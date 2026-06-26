PPF: కోటీశ్వరులు కావడం పెద్ద కష్టమేమి కాదు.. ఏడాదికి లక్షన్నర పక్కనపెడితే చాలు
PPF: రిస్క్ లేకుండా, ప్రభుత్వ హామీతో దీర్ఘకాలికంగా భారీ మొత్తాన్ని కూడబెట్టాలనుకునే వారికి పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF) మంచి పెట్టుబడి పథకంగా నిలుస్తోంది.
PPF: రిస్క్ లేకుండా, ప్రభుత్వ హామీతో దీర్ఘకాలికంగా భారీ మొత్తాన్ని కూడబెట్టాలనుకునే వారికి పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF) మంచి పెట్టుబడి పథకంగా నిలుస్తోంది. ప్రస్తుతం పీపీఎఫ్పై ప్రభుత్వం ఏడాదికి 7.1 శాతం వడ్డీ అందిస్తోంది. ప్రతి ఏడాది గరిష్టంగా రూ.1.5 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే, దీర్ఘకాలంలో కోటి రూపాయలకు పైగా ఫండ్ను సులభంగా నిర్మించుకోవచ్చు.
PPF అంటే ఏమిటి? ఎందుకు ప్రత్యేకం?
పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF) అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే దీర్ఘకాలిక పొదుపు పథకం. ఇందులో పెట్టుబడి పెట్టిన డబ్బుకు ప్రభుత్వ భద్రత ఉంటుంది. మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల ప్రభావం ఉండదు. అంతేకాకుండా పెట్టుబడిపై వచ్చే వడ్డీ కూడా పన్ను మినహాయింపు పొందుతుంది. ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80C కింద పెట్టుబడిపై పన్ను ప్రయోజనం కూడా లభిస్తుంది.
ప్రస్తుతం ఎంత వడ్డీ లభిస్తోంది?
ప్రస్తుతం పీపీఎఫ్ ఖాతాలపై ప్రభుత్వం 7.1 శాతం వార్షిక వడ్డీ అందిస్తోంది. ఈ వడ్డీని ప్రతి నెల లెక్కించి, ఆర్థిక సంవత్సరం చివర్లో ఖాతాలో జమ చేస్తారు. వడ్డీ ప్రయోజనం పూర్తిగా పొందాలంటే ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ 5లోపు రూ.1.5 లక్షలను ఒకేసారి జమ చేయడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
రూ.1.54 కోట్లు రావాలంటే..
చాలా మందికి పీపీఎఫ్ మెచ్యూరిటీ కాలం 15 సంవత్సరాలు కాబట్టి, అంతలోనే భారీ ఫండ్ వస్తుందని అనిపించవచ్చు. కానీ అది సాధ్యం కాదు. ప్రతి ఏడాది రూ.1.5 లక్షలు చొప్పున 15 సంవత్సరాలు పెట్టుబడి పెడితే..
మొత్తం పెట్టుబడి రూ.22.50 లక్షలు అవుతుంది. దీనిపై మీకు రూ.18.18 లక్షల వడ్డీ లభిస్తుంది. దీంతో మెచ్యూరిటీ సమయంలో మొత్తం సుమారు రూ.40.68 లక్షలు అవుతుంది.
అదే విధంగా మరో ఐదేళ్లు పొడిగించి మొత్తం 20 సంవత్సరాలు పెట్టుబడి కొనసాగించినా, ఫండ్ విలువ సుమారు రూ.66.58 లక్షలు మాత్రమే అవుతుంది. అయితే ఒక వ్యక్తి 30 ఏళ్ల వయసులో పీపీఎఫ్లో పెట్టుబడి ప్రారంభించి, ప్రతి ఏడాది గరిష్ట పరిమితి అయిన రూ.1.5 లక్షలు నిరంతరం జమ చేస్తూ, 60 ఏళ్ల వయసు వరకు కొనసాగిస్తే భారీ ఫండ్ను సృష్టించుకోవచ్చు.
దీని కోసం ప్రతి ఏడాది రూ.1.5 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాలి. ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ 5లోపు డబ్బు జమ చేయాలి. 15 ఏళ్ల మెచ్యూరిటీ తర్వాత ఐదేళ్ల చొప్పున మూడు సార్లు ఖాతాను పొడిగించాలి. పెట్టుబడి కాలం మొత్తం వడ్డీ రేటు 7.1 శాతం కొనసాగుతుందని భావిస్తే ఈ లెక్క వర్తిస్తుంది.
30 ఏళ్లలో ఎంత పెట్టుబడి.. ఎంత లాభం?
30 సంవత్సరాల పాటు ప్రతి ఏడాది రూ.1.5 లక్షలు చొప్పున పెట్టుబడి పెడితే.. మొత్తం పెట్టుబడి: రూ.45 లక్షలు
వడ్డీ ద్వారా వచ్చే ఆదాయం సుమారు రూ.1.09 కోట్లు ఇలా మెచ్యూరిటీ సమయంలో మొత్తం ఫండ్ సుమారు రూ.1.54 కోట్లు అవుతుంది.
దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలు, ముఖ్యంగా రిటైర్మెంట్ కోసం రిస్క్ లేకుండా పెద్ద మొత్తాన్ని కూడబెట్టాలనుకునే వారికి పీపీఎఫ్ అత్యంత విశ్వసనీయమైన పెట్టుబడి మార్గంగా చెప్పవచ్చు. అయితే, ఈ లెక్కలు ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న 7.1 శాతం వడ్డీ రేటు ఆధారంగా రూపొందించిన అంచనాలు మాత్రమే. భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వం వడ్డీ రేటును మార్చితే తుది మెచ్యూరిటీ మొత్తం కూడా మారే అవకాశం ఉంటుంది.