జూన్లో 5,000కి పైగా ఇన్వెస్టర్ల ఫిర్యాదులను పరిష్కరించిన సెబీ!
సెబీ తన ఆన్లైన్ గ్రీవెన్స్ పోర్టల్ 'స్కోర్స్' (SCORES) ద్వారా జూన్ నెలలో 5 వేలకు పైగా ఇన్వెస్టర్ల ఫిర్యాదులను పరిష్కరించింది.
ఇన్వెస్టర్ల ఫిర్యాదులపై ‘సెబీ’ వేగవంతమైన చర్యలు.. జూన్ నెలలోనే 5 వేలకు పైగా కేసుల పరిష్కారం!
భారత మూలధన మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థ సెబీ (SEBI) ఇన్వెస్టర్ల సమస్యల పరిష్కారంలో మరోసారి తన నిబద్ధతను చాటుకుంది. తన అధికారిక ఆన్లైన్ ఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదిక ‘స్కోర్స్’ (SCORES) ద్వారా జూన్ నెలలో ఏకంగా 5,000 కంటే ఎక్కువ ఇన్వెస్టర్ల ఫిర్యాదులను పరిష్కరించినట్లు సెబీ వెల్లడించింది. దీంతో పెండింగ్ ఫిర్యాదుల సంఖ్య కూడా స్వల్పంగా తగ్గింది.
సెబీ విడుదల చేసిన తాజా గణాంకాల ప్రకారం.. జూన్ నెలలో ‘స్కోర్స్’ ప్లాట్ఫామ్కు కొత్తగా 5,035 ఫిర్యాదులు రాగా, రికార్డు స్థాయిలో 5,037 ఫిర్యాదులను సెబీ విజయవంతంగా పరిష్కరించింది. ఫలితంగా, మే నెలాఖరు నాటికి 5,537గా ఉన్న పెండింగ్ కేసుల సంఖ్య జూన్ 30 నాటికి 5,524కి పరిమితమైంది.
మూడు నెలల పెండింగ్ కేసులు కేవలం 17 మాత్రమే!
లిస్టెడ్ కంపెనీలు మరియు మార్కెట్ మధ్యవర్తులకు (Intermediaries) వ్యతిరేకంగా వచ్చి, మూడు నెలలకు పైగా పెండింగ్లో ఉన్న కేసులు జూన్ నెలాఖరు నాటికి కేవలం 17 మాత్రమే ఉన్నాయని మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ స్పష్టం చేసింది. వీటిలో ఆదిత్య బిర్లా మనీ లిమిటెడ్, ఫినోలెక్స్ ఇండస్ట్రీస్, హెచ్బీఎల్ పవర్ సిస్టమ్స్ వంటి సంస్థలకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులు ఉన్నట్లు సెబీ పేర్కొంది.
వేగవంతమైన స్పందన: జూన్ నెలలో ఇన్వెస్టర్ల ఫిర్యాదులపై సంస్థలు స్పందించి 'యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్ట్' (ATR) సమర్పించడానికి సగటున కేవలం 4 రోజులు మాత్రమే తీసుకున్నాయి.
పరిష్కార సమయం: ఫస్ట్-లెవల్ రివ్యూకు వెళ్లిన ఫిర్యాదులను పరిష్కరించడానికి సగటున 8 రోజుల సమయం పట్టిందని నియంత్రణ సంస్థ తెలిపింది.
'స్కోర్స్ 2.0' (SCORES 2.0) తో మరింత సులువుగా..
ఇన్వెస్టర్లకు మరింత వేగంగా న్యాయం జరిగేలా సెబీ 'స్కోర్స్ 2.0' ఫ్రేమ్వర్క్ను అమలు చేస్తోంది. దీని కింద ఫిర్యాదుల పరిష్కార ప్రక్రియ ఇలా సాగుతుంది:
"ఇన్వెస్టర్ సమర్పించిన ఫిర్యాదు ఆటోమేటిక్గా సంబంధిత సంస్థకు వెళ్తుంది. ఆ సంస్థ 21 రోజులలోగా యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్ట్ (ATR) సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆ పరిష్కారం పట్ల ఇన్వెస్టర్ సంతృప్తి చెందకపోతే.. 15 రోజుల్లోగా 'ఫస్ట్-లెవల్ రివ్యూ' కోరవచ్చు. అప్పటికీ సమస్య తీరకపోతే, మరో 15 రోజుల్లోగా 'సెకండ్-లెవల్ రివ్యూ' కింద అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు సెబీ స్వయంగా రంగంలోకి దిగి నేరుగా సమస్యను పరిశీలించి పరిష్కరిస్తుంది."
కస్టమర్ల నుంచి స్పందన వచ్చినప్పటికీ, కొందరు ఇన్వెస్టర్లు ఆయా కంపెనీలు ఇచ్చిన సమాధానంతో సంతృప్తి చెందక రివ్యూ కోరడం వల్ల కొన్ని కేసులు ఇంకా పెండింగ్ జాబితాలోనే చూపిస్తున్నట్లు సెబీ స్పష్టం చేసింది. మార్కెట్లో పారదర్శకతను పెంచేందుకు సెబీ తీసుకుంటున్న ఈ చర్యలు ఇన్వెస్టర్లలో మరింత నమ్మకాన్ని పెంపొందిస్తున్నాయి.