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Postoffice: మీరు పెట్టిన అసలు అలాగే ఉంటుంది.. వడ్డీ రూపంలోనే రూ. 32 వేలు వస్తాయి

Postoffice: భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం డబ్బును సురక్షితంగా దాచుకోవాలనుకునే వారిలో పోస్టాఫీస్ పొదుపు పథకాలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.

Mokshith
Published on: 19 Jun 2026 10:35 AM IST
Postoffice
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Postoffice: మీరు పెట్టిన అసలు అలాగే ఉంటుంది.. వడ్డీ రూపంలోనే రూ. 32 వేలు వస్తాయి

Postoffice: భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం డబ్బును సురక్షితంగా దాచుకోవాలనుకునే వారిలో పోస్టాఫీస్ పొదుపు పథకాలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ముఖ్యంగా మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబనను పెంచేందుకు రూపొందించిన మహిళా సమ్మాన్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ (MSSC) ప్రస్తుతం మంచి ఆదరణ పొందుతోంది.

మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన పథకం:

మహిళల్లో పొదుపు అలవాటును పెంపొందించడం, ఆర్థిక భద్రత కల్పించడం లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రత్యేక పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. మహిళలు, బాలికలు తమ పేరుపై ఈ ఖాతాను ప్రారంభించుకోవచ్చు. చిన్నారుల విషయంలో తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు ఖాతా తెరవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా అర్హత కలిగిన ప్రతి మహిళ ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.

ఎంత పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు? ఎంత వడ్డీ లభిస్తుంది?

ఈ పథకం కింద కనీసంగా రూ.1,000 నుంచి పెట్టుబడి ప్రారంభించవచ్చు. గరిష్టంగా రూ.2 లక్షల వరకు డిపాజిట్ చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ పథకంపై సంవత్సరానికి 7.5 శాతం వడ్డీ అందిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు, ఒక మహిళ రూ.2 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే రెండు సంవత్సరాల కాలపరిమితి ముగిసే నాటికి కేవలం వడ్డీ రూపంలోనే రూ. 32 వేలు పొందొచ్చు. బ్యాంకులలో లభించే అనేక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ పథకాలతో పోలిస్తే ఇది మరింత ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా చెప్పొచ్చు.

కాంపౌండింగ్ ప్రయోజనం.. పెట్టుబడి వేగంగా పెరుగుతుంది

ఈ ఖాతాలో మరో ముఖ్యమైన లాభం వడ్డీ గణన విధానం. త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన వడ్డీని సమ్మేళనం (Compound Interest) చేస్తారు. అంటే వడ్డీపై కూడా మళ్లీ వడ్డీ లభిస్తుంది. దీనివల్ల పెట్టుబడి మొత్తం సాధారణ వడ్డీ పద్ధతులతో పోలిస్తే వేగంగా పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలికంగా పొదుపు చేయాలనుకునే వారికి ఈ విధానం మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

అత్యవసర సమయాల్లో డబ్బు ఉపసంహరణ:

ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత అవసరమైతే కొంత మొత్తాన్ని మధ్యలోనే తీసుకునే అవకాశం కూడా కల్పించారు. ఖాతా ప్రారంభించి ఒక సంవత్సరం పూర్తయిన తర్వాత అందుబాటులో ఉన్న బ్యాలెన్స్లో గరిష్టంగా 40 శాతం వరకు ఉపసంహరించుకోవచ్చు. అనుకోని ఖర్చులు, వైద్య అవసరాలు లేదా ఇతర అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఈ సౌకర్యం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. దీంతో పెట్టుబడిని పూర్తిగా రద్దు చేయకుండా అవసరమైన నిధులు పొందవచ్చు.

ఖాతా ప్రారంభానికి అవసరమైన పత్రాలు:

మహిళా సమ్మాన్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ ఖాతాను సమీప పోస్టాఫీస్లో సులభంగా ప్రారంభించవచ్చు. దరఖాస్తు సమయంలో పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో, ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు, జనన ధ్రువీకరణ పత్రం వంటి పత్రాలు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ప్రభుత్వ భరోసా, ఆకర్షణీయమైన 7.5 శాతం వడ్డీ, కాంపౌండింగ్ లాభం, మధ్యలో డబ్బు ఉపసంహరణ సౌకర్యం వంటి ప్రయోజనాల కారణంగా ఈ పథకం మహిళల ఆర్థిక భవిష్యత్తుకు ఒక విశ్వసనీయమైన పొదుపు మార్గంగా నిలుస్తోంది.

Post OfficeMSSC SchemeMahila SammanSavings Scheme
Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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