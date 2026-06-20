Home వ్యాపారంRecharge Plan: ఇంట‌ర్నెట్ యూజ‌ర్ల‌కు పండ‌గ‌లాంటి వార్త‌.. రూ. 100 లోపు బెస్ట్ రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ ఇవే

Recharge Plan: ఇంట‌ర్నెట్ యూజ‌ర్ల‌కు పండ‌గ‌లాంటి వార్త‌.. రూ. 100 లోపు బెస్ట్ రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ ఇవే

Recharge Plan: దేశంలో అతిపెద్ద టెలికాం సంస్థలలో ఒకటైన జియో రూ.100 కంటే తక్కువ ధరలోనే పలు డేటా ప్లాన్లను అందిస్తూ వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటోంది.

Mokshith
Published on: 20 Jun 2026 12:51 PM IST
Recharge Plan
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Recharge Plan: ఇంట‌ర్నెట్ యూజ‌ర్ల‌కు పండ‌గ‌లాంటి వార్త‌.. రూ. 100 లోపు బెస్ట్ రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ ఇవే

Recharge Plan: దేశంలో అతిపెద్ద టెలికాం సంస్థలలో ఒకటైన జియో రూ.100 కంటే తక్కువ ధరలోనే పలు డేటా ప్లాన్లను అందిస్తూ వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటోంది. ముఖ్యంగా రోజువారీ డేటా ముగిసిపోయినప్పుడు అదనపు డేటా అవసరమయ్యే వారికి ఈ ప్లాన్లు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.

రూ.11 ప్లాన్‌తో గంటపాటు అన్‌లిమిటెడ్ డేటా

జియో అందిస్తున్న అత్యంత చౌకైన డేటా ప్లాన్ రూ.11. ఈ ప్లాన్‌లో వినియోగదారులకు ఒక గంట పాటు అన్‌లిమిటెడ్ డేటా లభిస్తుంది. రోజువారీ డేటా పూర్తయిన తర్వాత అత్యవసరంగా ఇంటర్నెట్ అవసరమయ్యే వారికి ఈ ప్లాన్ మంచి ఎంపికగా ఉంటుంది.

రూ.19, రూ.29 ప్లాన్లలో అదనపు డేటా

రూ.19 ప్లాన్‌తో ఒక రోజు వ్యాలిడిటీ పాటు 1GB డేటా లభిస్తుంది. తక్కువ ఖర్చుతో అదనపు డేటా కావాలనుకునే వారికి ఇది అనుకూలంగా ఉంటుంది. అలాగే రూ.29 ప్లాన్‌లో 2 రోజుల వ్యాలిడిటీతో మొత్తం 2GB డేటా అందుతుంది. ఈ డేటాను రెండు రోజుల వ్యవధిలో వినియోగించుకోవచ్చు. సాధారణ బ్రౌజింగ్, సోషల్ మీడియా వినియోగానికి ఈ ప్లాన్ సరిపోతుంది.

రూ.49 ప్లాన్‌లో అన్‌లిమిటెడ్ ఇంటర్నెట్

జియో రూ.49 ప్లాన్ కూడా వినియోగదారుల్లో మంచి ఆదరణ పొందుతోంది. ఈ ప్లాన్‌లో ఒక రోజు వ్యాలిడిటీతో అన్‌లిమిటెడ్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ లభిస్తుంది. ఎక్కువ డేటా అవసరమయ్యే రోజుల్లో ఈ ప్లాన్ ఉపయోగపడుతుంది.

రూ.69, రూ.77 ప్లాన్లలో అదనపు ప్రయోజనాలు

రూ.69 ప్లాన్‌లో 7 రోజుల వ్యాలిడిటీతో మొత్తం 6GB డేటా అందుతుంది. వారం రోజుల పాటు అదనపు డేటా అవసరమయ్యే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్. మరోవైపు రూ.77 ప్లాన్‌లో 5 రోజుల వ్యాలిడిటీతో 3GB డేటా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా 30 రోజుల పాటు SonyLIV సబ్‌స్క్రిప్షన్ కూడా ఉచితంగా అందుతుంది. డేటాతో పాటు ఓటీటీ ప్రయోజనాలు కోరుకునే వారికి ఇది ఉపయోగకరమైన ప్లాన్.

రూ.100 ప్లాన్‌లో డేటాతో పాటు జియో హాట్‌స్టార్‌ సబ్‌స్క్రిప్షన్

జియో రూ.100 ప్లాన్‌లో 7 రోజుల వ్యాలిడిటీతో 5GB డేటాను అందిస్తోంది. ఈ ప్లాన్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే 90 రోజుల పాటు JioHotstar సబ్‌స్క్రిప్షన్ కూడా లభిస్తుంది. క్రీడలు, సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు చూడాలనుకునే వినియోగదారులకు ఇది అదనపు ప్రయోజనం.

జియో యూజర్లకు లాభదాయకమైన ప్లాన్లు

తక్కువ ధరలో అదనపు డేటా అవసరమయ్యే వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకుని జియో ఈ ప్లాన్లను అందిస్తోంది. రూ.11 నుంచి రూ.100 వరకు ఉన్న ఈ డేటా ప్యాక్‌లు విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, ఎక్కువగా ఇంటర్నెట్ వినియోగించే వారికి మంచి ఎంపికగా చెప్పొచ్చు. అవసరానికి అనుగుణంగా ప్లాన్‌ను ఎంచుకుని తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ డేటాను పొందవచ్చు.

JioRecharge PlanUnlimited DataBooster Packs
Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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