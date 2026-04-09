Stock Market Crash: యుద్ధ మేఘాలతో కుప్పకూలిన మార్కెట్లు.. సెన్సెక్స్ 931 పాయింట్లు డౌన్!

Stock Market Crash: దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ల లాభాలకు బ్రేక్ పడింది. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు, చమురు ధరల పెరుగుదల ప్రభావంతో సెన్సెక్స్ 931 పాయింట్లు నష్టపోయింది.

Arun Chilukuri
Published on: 9 April 2026 5:06 PM IST
Stock Market Crash: భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ల ఐదు రోజుల విజయయాత్రకు ఒక్కసారిగా బ్రేక్ పడింది. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, ముఖ్యంగా పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న అనిశ్చితి మదుపర్ల సెంటిమెంట్‌ను దెబ్బతీసింది. ఇరాన్-అమెరికా మధ్య తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ కుదిరినప్పటికీ, లెబనాన్‌పై ఇజ్రాయెల్ దాడులు మరియు హర్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేయడం మార్కెట్లను కుదిపేసింది.

నేటి మార్కెట్ గణాంకాలు:

సెన్సెక్స్: 931.25 పాయింట్లు నష్టపోయి 76,631.65 వద్ద ముగిసింది.

నిఫ్టీ: 222.25 పాయింట్లు కోల్పోయి 23,775.10 వద్ద స్థిరపడింది.

రూపాయి విలువ: డాలర్‌తో రూపాయి మారకం విలువ 92.62 వద్ద ఉంది.

ప్రధాన కారణాలు:

ముడిచమురు సెగ: హర్మూజ్ జలసంధి మూసివేతతో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర మళ్లీ 98.42 డాలర్లకు చేరింది.

విదేశీ పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ: ఎఫ్‌ఐఐలు (FIIs) భారీగా విక్రయాలకు దిగడం మార్కెట్ పతనానికి దారితీసింది.

లాభాల స్వీకరణ: గత ఐదు రోజులుగా లాభాల్లో ఉన్న నేపథ్యంలో మదుపర్లు ప్రాఫిట్ బుకింగ్‌కు మొగ్గు చూపారు.

టాప్ లూజర్స్ & గెయినర్స్:

నష్టపోయినవి: ఇండిగో, ఎల్‌అండ్‌టీ, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్.

లాభపడినవి: బీఈఎల్, పవర్‌గ్రిడ్, ఎన్టీపీసీ, టీసీఎస్, హెచ్‌సీఎల్ టెక్నాలజీస్.

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

