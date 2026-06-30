Home వ్యాపారంPost Office: మీ భార్య పేరుపై రూ.2 లక్షలు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తే.. రెండేళ్ల తర్వాత ఎంత వస్తుంది?

Post Office: మీ భార్య పేరుపై రూ.2 లక్షలు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తే.. రెండేళ్ల తర్వాత ఎంత వస్తుంది?

Post Office: భవిష్యత్తు కోసం సురక్షితమైన పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి పోస్టాఫీస్ సేవింగ్స్ పథకాలు బెస్ట్ ఆప్షన్ గా చెప్పొచ్చు.

Mokshith
Published on: 30 Jun 2026 1:03 PM IST
Post Office
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Post Office: మీ భార్య పేరుపై రూ.2 లక్షలు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తే.. రెండేళ్ల తర్వాత ఎంత వస్తుంది?

Post Office: భవిష్యత్తు కోసం సురక్షితమైన పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి పోస్టాఫీస్ సేవింగ్స్ పథకాలు బెస్ట్ ఆప్షన్ గా చెప్పొచ్చు. ముఖ్యంగా కుటుంబ ఆర్థిక భద్రత కోసం తమ భార్య పేరు మీద పోస్టాఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ ఖాతాలు ప్రారంభిస్తే మంచి లాభాలు పొందొచ్చు.

అసలేంటీ పోస్టాఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్?

ప్రస్తుతం షేర్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్లు, ఇతర పెట్టుబడి పథకాలు ఎక్కువ రాబడి ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, వాటిలో మార్కెట్ రిస్క్ కూడా ఉంటుంది. కానీ పోస్టాఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్లో పెట్టిన డబ్బుకు అలాంటి ప్రమాదం ఉండదు.

ఈ పథకానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ భరోసా ఉండటంతో పెట్టుబడి మొత్తం పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉంటుంది. స్థిరమైన వడ్డీ రేటుతో మెచ్యూరిటీ సమయానికి ఎంత మొత్తం వస్తుందో ముందే తెలుసుకోవచ్చు. అందుకే రిస్క్ లేకుండా పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారు ఈ స్కీమ్ను ఎక్కువగా ఎంచుకుంటున్నారు.

టైమ్ డిపాజిట్ స్కీమ్ ప్రత్యేకతలు ఇవే:

పోస్టాఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ అనేది బ్యాంకు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్కు సమానమైన పథకం. ఇందులో 1 సంవత్సరం నుంచి 5 సంవత్సరాల వరకు మీకు నచ్చిన కాలపరిమితిని ఎంచుకుని ఖాతా తెరవవచ్చు.

ఈ పథకంలో కనీస పెట్టుబడి రూ.1,000 కాగా గరిష్ట పెట్టుబడికి పరిమితి లేదు. వ్యక్తిగతంగా లేదా జాయింట్ అకౌంట్ కూడా తెరవవచ్చు. పురుషులు, మహిళలు, సీనియర్ సిటిజన్లు అందరికీ ఒకే వడ్డీ రేటు వర్తిస్తుంది.

రూ.2 లక్షలు రెండేళ్లకు పెడితే ఎంత వస్తుంది?

ప్రస్తుతం పోస్టాఫీస్ రెండేళ్ల టైమ్ డిపాజిట్పై ఏడాదికి 7 శాతం వడ్డీ అందిస్తోంది. ఒకవేళ మీ భార్య పేరు మీద రూ.2,00,000ను రెండు సంవత్సరాల కాలపరిమితితో టైమ్ డిపాజిట్ చేస్తే పెట్టుబడి మొత్తం: రూ.2,00,000 అవుతుంది. రెండేళ్లలో వచ్చే వడ్డీ సుమారు రూ.29,776

మెచ్యూరిటీ సమయంలో మొత్తం రూ.2,29,776 లభిస్తుంది. అంటే కేవలం రెండేళ్లలోనే పెట్టుబడిపై దాదాపు రూ.30 వేల వరకు అదనపు రాబడి పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

వేర్వేరు కాలపరిమితులకు ఎంత వడ్డీ?

ప్రస్తుతం పోస్టాఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ పథకంలో అమల్లో ఉన్న వడ్డీ రేట్లు ఇవి.

1 సంవత్సరం: 6.9%

2 సంవత్సరాలు: 7.0%

3 సంవత్సరాలు: 7.1%

5 సంవత్సరాలు: 7.5%

ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి కొనసాగిస్తే వడ్డీ కూడా మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా 5 సంవత్సరాల డిపాజిట్పై అత్యధిక వడ్డీ లభిస్తోంది.

ఈ పథకం ఎవరికి ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది?

కుటుంబ భవిష్యత్తు కోసం సురక్షితమైన పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి పోస్టాఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ మంచి ఎంపికగా చెప్పొచ్చు. ముఖ్యంగా భార్య పేరు మీద డిపాజిట్ చేయడం ద్వారా కుటుంబ ఆర్థిక ప్రణాళికను మరింత బలోపేతం చేసుకోవచ్చు.

మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల ప్రభావం లేకుండా, పెట్టుబడి భద్రతతో పాటు స్థిరమైన రాబడి పొందాలనుకునే వారికి ఈ పథకం అనుకూలంగా ఉంటుంది. బ్యాంకు ఎఫ్డీలతో పోలిస్తే పోటీ వడ్డీ రేట్లు, కేంద్ర ప్రభుత్వ హామీ, సులభమైన ఖాతా నిర్వహణ వంటి ప్రయోజనాల వల్ల పోస్టాఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ ఇప్పటికీ విశ్వసనీయ పెట్టుబడి మార్గంగా కొనసాగుతోంది.

Post OfficeTime DepositPost Office FDOffice Fixed Deposit
Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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