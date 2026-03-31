Home వ్యాపారంSmall Savings Schemes : స్థిరంగా చిన్న పొదుపు పథకాల వడ్డీ రేట్లు... పీపీఎఫ్, ఎన్‌ఎస్‌సి వడ్డీ రేట్లు ఇవే..!

Small Savings Schemes : కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏప్రిల్–జూన్ 2026 త్రైమాసికానికి PPF, NSC, సుకన్య సమృద్ధి పథకం మరియు కిసాన్ వికాస్ పత్రం వంటి చిన్న పొదుపు పథకాల వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచింది. ఇది వడ్డీ రేట్లలో ఎనిమిదోసారి వరుసగా మార్పు లేకుండా కొనసాగుతున్న త్రైమాసికం.

Ganesh
Published on: 31 March 2026 3:28 PM IST
X

Small Savings Schemes : సాధారణంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలు తమ భవిష్యత్తు కోసం, పిల్లల చదువుల కోసం పోస్టాఫీసు పథకాలు, పీపీఎఫ్ (PPF) లాంటి వాటిపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంటారు. అయితే, ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఈసారి కూడా ఎలాంటి మార్పులు కనిపించలేదు. చిన్న పొదుపు పథకాల వడ్డీ రేట్లలో ఎలాంటి మార్పూ చేయడం లేదని తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

ఏప్రిల్ 1, 2026 తో మొదలయ్యే కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం (2026-27) తొలి త్రైమాసికానికి గాను వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచుతూ ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. అంటే, జూన్ 30 వరకు పాత రేట్లే కొనసాగుతాయన్నమాట. ఇలా చిన్న పొదుపు పథకాల వడ్డీ రేట్లను మార్చకుండా ఉంచడం ఇది వరుసగా ఎనిమిదో త్రైమాసికం కావడం గమనార్హం.

మరి రాబోయే మూడు నెలల పాటు ఏ పథకానికి ఎంత వడ్డీ వస్తుందో ఒకసారి చూద్దామా?

సుకన్య సమృద్ధి యోజన (Sukanya Samriddhi Scheme): ఆడపిల్లల భవిష్యత్తుకు భరోసా ఇచ్చే ఈ పథకంపైనే ప్రస్తుతం అత్యధికంగా 8.2% వడ్డీ లభిస్తోంది. ఇందులో ఎలాంటి మార్పూ లేదు.

పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ - పీపీఎఫ్ (PPF): దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు, పన్ను ఆదాకు ఎంతో పాపులర్ అయిన పీపీఎఫ్ ఖాతాలపై వడ్డీ రేటు 7.1% గానే కొనసాగనుంది.

నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికెట్ - ఎన్‌ఎస్‌సి (NSC): ఈ ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికానికి దీనిపై 7.7% వడ్డీ లభిస్తుంది.

కిసాన్ వికాస్ పత్ర (Kisan Vikas Patra): ఈ పథకంపై వడ్డీ రేటు 7.5% గా ఉంది. ఇందులో పెట్టిన పెట్టుబడి 115 నెలల్లో మెచ్యూర్ అవుతుంది.

మంత్లీ ఇన్‌కమ్ స్కీమ్ (Monthly Income Scheme): పెట్టుబడిపై ప్రతీ నెలా స్థిరమైన ఆదాయం కోరుకునే వారికి ఈ పథకం ద్వారా 7.4% వడ్డీ లభిస్తుంది.

మూడేళ్ల టర్మ్ డిపాజిట్ (3-Year Term Deposit): పోస్టాఫీసులో చేసే మూడేళ్ల డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేటు 7.1% గా ఉంది.

పోస్టాఫీసు సేవింగ్స్ ఖాతా (Post office savings deposit): సాధారణ పొదుపు ఖాతాలపై వడ్డీ రేటు 4% గా కొనసాగుతుంది.

ప్రధానంగా బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసుల ద్వారా నిర్వహించబడే ఈ పథకాల వడ్డీ రేట్లను ప్రభుత్వం చివరిసారిగా 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో మాత్రమే మార్చింది. ఆ తర్వాత నుంచి ఈ రేట్లను అలానే కొనసాగిస్తూ వస్తోంది. కాబట్టి, మీరు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఏవైనా పెట్టుబడులు పెట్టాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఈ స్థిరమైన వడ్డీ రేట్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని మీ ఆర్థిక ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోండి.

SmallSavingsPPFNSCSukanyaSamriddhiKisanVikasPatra
2022లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 4 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. లైఫ్ స్టైల్, బిజినెస్‌, మూవీస్, స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా సినిమా గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X