Home వ్యాపారంStock Market: మార్కెట్లలో బుల్ రన్.. ఒక్కరోజే 15 లక్షల కోట్ల లాభం.. సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ రికార్డు పరుగులు!

Stock Market: మార్కెట్లలో బుల్ రన్.. ఒక్కరోజే 15 లక్షల కోట్ల లాభం.. సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ రికార్డు పరుగులు!

Stock Market: దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ లాభాల్లో ముగిశాయి. ఇరాన్-అమెరికా కాల్పుల విరమణ మరియు చమురు ధరల తగ్గుదల నేపథ్యంలో సెన్సెక్స్ 2,946 పాయింట్లు, నిఫ్టీ 873 పాయింట్లు ఎగబాకాయి. ఒక్కరోజే ఇన్వెస్టర్ల సంపద రూ.15 లక్షల కోట్లు పెరిగింది.

Published on: 8 April 2026 4:01 PM IST
X

Stock Market: దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం నాడు సరికొత్త రికార్డులను తిరగరాశాయి. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాలు తొలిగిపోవడం మరియు అంతర్జాతీయ పరిణామాలు అనుకూలించడంతో ఇన్వెస్టర్లు భారీగా కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపారు. ఫలితంగా సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ సూచీలు చారిత్రాత్మక లాభాలను మూటగట్టుకున్నాయి.

మార్కెట్ పరుగులు పెట్టడానికి ప్రధాన కారణాలు:

యుద్ధ విరమణ: అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య రెండు వారాల పాటు కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదరడం మార్కెట్లలో ఆశావాహ దృక్పథాన్ని నింపింది.

చమురు ధరల పతనం: అంతర్జాతీయంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు అమాంతం పడిపోవడం భారత్ వంటి దిగుమతులపై ఆధారపడే దేశానికి పెద్ద ఊరటనిచ్చింది.

పెరిగిన ఇన్వెస్టర్ల నమ్మకం: యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు తగ్గడంతో ప్రపంచ మార్కెట్లలో నెలకొన్న సానుకూల పవనాలు దేశీయ సూచీలపై సానుకూల ప్రభావం చూపాయి.

సూచీల ప్రస్తుత పరిస్థితి:

సెన్సెక్స్ (Sensex): ఏకంగా 2,946 పాయింట్లు ఎగబాకి 77,562 పాయింట్ల వద్ద స్థిరపడింది.

నిఫ్టీ (Nifty): 873 పాయింట్ల భారీ లాభంతో 24,000 పాయింట్ల మైలురాయికి అత్యంత చేరువలో ముగిసింది.

రూ. 15 లక్షల కోట్ల లాభం!

ఈ భారీ జంప్‌తో ఇన్వెస్టర్ల సంపద (మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్) కేవలం ఒక్క రోజే 15 లక్షల కోట్ల రూపాయల మేర పెరగడం గమనార్హం. దాదాపు అన్ని రంగాల షేర్లు లాభాల్లో ట్రేడ్ అయ్యాయి. ముఖ్యంగా బ్యాంకింగ్, ఆటోమొబైల్ మరియు ఐటీ రంగాలు మార్కెట్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. వచ్చే కొన్ని రోజులు కూడా ఇదే జోరు కొనసాగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

Stock MarketSensexNiftyUS-Iran Ceasefire Impact
Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Next Story
VIEW ALL
VIEW ALL
VIEW ALL
X