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Post Office TD: రూ. 5 ల‌క్ష‌లు పెట్టుబ‌డి పెడితే.. 2 ఏళ్ల త‌ర్వాత చేతికి ఎంత వ‌స్తుందో తెలుసా.?

Post Office TD: నేటి రోజుల్లో పెట్టుబడుల కోసం మ్యూచువల్ ఫండ్స్, స్టాక్స్, డిజిటల్ అసెట్స్ వంటి ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ, చాలామంది ఇప్పటికీ భద్రతకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు.

Mokshith
Published on: 21 Jun 2026 2:00 PM IST
Post Office TD
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Post Office TD: రూ. 5 ల‌క్ష‌లు పెట్టుబ‌డి పెడితే.. 2 ఏళ్ల త‌ర్వాత చేతికి ఎంత వ‌స్తుందో తెలుసా.?

Post Office TD: నేటి రోజుల్లో పెట్టుబడుల కోసం మ్యూచువల్ ఫండ్స్, స్టాక్స్, డిజిటల్ అసెట్స్ వంటి ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ, చాలామంది ఇప్పటికీ భద్రతకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కుటుంబ భవిష్యత్తు కోసం పెట్టే డబ్బు విషయంలో రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడరు. అలాంటి వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం మద్దతుతో నడిచే పోస్టాఫీస్ పొదుపు పథకాలు మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా నిలుస్తున్నాయి.

పోస్టాఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ అంటే ఏమిటి?

పోస్టాఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ అనేది బ్యాంక్ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ తరహా పొదుపు పథకం. ఇందులో ఒకసారి డబ్బు జమ చేసి, నిర్ణీత కాలం పాటు ఉంచితే వడ్డీతో కలిపి మెచ్యూరిటీ సమయంలో మొత్తం డబ్బు తిరిగి పొందవచ్చు. ఈ పథకంలో 1 సంవత్సరం, 2 సంవత్సరాలు, 3 సంవత్సరాలు, 5 సంవత్సరాల కాలపరిమితులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. పెట్టుబడికి కేంద్ర ప్రభుత్వ భరోసా ఉండటంతో డబ్బు భద్రతపై ఎలాంటి ఆందోళన అవసరం ఉండదు.

ఖాతా ప్రారంభించేందుకు ఎంత మొత్తం అవసరం?

ఈ స్కీమ్‌లో ఖాతా తెరవడానికి కనీసంగా రూ.1,000 చాలు. ఆ తర్వాత రూ.100 గుణాంకాల్లో పెట్టుబడి పెంచుకోవచ్చు. గరిష్ట పెట్టుబడిపై ఎలాంటి పరిమితి లేకపోవడం మరో ప్రత్యేకత. ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న వడ్డీ రేట్లు

* 1 సంవత్సరం కాలానికి – 6.9%

* 2 సంవత్సరాల కాలానికి – 7.0%

* 3 సంవత్సరాల కాలానికి – 7.1%

* 5 సంవత్సరాల కాలానికి – 7.5%

భార్య పేరు మీద రూ.5 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే?

ఒకవేళ మీరు మీ భార్య పేరు మీద పోస్టాఫీస్ TD ఖాతా తెరిచి రూ.5,00,000ను 2 సంవత్సరాల కాలానికి డిపాజిట్ చేశారనుకుందాం. ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న 7 శాతం వార్షిక వడ్డీ రేటు ప్రకారం వడ్డీ త్రైమాసిక చక్రవడ్డీ పద్ధతిలో లెక్కిస్తారు. అలాంటి పరిస్థితిలో 2 సంవత్సరాల గడువు పూర్తయ్యే సరికి సుమారు.. పెట్టుబడి మొత్తం రూ.5,00,000 అయితే, లభించే వడ్డీ సుమారు రూ.74,440 ల‌భిస్తుంది. మెచ్యూరిటీ స‌మ‌యానికి చేతికి మొత్తం సుమారు రూ.5,74,440 ల‌భిస్తుంది. అంటే ఎలాంటి మార్కెట్ రిస్క్ లేకుండా రెండు సంవత్సరాల్లో దాదాపు రూ.74 వేలకుపైగా అదనపు ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

మహిళలకు ఎందుకు మంచి ఎంపిక?

ఇంట్లో ఉండే గృహిణులు, ఉద్యోగం చేయని మహిళలు లేదా కుటుంబ పొదుపులను సురక్షితంగా పెంచుకోవాలనుకునే వారు ఈ పథకాన్ని పరిశీలించవచ్చు. నెలనెలా మార్కెట్ పరిస్థితులను గమనించాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఒకసారి డబ్బు జమ చేస్తే నిర్ణీత గడువు పూర్తయ్యాక వడ్డీతో కలిపి మొత్తం డబ్బు తిరిగి అందుతుంది.

Post OfficeTD SchemeTime DepositFixed DepositInterest Rate
Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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