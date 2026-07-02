EPF Scheme: ఉద్యోగం చేసే ప్రతీ ఒక్కరూ కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు
EPF Scheme: భారత్లో కోట్లాది మంది ఉద్యోగులకు ఆర్థిక భద్రత కల్పించే ప్రధాన పొదుపు పథకం ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కొత్త నిబంధనలను అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది.
EPF Scheme: భారత్లో కోట్లాది మంది ఉద్యోగులకు ఆర్థిక భద్రత కల్పించే ప్రధాన పొదుపు పథకం ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPF) కొత్త నిబంధనలను అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఇంతకీ మారిన నిబంధనలు ఏంటి.? దీంతో ఉద్యోగులు జరిగే లాభమేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దేశంలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ సంస్థల్లో ఉద్యోగం చేసే ప్రతీ ఉద్యోగికి పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉంటుందని తెలిసిందే. ఉద్యోగ జీవితంలో ప్రతి నెలా కొంత మొత్తం పీఎఫ్గా జమ కావడం వల్ల రిటైర్మెంట్ సమయంలో మంచి నిధి ఏర్పడుతుంది. అలాగే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ నిధిని ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
కాగా తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సోషల్ సెక్యూరిటీ కోడ్-2020 కింద ఈపీఎఫ్ స్కీమ్ 2026ను ప్రకటించింది. దీంతో పాటు ఎంప్లాయిస్ పెన్షన్ స్కీమ్ 2026, ఎంప్లాయిస్ డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ 2026ను కూడా అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. దాదాపు 70 ఏళ్లుగా అమల్లో ఉన్న EPF Scheme-1952 స్థానంలో ఇప్పుడు కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి రానున్నాయి. అయితే ఇప్పటికే పీఎఫ్ చెల్లిస్తున్న ఉద్యోగులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
పాత పీఎఫ్ సభ్యులకు ఎలాంటి మార్పు ఉండదు
కొత్త నిబంధనలు వచ్చాయని ఇప్పటి వరకు జమ చేసిన పీఎఫ్ డబ్బు పోతుందేమో అని ఉద్యోగులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పటికే EPF సభ్యులుగా ఉన్న వారంతా ఆటోమేటిక్గా కొత్త EPF Scheme-2026లో కొనసాగుతారు. కొత్తగా నమోదు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పటి వరకు జమ చేసిన మొత్తం, సభ్యత్వం, అన్ని హక్కులు యథాతథంగా కొనసాగుతాయి. అంటే ఉద్యోగుల పొదుపు మొత్తానికి ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు.
పీఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్లో కీలక మార్పు
కొత్త స్కీమ్లో ఉద్యోగులకు మరింత స్వేచ్ఛ కల్పించారు. ప్రస్తుతం చట్టం ప్రకారం రూ.15,000 వరకు బేసిక్ జీతంపై 12 శాతం పీఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ తప్పనిసరిగా ఉండేది. అంటే ఉద్యోగి నుంచి రూ.1,800, కంపెనీ నుంచి మరో రూ.1,800 పీఎఫ్ ఖాతాలో జమ అవుతుంది. ఇక రూ.15 వేల కంటే ఎక్కువ జీతం ఉన్న ఉద్యోగులు అదనంగా పీఎఫ్ జమ చేయాలా లేదా అనేది పూర్తిగా వారి ఇష్టంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఒక ఉద్యోగి నెలకు రూ.1 లక్ష బేసిక్ జీతం పొందుతున్నాడనుకుందాం. అతనికి తప్పనిసరిగా కట్ అయ్యేది మాత్రం రూ.1,800 మాత్రమే.
అయితే ఉద్యోగి కోరుకుంటే మిగిలిన జీతంపై కూడా అదనంగా పీఎఫ్ జమ చేయించుకోవచ్చు.
అదనపు పీఎఫ్ ఎప్పుడైనా తగ్గించుకోవచ్చు
కొత్త నిబంధనల్లో మరో ముఖ్యమైన వెసులుబాటు కూడా కల్పించారు. ఇప్పుడే ఎక్కువ మొత్తాన్ని పీఎఫ్లో జమ చేస్తున్న ఉద్యోగి, భవిష్యత్తులో అవసరమైతే ఆ మొత్తాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు... ఇల్లు కొనడం, పిల్లల చదువు, కుటుంబ ఖర్చులు పెరగడం వంటి పరిస్థితుల్లో అదనపు పీఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ను తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఉద్యోగి తన ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి నిర్ణయం తీసుకునే వెసులుబాటు లభిస్తుంది.
అవసరమైనప్పుడు పీఎఫ్ డబ్బు తీసుకోవచ్చు
పీఎఫ్ అనేది కేవలం రిటైర్మెంట్ తర్వాతే ఉపయోగపడే నిధి కాదు. కొత్త స్కీమ్లో కూడా పలు అవసరాలకు డబ్బు విత్డ్రా చేసుకునే అవకాశం కొనసాగుతోంది. వీటిలో... వైద్య చికిత్స, పిల్లల ఉన్నత విద్య, వివాహ ఖర్చులు, ఇంటి నిర్మాణం లేదా కొనుగోలు, విదేశాలకు శాశ్వతంగా వెళ్లడం, ఉద్యోగ విరమణ వంటి సందర్భాల్లో పీఎఫ్ నుంచి నిబంధనల ప్రకారం డబ్బు తీసుకోవచ్చు. అయితే రిటైర్మెంట్ భద్రత దృష్ట్యా ఖాతాలో కనీసం మొత్తం కంట్రిబ్యూషన్లో 25 శాతం నిల్వ ఉండేలా నిబంధన రూపొందించారు.
కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు మరింత రక్షణ
దేశంలో లక్షలాది మంది కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులుగా పనిచేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఉద్యోగుల పీఎఫ్ విషయంలో కూడా కొత్త స్కీమ్ స్పష్టత ఇచ్చింది. కాంట్రాక్టర్ పీఎఫ్ చెల్లించకపోయినా చివరకు బాధ్యత కంపెనీ (Principal Employer)దే అని కొత్త నిబంధనలు చెబుతున్నాయి. దీంతో కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల పీఎఫ్ హక్కులు మరింత బలపడతాయని భావిస్తున్నారు.
ఆధార్, పాన్, యూఏఎన్ వివరాలు తప్పనిసరిగా అప్డేట్ చేయాలి
కొత్త స్కీమ్లో ఉద్యోగుల వ్యక్తిగత వివరాలకు కూడా ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ప్రతి ఉద్యోగి ఆధార్, పాన్ కార్డు, యూఏఎన్ (Universal Account Number), ఆధార్తో లింక్ అయిన బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలను అప్డేట్ చేసుకోవాలి. ఈ వివరాలు సరిగ్గా ఉంటేనే.. పీఎఫ్ క్లెయిమ్ త్వరగా పూర్తవుతుంది, ఉద్యోగం మారినప్పుడు ఖాతా బదిలీ సులభమవుతుంది, డబ్బు విత్డ్రా చేయడం వేగంగా పూర్తవుతుంది.
ఉద్యోగులకు కొత్త స్కీమ్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
కొత్త EPF Scheme-2026 వల్ల ఉద్యోగులకు పలు ప్రయోజనాలు లభించే అవకాశం ఉంది. పాత సభ్యత్వం యథాతథంగా కొనసాగుతుంది. అదనపు పీఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్పై ఉద్యోగికే నిర్ణయాధికారం ఉంటుంది.
అవసరమైతే అదనపు కంట్రిబ్యూషన్ను తగ్గించుకోవచ్చు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పీఎఫ్ డబ్బు వాడుకునే అవకాశం కొనసాగుతుంది. కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల హక్కులకు మరింత రక్షణ లభిస్తుంది. డిజిటల్ రికార్డులు మెరుగుపడటంతో సేవలు వేగంగా అందే అవకాశం ఉంటుంది.
ఉద్యోగులు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?
కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి వస్తున్న నేపథ్యంలో ఉద్యోగులు ఒకసారి తమ EPF ఖాతా వివరాలను పరిశీలించుకోవడం మంచిది. ముఖ్యంగా ఆధార్, పాన్, బ్యాంక్ ఖాతా, యూఏఎన్ వివరాలు సరిగ్గా లింక్ అయ్యాయో లేదో చూసుకోవాలి. అలాగే తమ జీతం, భవిష్యత్తు ఆర్థిక అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని అదనపు పీఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ కొనసాగించాలా లేదా అనే విషయంపై ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు.
మొత్తానికి EPF Scheme-2026లో పెద్దగా సంచలనాత్మక మార్పులు లేకపోయినా, ఉద్యోగులకు మరింత స్వేచ్ఛ, స్పష్టత, భద్రత కల్పించే విధంగా కొత్త నిబంధనలు రూపొందించారు. రిటైర్మెంట్ కోసం పొదుపు చేయడంతో పాటు అవసరమైన సమయంలో ఆ నిధిని సులభంగా వినియోగించుకునేలా ఈ కొత్త వ్యవస్థ ఉపయోగపడనుంది.