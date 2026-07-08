Saving scheme: వడ్డీపై వడ్డీ లభించే స్కీమ్.. ఇందులో పెట్టుబడి పెడితే మీ డబ్బులకు రెక్కలు వస్తాయి
Saving scheme: Saving scheme: పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు చాలా మంది ముందుగా చూసేది భద్రత, ఆ తర్వాతే రాబడి.
Saving scheme: పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు చాలా మంది ముందుగా చూసేది భద్రత, ఆ తర్వాతే రాబడి. మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల ప్రభావం లేకుండా, పెట్టిన డబ్బు సురక్షితంగా ఉండటంతో పాటు స్థిరమైన వడ్డీ రావాలని కోరుకునే వారికి పోస్ట్ ఆఫీస్ నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ (NSC) మంచి ఎంపికగా పరిగణిస్తారు. ఈ స్కీమ్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మీకోసం..
NSC స్కీమ్ అంటే ఏమిటి?
నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ (NSC) అనేది పోస్టాఫీస్ అందించే ప్రభుత్వ చిన్న పొదుపు పథకం. ఈ స్కీమ్లో పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తానికి ముందుగానే నిర్ణయించిన వడ్డీ లభిస్తుంది. షేర్ మార్కెట్ లేదా ఇతర పెట్టుబడి సాధనాల మాదిరిగా మార్కెట్ మార్పులతో దీని రాబడి మారదు. రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడని వారు, కుటుంబ భవిష్యత్తు కోసం సురక్షితంగా డబ్బు కూడబెట్టాలనుకునే వారు, పదవీ విరమణ కోసం ప్రణాళికలు వేసే వారికి ఈ పథకం అనుకూలంగా ఉంటుంది.
కనీస పెట్టుబడి ఎంత? మెచ్యూరిటీ కాలం ఎంత?
ఈ పథకంలో కనీసం రూ.1,000తో పెట్టుబడిని ప్రారంభించవచ్చు. ఆ తర్వాత రూ.100 గుణాంకాల్లో ఎంత మొత్తమైనా పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం ఉంది. గరిష్ట పెట్టుబడిపై ఎలాంటి పరిమితి లేదు. NSC స్కీమ్ మెచ్యూరిటీ కాలం 5 సంవత్సరాలు. ఈ కాలం పూర్తయ్యాక అసలు పెట్టుబడితో పాటు వడ్డీ కూడా ఒకేసారి పొందవచ్చు. దీంతో భవిష్యత్తులో పెద్ద మొత్తాన్ని సమకూర్చుకోవడానికి ఈ పథకం ఉపయోగపడుతుంది.
రూ.10 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే ఎంత వస్తుంది?
ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం NSCపై 7.7 శాతం వార్షిక వడ్డీ అందిస్తోంది. ఈ వడ్డీ చక్రవడ్డీ (Compound Interest) పద్ధతిలో లెక్కిస్తారు. ఉదాహరణకు, ఈ స్కీమ్లో రూ.10 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే 5 సంవత్సరాల తర్వాత సుమారు రూ.14.49 లక్షలు అందుతాయి. అంటే అసలు పెట్టుబడికి అదనంగా సుమారు రూ.4.49 లక్షలు వడ్డీ రూపంలో లభిస్తుంది. చక్రవడ్డీ ప్రయోజనం వల్ల ప్రతి సంవత్సరం వడ్డీపై కూడా వడ్డీ చేరుతూ మొత్తం రాబడి పెరుగుతుంది.
పన్ను మినహాయింపు కూడా లభిస్తుంది
ఈ పథకం మరో ముఖ్యమైన ప్రయోజనం పన్ను ఆదా. NSCలో పెట్టుబడి చేసిన మొత్తానికి ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80C కింద ఆర్థిక సంవత్సరానికి రూ.1.5 లక్షల వరకు పన్ను మినహాయింపు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల పన్ను ఆదా చేయడంతో పాటు భవిష్యత్తు కోసం సురక్షితమైన పొదుపు కూడా ఒకేసారి చేయవచ్చు.
ఎవరు ఖాతా తెరవొచ్చు?
NSC ఖాతాను భారతీయ పౌరులు మాత్రమే ప్రారంభించవచ్చు. విదేశాల్లో నివసించే భారతీయులు (NRIలు), కంపెనీలు, ట్రస్టులు, హిందూ అవిభక్త కుటుంబాలు (HUFలు) ఈ పథకానికి అర్హులు కావు. ఈ ఖాతాను వ్యక్తిగతంగా తెరవడంతో పాటు, మైనర్ పిల్లల పేరుతో సంరక్షకుడిగా కూడా ప్రారంభించవచ్చు. అలాగే ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు కలిసి జాయింట్ అకౌంట్ కూడా తెరవడానికి అవకాశం ఉంది. భద్రత, స్థిరమైన వడ్డీ, పన్ను ప్రయోజనాలు, ప్రభుత్వ హామీ వంటి అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుంటే, రిస్క్ లేకుండా దీర్ఘకాలిక పొదుపు చేయాలనుకునే వారికి పోస్టాఫీస్ NSC స్కీమ్ ఒక మంచి పెట్టుబడి ఎంపికగా చెప్పవచ్చు.