RBI Notes: 2005కి ముందు ప్రింట్ చేసిన నోట్లను రద్దు చేయనున్నారా?
RBI Notes: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం ఎన్నో వార్తలు వైరల్ అవుతుంటాయి. అయితే వీటిలో కొన్ని నిజమైనవి ఉంటే మరికొన్ని ఫేక్ న్యూస్ ఉంటాయి.
RBI Notes: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం ఎన్నో వార్తలు వైరల్ అవుతుంటాయి. అయితే వీటిలో కొన్ని నిజమైనవి ఉంటే మరికొన్ని ఫేక్ న్యూస్ ఉంటాయి. తాజాగా ఇలాంటి ఓ వార్త నెట్టింట తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది. ఇంతకీ ఏంటా వార్త.? అందులో నిజమెంత ఉంది.? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వైరల్ అవుతున్న సందేశం ఏంటంటే.?
2005కి ముందు ప్రింట్ చేసిన నోట్లను రద్దు చేయనున్నారనేది సదరు వార్త సారాంశం. అయితే పాత కరెన్సీ నోట్లపై వస్తున్న ఈ వార్తను కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (PIB) పరిశీలించింది. అనంతరం ఈ సమాచారం పూర్తిగా తప్పుడు ప్రచారమని వెల్లడించింది. సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న నోటీసు వాస్తవం కాదని, దానికి ఎలాంటి చట్టబద్ధత లేదని స్పష్టం చేసింది. 2005కి ముందు ముద్రించిన చిన్న విలువ గల నోట్లను రద్దు చేయాలనే నిర్ణయం కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదా భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఎక్కడా తీసుకోలేదని తెలిపింది.
బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర కూడా క్లారిటీ..
వైరల్ సందేశంలో తమ అధికారిక లోగోను ఉపయోగించడంపై బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర కూడా స్పందించింది. తమ పేరుతో ప్రచారం అవుతున్న సమాచారం పూర్తిగా అసత్యమని తెలిపింది. బ్యాంకు నుంచి అలాంటి ఎలాంటి ప్రకటన విడుదల కాలేదని స్పష్టం చేసింది. ప్రజలు సోషల్ మీడియాలో కనిపించే ఇలాంటి తప్పుడు సమాచారాన్ని నమ్మకుండా ఉండాలని, వాటిని ఇతరులకు పంపించకుండా జాగ్రత్త పడాలని సూచించింది.
పాత నోట్లు ఇప్పటికీ చెల్లుబాటులోనే ఉన్నాయి
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం 2005కు ముందు ముద్రించిన రూ.10, రూ.20, రూ.50, రూ.100 నోట్లు ఇప్పటికీ పూర్తిగా చెల్లుబాటులో ఉన్నాయి. గతంలో భద్రతా ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడానికి కొత్త సెక్యూరిటీ ఫీచర్లతో కూడిన నోట్లను వినియోగంలోకి తీసుకువచ్చినప్పుడు, పాత నోట్లను కొత్తవాటితో మార్చుకోవాలని ప్రజలకు సూచించింది. అయితే పాత నోట్లను ఎప్పుడూ చెల్లుబాటు కావని ప్రకటించలేదు. ప్రస్తుతం కూడా ఆ నోట్లతో సాధారణంగా అన్ని లావాదేవీలు నిర్వహించవచ్చు.
2016 నోట్ల రద్దు కారణంగానే పెరిగిన గందరగోళం
2016లో రూ.500, రూ.1,000 నోట్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం రద్దు చేసిన ఘటనను ప్రజలు ఇప్పటికీ గుర్తుంచుకున్నారు. అదే అనుభవం కారణంగా ఇప్పుడు చిన్న నోట్లపై వచ్చిన ఈ ప్రచారాన్ని చాలామంది నిజమని భావించారు. అయితే ప్రస్తుతం రూ.10, రూ.20, రూ.50, రూ.100 నోట్లను ఉపసంహరించుకునే లేదా రద్దు చేసే ఎలాంటి ప్రణాళిక లేదని ప్రభుత్వం, రిజర్వ్ బ్యాంక్ రెండూ స్పష్టం చేశాయి.
ఇలాంటి వార్తలు వస్తే ముందుగా అధికారికంగా ధృవీకరించండి
కరెన్సీ, బ్యాంకింగ్, ప్రభుత్వ నిర్ణయాలకు సంబంధించిన సమాచారం సోషల్ మీడియాలో కనిపించిన వెంటనే నమ్మకూడదని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అలాంటి వార్తల నిజానిజాలు తెలుసుకోవడానికి భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ వేదికను పరిశీలించడం మంచిది. అధికారిక ప్రకటన లేకుండా వచ్చే సందేశాలను నమ్మడం వల్ల ప్రజల్లో అనవసరమైన భయాందోళనలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఏ సమాచారం వచ్చినా ముందుగా ధృవీకరించి, తర్వాత మాత్రమే ఇతరులతో పంచుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.