రూపాయి మారకం విలువ 92.62 వద్ద ఉంది.
ప్రధాన కారణాలు:
ముడిచమురు సెగ: హర్మూజ్ జలసంధి మూసివేతతో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర మళ్లీ 98.42 డాలర్లకు చేరింది.
విదేశీ పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ: ఎఫ్ఐఐలు (FIIs) భారీగా విక్రయాలకు దిగడం మార్కెట్ పతనానికి దారితీసింది.
లాభాల స్వీకరణ: గత ఐదు రోజులుగా లాభాల్లో ఉన్న నేపథ్యంలో మదుపర్లు ప్రాఫిట్ బుకింగ్కు మొగ్గు చూపారు.
టాప్ లూజర్స్ & గెయినర్స్:
నష్టపోయినవి: ఇండిగో, ఎల్అండ్టీ, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్.
లాభపడినవి: బీఈఎల్, పవర్గ్రిడ్, ఎన్టీపీసీ, టీసీఎస్, హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్.