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Saving Tips: డ‌బ్బు ఆదా చేయాలంటే పిసినారిగా మారాల్సిన ప‌నిలేదు.. ఈ ఆర్థిక చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు

Saving Tips: చాలా మంది భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేస్తూ ప్రస్తుత జీవితాన్ని ఆస్వాదించలేకపోతుంటారు.

Mokshith
Published on: 17 July 2026 12:59 PM IST
Saving Tips
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Saving Tips: డ‌బ్బు ఆదా చేయాలంటే పిసినారిగా మారాల్సిన ప‌నిలేదు.. ఈ ఆర్థిక చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు

Saving Tips: చాలా మంది భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేస్తూ ప్రస్తుత జీవితాన్ని ఆస్వాదించలేకపోతుంటారు. మ‌రికొంద‌రు ప్రణాళిక లేకుండా ఖర్చు చేసి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. అందుకే పొదుపు, ఖర్చు.. మధ్య సమతుల్యత ఉండటం చాలా అవసరం. సరైన ఆర్థిక ప్రణాళికతో జీవనశైలిని మార్చకుండా కూడా మంచి మొత్తంలో డబ్బు ఆదా చేయవచ్చు.

ముందుగా మీ డబ్బు ఎక్కడ ఖర్చవుతోందో తెలుసుకోండి

పొదుపు చేయాలంటే మొదటగా ప్రతి నెలా మీ ఖర్చులపై స్పష్టమైన అవగాహన ఉండాలి. ఏ అవసరానికి ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నారో నమోదు చేసుకుంటే అనవసర ఖర్చులు సులభంగా గుర్తించవచ్చు. తరచూ ఆన్‌లైన్‌లో ఆహారం ఆర్డర్ చేయడం, అవసరం లేకున్నా షాపింగ్ చేయడం, ఉపయోగించని ఓటీటీ సబ్‌స్క్రిప్షన్లు కొనసాగించడం వంటి చిన్నచిన్న ఖర్చులే నెలాఖరుకు పెద్ద మొత్తంగా మారుతాయి. కాబట్టి ప్రతి రూపాయి ఎక్కడ ఖర్చవుతోందో గమనించడం మంచి ఆర్థిక అలవాటు.

ఆదాయం పెరిగితే పొదుపు కూడా పెరగాలి

చాలా మందికి జీతం పెరిగిన వెంటనే ఖర్చులు కూడా పెరిగిపోతాయి. దీనినే ఆర్థిక నిపుణులు 'లైఫ్‌స్టైల్ ఇన్‌ఫ్లేషన్' అని అంటారు. కొత్తగా వచ్చే ఆదాయాన్ని పూర్తిగా ఖర్చు చేయకుండా, అందులో కొంత భాగాన్ని పొదుపు లేదా పెట్టుబడుల కోసం కేటాయిస్తే భవిష్యత్తులో మంచి ఆర్థిక భద్రత ఉంటుంది. అదే సమయంలో వినోదం, ప్రయాణాలు వంటి వ్యక్తిగత అవసరాలకు కూడా కొంత మొత్తాన్ని ప్రత్యేకంగా కేటాయించుకోవడం మంచిది. దీంతో జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తూనే పొదుపును కూడా కొనసాగించవచ్చు.

అవసరానికి తగ్గట్టే ఖర్చు చేయండి

ఏ వస్తువు కొనుగోలు చేసినా దాని విలువను పరిశీలించాలి. కేవలం బ్రాండ్ పేరు లేదా ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలు చూసి వెంటనే కొనుగోలు చేయడం మంచిది కాదు. ఒకే వస్తువుకు వేర్వేరు చోట్ల ధరలను పోల్చి చూసి నిర్ణయం తీసుకుంటే డబ్బు ఆదా అవుతుంది. డిస్కౌంట్లు, ఆఫర్లు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవసరమైన వస్తువులు కొనడం కూడా మంచి అలవాటు. అలాగే మార్కెట్‌లో కొత్త గ్యాడ్జెట్ వచ్చిందని వెంటనే కొనుగోలు చేయకుండా, నిజంగా అవసరమా అనే విషయాన్ని ఆలోచించాలి.

చిన్న అలవాట్లు.. పెద్ద పొదుపు

ప్రతిరోజూ బయట భోజనం చేయడం కంటే ఎక్కువ కాలం ఇంట్లోనే వంట చేసుకోవడం వల్ల మంచి మొత్తంలో డబ్బు ఆదా చేయవచ్చు. అలాగే చిన్నచిన్న అనవసర ఖర్చులను తగ్గించడం, నెలవారీ బడ్జెట్‌కు కట్టుబడి ఉండడం, ఆకస్మిక కొనుగోళ్లకు దూరంగా ఉండడం వంటి అలవాట్లు దీర్ఘకాలంలో ఆర్థికంగా బలంగా నిలబెడతాయి. ప్రతి చిన్న నిర్ణయం భవిష్యత్తులో పెద్ద ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది.

డబ్బు దాచడమే కాదు.. జీవితాన్ని కూడా ఆస్వాదించండి

పొదుపు పేరుతో ప్రతి కోరికను అణచివేయడం కూడా సరైన పద్ధతి కాదు. అలాగే ఇష్టమొచ్చినట్లు ఖర్చు చేయడం కూడా మంచిది కాదు. భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేస్తూనే, ప్రస్తుతం కుటుంబంతో సంతోషంగా గడపడానికి, ఇష్టమైన పనులు చేయడానికి కూడా కొంత డబ్బును వినియోగించాలి. సరైన ప్రణాళికతో ఖర్చు చేస్తే ఆర్థిక భద్రతతో పాటు జీవితంలో ఆనందాన్ని కూడా కోల్పోకుండా ముందుకు సాగవచ్చు.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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